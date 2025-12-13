Рейтинг@Mail.ru
ЧП с поездами под Пензой: мазут разлился на 750 "квадратов" - РИА Новости Крым, 13.12.2025
ЧП с поездами под Пензой: мазут разлился на 750 "квадратов"
ЧП с поездами под Пензой: мазут разлился на 750 "квадратов" - РИА Новости Крым, 13.12.2025
ЧП с поездами под Пензой: мазут разлился на 750 "квадратов"
В Пензенской области после столкновения локомотива с грузовым поездом с рельсов сошли 23 цистерны с мазутом. В результате топливо растеклось на 750 квадратных... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T17:32
2025-12-13T17:35
пензенская область
российские железные дороги (ржд)
разлив мазута
экология
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Пензенской области после столкновения локомотива с грузовым поездом с рельсов сошли 23 цистерны с мазутом. В результате топливо растеклось на 750 квадратных метров. Об этом сообщили в РЖД.В субботу около 11:49 на станции Чаис локомотив столкнулся с грузовым поездом. По данным Куйбышевской железной дороги, из-за ЧП с рельсов сошли вагоны грузового состава. В РЖД добавили, что движение по станции временно приостановлено. Специалисты принимают все необходимые меры для устранения последствий происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пензенская область
Новости
пензенская область, российские железные дороги (ржд), разлив мазута, экология, происшествия, новости
ЧП с поездами под Пензой: мазут разлился на 750 "квадратов"

В Пензенской области после схода с рельсов грузового поезда разлился мазут – РЖД

17:32 13.12.2025 (обновлено: 17:35 13.12.2025)
 
В Пензенской области локомотив столкнулся с грузовым поездом
В Пензенской области локомотив столкнулся с грузовым поездом
© Центральное МСУТ СК России/Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Пензенской области после столкновения локомотива с грузовым поездом с рельсов сошли 23 цистерны с мазутом. В результате топливо растеклось на 750 квадратных метров. Об этом сообщили в РЖД.
В субботу около 11:49 на станции Чаис локомотив столкнулся с грузовым поездом. По данным Куйбышевской железной дороги, из-за ЧП с рельсов сошли вагоны грузового состава.
"Распространение мазута локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров. В связи с утечкой груза из цистерн на место направлены специалисты экологической лаборатории РЖД и "ЭКОСПАС", - сказано в сообщении перевозчика в Telegram.
В РЖД добавили, что движение по станции временно приостановлено. Специалисты принимают все необходимые меры для устранения последствий происшествия.
Пензенская область Российские железные дороги (РЖД) Разлив мазута Экология Происшествия Новости
 
Лента новостейМолния