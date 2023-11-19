https://crimea.ria.ru/20231119/tsugtsvang-dlya-zelenskogo-k-chemu-gotovitsya-lideru-kievskogo-rezhima-1132853635.html

Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режима

Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режима - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режима

Президент Украины Владимир Зеленский попал в цугцванг: любой его шаг приведет к ухудшению. И единственно важным для него сегодня является не поиск снарядов, а... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T08:02

2023-11-19T08:02

2023-11-19T07:56

владимир зеленский (президент украины)

радио "спутник в крыму"

украина

мнения

александр гусев

политика

сша

новости

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Профессор Александр Гусев: любой шаг Зеленского приведет к ухудшению ситуации для него Профессор Александр Гусев: любой шаг Зеленского приведет к ухудшению ситуации для него audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский попал в цугцванг: любой его шаг приведет к ухудшению. И единственно важным для него сегодня является не поиск снарядов, а объявление капитуляции киевского режима и спасение собственной жизни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на пустые военные склады и дефицит снарядов "натовского" калибра из-за конфликта на Ближнем Востоке вокруг Палестины. На фоне этого американский президент Джо Байден одобрил финансирование работы правительства США без учета помощи Украине.По словам Александра Гусева, вопрос с Украиной решенный, и Зеленскому следует думать не о снарядах.Такое развитие событий было бы наилучшим для всей Украины, так как "никакой победы Незалежной не могло быть априори", добавил он."Никакие снаряды 155-миллиметровые, никакие танки западного образца, БТРы и так далее не помогут киевскому режиму. И чем быстрее он капитулирует, сложит оружие, тем лучше в целом для украинского народа. Хоть останутся живыми молодые ребята, которые могут пожить, а их сегодня гибнут каждый день сотни, если не тысячи", – напомнил Гусев.Это хорошо понимают и в США, поэтому "вопрос с Зеленским американцы решат очень быстро", считает он.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военные преступления киевского режима не имеют срока давности, и его лидеров во главе с Зеленским ждет новый Нюрнбергский трибунал. Читайте также на РИА Новости Крым:Время отправляться в небытие: Зеленскому предрекли печальную судьбу Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО США готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона

https://crimea.ria.ru/20231118/udary-vsu-po-krymu-v-turtsii-nazvali-provokatsiey-proigravshey-ukrainy-1132875830.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, мнения, александр гусев, политика, сша, новости