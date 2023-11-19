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Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режима - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режима
Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режима - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режима
Президент Украины Владимир Зеленский попал в цугцванг: любой его шаг приведет к ухудшению. И единственно важным для него сегодня является не поиск снарядов, а... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T08:02
2023-11-19T07:56
владимир зеленский (президент украины)
радио "спутник в крыму"
украина
мнения
александр гусев
политика
сша
новости
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Профессор Александр Гусев: любой шаг Зеленского приведет к ухудшению ситуации для него
Профессор Александр Гусев: любой шаг Зеленского приведет к ухудшению ситуации для него
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский попал в цугцванг: любой его шаг приведет к ухудшению. И единственно важным для него сегодня является не поиск снарядов, а объявление капитуляции киевского режима и спасение собственной жизни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на пустые военные склады и дефицит снарядов "натовского" калибра из-за конфликта на Ближнем Востоке вокруг Палестины. На фоне этого американский президент Джо Байден одобрил финансирование работы правительства США без учета помощи Украине.По словам Александра Гусева, вопрос с Украиной решенный, и Зеленскому следует думать не о снарядах.Такое развитие событий было бы наилучшим для всей Украины, так как "никакой победы Незалежной не могло быть априори", добавил он."Никакие снаряды 155-миллиметровые, никакие танки западного образца, БТРы и так далее не помогут киевскому режиму. И чем быстрее он капитулирует, сложит оружие, тем лучше в целом для украинского народа. Хоть останутся живыми молодые ребята, которые могут пожить, а их сегодня гибнут каждый день сотни, если не тысячи", – напомнил Гусев.Это хорошо понимают и в США, поэтому "вопрос с Зеленским американцы решат очень быстро", считает он.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военные преступления киевского режима не имеют срока давности, и его лидеров во главе с Зеленским ждет новый Нюрнбергский трибунал. Читайте также на РИА Новости Крым:Время отправляться в небытие: Зеленскому предрекли печальную судьбу Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО США готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона
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владимир зеленский (президент украины), украина, мнения, александр гусев, политика, сша, новости
Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режима

Любой шаг Зеленского приведет к ухудшению ситуации для него - эксперт

08:02 19.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийЗеленский
Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский попал в цугцванг: любой его шаг приведет к ухудшению. И единственно важным для него сегодня является не поиск снарядов, а объявление капитуляции киевского режима и спасение собственной жизни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Профессор Александр Гусев: любой шаг Зеленского приведет к ухудшению ситуации для него
08:02
Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на пустые военные склады и дефицит снарядов "натовского" калибра из-за конфликта на Ближнем Востоке вокруг Палестины. На фоне этого американский президент Джо Байден одобрил финансирование работы правительства США без учета помощи Украине.
По словам Александра Гусева, вопрос с Украиной решенный, и Зеленскому следует думать не о снарядах.
"Киевский режим практически обречен. И Зеленскому нужно думать о другом: как сохранить свою жизнь. Сейчас ситуация для него патовая, как в шахматах принято говорить – цугцванг. Когда любое действие приводит к осложнению ситуации. Поэтому говорить ему надо не о том, что не хватает чего-то, а ему нужно бежать сломя голову, искать место, где он сможет сохранить жизнь свою и своей семьи. Вот это для него сейчас самое важное", – считает политолог.
Такое развитие событий было бы наилучшим для всей Украины, так как "никакой победы Незалежной не могло быть априори", добавил он.
"Никакие снаряды 155-миллиметровые, никакие танки западного образца, БТРы и так далее не помогут киевскому режиму. И чем быстрее он капитулирует, сложит оружие, тем лучше в целом для украинского народа. Хоть останутся живыми молодые ребята, которые могут пожить, а их сегодня гибнут каждый день сотни, если не тысячи", – напомнил Гусев.
Это хорошо понимают и в США, поэтому "вопрос с Зеленским американцы решат очень быстро", считает он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военные преступления киевского режима не имеют срока давности, и его лидеров во главе с Зеленским ждет новый Нюрнбергский трибунал.
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