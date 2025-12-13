https://crimea.ria.ru/20251213/chp-s-poezdami-pod-penzoy-mazut-razlilsya-na-750-kvadratov-1151643067.html
ЧП с поездами под Пензой: мазут разлился на 750 "квадратов"
ЧП с поездами под Пензой: мазут разлился на 750 "квадратов"
2025-12-13T17:32
2025-12-13T17:32
2025-12-13T17:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Пензенской области после столкновения локомотива с грузовым поездом с рельсов сошли 23 цистерны с мазутом. В результате топливо растеклось на 750 квадратных метров. Об этом сообщили в РЖД.В субботу около 11:49 на станции Чаис локомотив столкнулся с грузовым поездом. По данным Куйбышевской железной дороги, из-за ЧП с рельсов сошли вагоны грузового состава. В РЖД добавили, что движение по станции временно приостановлено. Специалисты принимают все необходимые меры для устранения последствий происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:32 13.12.2025 (обновлено: 17:35 13.12.2025)