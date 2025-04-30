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Виновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговор - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Виновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговор
Виновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговор - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Виновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговор
Виновного в смертельном ДТП с подростками в Крыму приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T09:45
2025-04-30T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Виновного в смертельном ДТП с подростками в Крыму приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Трагедия произошла 27 октября в Нижнегорском районе Крыма. Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла позже умер в больнице. Скорость движения автомобиля в момент столкновения составляла 161 км/ч, уточнили в прокуратуре.Также удовлетворены иски родителей погибших подростков на общую сумму 2,7 млн рублей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростка на мопеде сбила иномарка в Нижнегорском районеСтрашное ДТП в Симферопольском районе - один погибший и трое пострадавших Автобус с детьми попал в ДТП в Севастополе - восемь человек в больнице
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дтп, приговор, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, дтп в крыму и севастополе
Виновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговор

В Крыму виновного в смертельном ДТП с подростками приговорили к 4,7 годам колонии

09:45 30.04.2025 (обновлено: 10:06 30.04.2025)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымТрое подростков погибли в ДТП в Крыму
Трое подростков погибли в ДТП в Крыму
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Виновного в смертельном ДТП с подростками в Крыму приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Трагедия произошла 27 октября в Нижнегорском районе Крыма. Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла позже умер в больнице.
Скорость движения автомобиля в момент столкновения составляла 161 км/ч, уточнили в прокуратуре.
"Мужчине назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. После отбытия наказания еще два года осужденный не сможет управлять транспортными средствами", – сообщили в СК России по Крыму и Севастополю.
Также удовлетворены иски родителей погибших подростков на общую сумму 2,7 млн рублей.
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