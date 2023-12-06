https://crimea.ria.ru/20231206/pochemu-ukraina-ne-vernet-krym--otvet-kongressmena-ssha-1133335496.html

Почему Украина не вернет Крым – ответ конгрессмена США

Почему Украина не вернет Крым – ответ конгрессмена США - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Почему Украина не вернет Крым – ответ конгрессмена США

Украина не сможет победить Россию и вернуть себе контроль над Крымским полуостровом. Более того, финансировать Киев в конфликте с Россией является... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T08:27

2023-12-06T08:27

2023-12-06T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Украина не сможет победить Россию и вернуть себе контроль над Крымским полуостровом. Более того, финансировать Киев в конфликте с Россией является предосудительным поступком. Такую мысль высказал республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси, пишет РИА Новости."Говорить о том, что нам удастся разбить Россию, истощить резервы ее армии за счет жизней украинцев, зная, что в конечном счете им никогда не удастся победить, они не возьмут обратно Крым – хотя мы заявляем об этом как об одной из целей, является морально предосудительным поступком, как и финансировать это", - признался Мэсси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.По словам Мэсси, он не будет голосовать за выделение нового пакета финансовой помощи для Украины. При этом он добавил, что соответствующий пакет, по всей видимости, все же будет принят.По мнению доктора политических наук, профессора Александра Гусева, Украина не выдержала бы и дня военных действий с Россией, если бы коллективный Запад, прежде всего США, не помогали киевскому режиму. Штаты осознают свою ошибку позже, но пока их поддержка Зеленскому продолжится – до тех пор, пока "семейство Байденов" остается у власти.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за то, чтобы Крымский полуостров стал российским регионом. Киев по-прежнему считает Крым украинской временно оккупированной территорией, многие западные страны поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Салливан подтвердил прекращение поставок оружия УкраинеБолгария не станет поставлять бронетехнику УкраинеПочему Россия не может потерпеть поражение в СВО – Киселев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, политика, сша, мнения, поставки западного оружия украине, новости