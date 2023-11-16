https://crimea.ria.ru/20231116/nikakoy-zamorozki--tolko-nastuplenie-ekspert-otsenil-sobytiya-v-zone-svo-1132827471.html
Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО
Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО
Россия не может соглашаться на "заморозку" конфликта на Украине, как того желают США, подталкивая к этому Киев – она может наступать, чего не в силах делать... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T20:52
2023-11-16T20:52
2023-11-16T20:52
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
крым
новости сво
украина
политика
всу (вооруженные силы украины)
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1d/1128439566_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d1f8879de4ff0c3f91f61e64987348cb.jpg
Сергей Горбачев
Сергей Горбачев
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Россия не может соглашаться на "заморозку" конфликта на Украине, как того желают США, подталкивая к этому Киев – она может наступать, чего не в силах делать ВСУ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По его словам, сегодня Вашингтон на фоне подготовки к выборам и сокращения военной помощи Киеву "разыгрывает пасьянс, чтобы снизить накал страстей, уменьшить репутационные потери США и провести линию на некоторую заморозку конфликта".По мнению эксперта, это "очередная обманка, которая внедряется и в общественное сознание, и в дипломатическую среду"."Через медийное пространство пытаются внедрить мысль о том, что возможна некая заморозка конфликта. Лагерь "мораторщиков", "заморозчиков" активизировался, потому что тот, кто находится сейчас у власти, стремится сохранить свои кресла, и даже Зеленский несколько свою риторику поумерил. Но, я думаю, что нам покупаться на это нельзя. Потому что вся практика российско-украинских отношений, начиная с 1991 года, и разрешения конфликтных ситуаций демонстрирует, как говорит наш президент: "Нас все время хотят обмануть", – заявил Горбачев.Он уверен, что помощь Украине хоть и уменьшится, но не прекратится. "Эстафету" у США уже перенимает Европа. Германия заявила о готовности увеличить помощь вдвое, "немцы десятками тысяч поставляют Украине зимние комплекты униформы", а к началу следующего года на украинской территории будет уже более 150 танков Leopard, отметил эксперт.То, что помощь Киеву есть и будет, доказывают и непрекращающиеся атаки ВСУ на российские территории, в том числе силами ударных беспилотников. И это тоже подтверждает, что "до того, как дипломатия заработает ощутимо, должно еще пройти время", говорит эксперт."Дипломатия в таких случаях добивается успехов после успехов на линии боевого соприкосновения", – заявил Горбачев.Этих успехов не придется ждать ВСУ, хотя попытки "щекотать России нервы" в зоне СВО не прекращаются, отмечает он. Ярким тому примером стала подготовка операции в Херсонской области по форсированию Днепра, о которой на днях сообщал глава региона Владимир Сальдо, назвав ее "провалившимся планом Барбаросса по-украински".По мнению Горбачева, ничего масштабного произойти не могло и не сможет: "Украина к этому просто не готова". В отличие от России.Он добавил, что российским бойцам в этом смысле придется сложнее, поскольку "правый берег Днепра выше левого"."Но мы на это способны", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал – Аксенов "Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода
https://crimea.ria.ru/20231113/ukraina-protestuet-grozit-li-strane-grazhdanskaya-voyna-1132760651.html
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1d/1128439566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e240ac4b1d34709e4bc64624b533b69.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей горбачев, крым, новости сво, украина, политика, всу (вооруженные силы украины), мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым.
Россия не может соглашаться на "заморозку" конфликта на Украине, как того желают США, подталкивая к этому Киев – она может наступать, чего не в силах делать ВСУ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
По его словам, сегодня Вашингтон на фоне подготовки к выборам и сокращения военной помощи Киеву "разыгрывает пасьянс, чтобы снизить накал страстей, уменьшить репутационные потери США и провести линию на некоторую заморозку конфликта".
По мнению эксперта, это "очередная обманка, которая внедряется и в общественное сознание, и в дипломатическую среду".
"Через медийное пространство пытаются внедрить мысль о том, что возможна некая заморозка конфликта. Лагерь "мораторщиков", "заморозчиков" активизировался, потому что тот, кто находится сейчас у власти, стремится сохранить свои кресла, и даже Зеленский несколько свою риторику поумерил. Но, я думаю, что нам покупаться на это нельзя. Потому что вся практика российско-украинских отношений, начиная с 1991 года, и разрешения конфликтных ситуаций демонстрирует, как говорит наш президент: "Нас все время хотят обмануть", – заявил Горбачев.
Он уверен, что помощь Украине хоть и уменьшится, но не прекратится. "Эстафету" у США уже перенимает Европа. Германия заявила о готовности увеличить помощь вдвое, "немцы десятками тысяч поставляют Украине зимние комплекты униформы", а к началу следующего года на украинской территории будет уже более 150 танков Leopard, отметил эксперт.
"То есть, одна рука забирает, а другая дает", – сказал Горбачев, подчеркнув, что это необходимо прежде всего США, чтобы выжить в непростых экономических условиях.
То, что помощь Киеву есть и будет, доказывают и непрекращающиеся атаки ВСУ на российские территории, в том числе силами ударных беспилотников. И это тоже подтверждает, что "до того, как дипломатия заработает ощутимо, должно еще пройти время", говорит эксперт.
"Дипломатия в таких случаях добивается успехов после успехов на линии боевого соприкосновения", – заявил Горбачев.
Этих успехов не придется ждать ВСУ, хотя попытки "щекотать России нервы" в зоне СВО не прекращаются, отмечает он. Ярким тому примером стала подготовка операции в Херсонской области по форсированию Днепра, о которой на днях сообщал
глава региона Владимир Сальдо, назвав ее "провалившимся планом Барбаросса по-украински".
По мнению Горбачева, ничего масштабного произойти не могло и не сможет: "Украина к этому просто не готова". В отличие от России.
"То, что они делают, безусловно, нервирует и наносит определенный ущерб. Но это все в формате от взвода до батальона, диверсионно-разведывательной группы щекочет нам нервы. Но это не наступление в классическом понимании этого слова. Нечто подобное нужно ожидать с нашей стороны", – считает Горбачев.
Он добавил, что российским бойцам в этом смысле придется сложнее, поскольку "правый берег Днепра выше левого".
"Но мы на это способны", – заключил эксперт.
Читайте также на РИА Новости Крым: