https://crimea.ria.ru/20231206/kak-dolgo-ssha-budut-pomogat-ukraine-1133322657.html

Как долго США будут помогать Украине

Как долго США будут помогать Украине - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Как долго США будут помогать Украине

Украина не выдержала бы и дня военных действий с Россией, если бы не помощь Запада, прежде всего США. Америка поймет свою ошибку позже, но пока ее поддержка... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T06:36

2023-12-06T06:36

2023-12-06T08:05

радио "спутник в крыму"

александр гусев

мнения

украина

сша

поставки западного оружия украине

россия

политика

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Александр Гусев: США будут помогать Украине до ухода "семейства Байденов" Александр Гусев: США будут помогать Украине до ухода "семейства Байденов" audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Украина не выдержала бы и дня военных действий с Россией, если бы не помощь Запада, прежде всего США. Америка поймет свою ошибку позже, но пока ее поддержка киевскому режиму продолжится – до тех пор, пока "семейство Байденов" остается у власти. Такого мнения придерживается доктор политических наук, профессор Александр Гусев, свою позицию он аргументировал в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Гусева, с 1776 года Соединенные Штаты развязали на планете 210 войн, и не случайно – это своего рода национальный бизнес, приносящий громадный доход."США – это страна, которая систематически поддерживает конфликты", – отметил Гусев.Не всегда и все получается успешно, и сегодня госдолг США достиг 33 триллионов долларов, это государство-банкрот, отмечает эксперт. Поэтому помогать нацистскому киевскому режиму Америка будет из последних сил: ей жизненно необходима прибыль от кровопролития на Украине."Еще основатель дома Ротшильдов в 1802 году заявил: "Если на улицах Парижа льется кровь – я покупаю акции". Вот так устроены Соединенные Штаты. Поэтому они будут помогать", – уверен профессор."На деньги заточено все", даже так называемая "помощь" Киеву, добавляет Гусев.Попытку затянуть противостояние Украины с Россией доказывает и очередная массированная атака на Крым ночью 5 декабря. Это происходит после того, как в Киеве заявили об уходе в оборону, подчеркивает Гусев, и, безусловно, свидетельствует о том, что США не собираются прекращать военную поддержку Киева."Украина не выдержала бы и дня военных действий с Российской Федерацией, если бы не колоссальная помощь прежде всего США… Но она есть, и киевский режим продолжает провокации. Это именно провокации, когда на мирные города и села летят беспилотники. И Крым, и акватория Азовского моря, и области, которые граничили раньше с Украиной – Брянская, Белгородская, Курская – постоянно подвергаются нападению, и люди погибают. Расчет идет на запугивание населения. Но всему приходит конец. Во-первых, Россия отвечает. А во-вторых, и на эти провокации она найдет адекватный ответ. В этом я абсолютно не сомневаюсь, – все получат по заслугам", – заявил эксперт.По мнению Гусева, США, как и их партнеры в Европе, однажды пожалеют, что ввязались в это противостояние с Россией на территории Украины. Но пока, несмотря на разногласия в американских элитах, консенсус по вопросу помощи Киева будет найден.Что же касается смены власти непосредственно на Украине на фоне конфликтов внутри ее местных элит, то это не играет никакой роли, уверен Гусев."Надо учитывать, что главным модератором всех этих процессов являются не Зеленский и не Залужный, а США. Да, у них есть противоречия, мы это ощущаем. Будет ли это Залужный или кто-то другой, вообще не принципиально. Они, конечно, отвечают и ответят еще за все, но ничего не решают, – решают в Вашингтоне и Брюсселе. Поэтому какая разница, Зеленский или Залужный. Что тот, что другой – марионетки", - заключил Гусев. Объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы России с помощью беспилотников. Об этом ранее заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев. Российские силы ПВО в ночь на вторник, 5 декабря, отбили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, – уничтожено или перехвачено 35 дронов. Позже стало известно, что над Азовским морем нейтрализовано еще шесть украинских БпЛА. Читайте также на РИА Новости Крым:Салливан подтвердил прекращение поставок оружия Украине Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО – КиселевБолгария не станет поставлять бронетехнику Украине

https://crimea.ria.ru/20231203/zelenskiy-rasplachivaetsya-za-svoi-oshibki---klichko-1133275537.html

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александр гусев, мнения, украина, сша, поставки западного оружия украине, россия, политика