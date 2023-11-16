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Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО
Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО
Россия не может соглашаться на "заморозку" конфликта на Украине, как того желают США, подталкивая к этому Киев – она может наступать, чего не в силах делать... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T20:52
2023-11-16T20:52
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
крым
новости сво
украина
политика
всу (вооруженные силы украины)
мнения
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Сергей Горбачев
Сергей Горбачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Россия не может соглашаться на "заморозку" конфликта на Украине, как того желают США, подталкивая к этому Киев – она может наступать, чего не в силах делать ВСУ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По его словам, сегодня Вашингтон на фоне подготовки к выборам и сокращения военной помощи Киеву "разыгрывает пасьянс, чтобы снизить накал страстей, уменьшить репутационные потери США и провести линию на некоторую заморозку конфликта".По мнению эксперта, это "очередная обманка, которая внедряется и в общественное сознание, и в дипломатическую среду"."Через медийное пространство пытаются внедрить мысль о том, что возможна некая заморозка конфликта. Лагерь "мораторщиков", "заморозчиков" активизировался, потому что тот, кто находится сейчас у власти, стремится сохранить свои кресла, и даже Зеленский несколько свою риторику поумерил. Но, я думаю, что нам покупаться на это нельзя. Потому что вся практика российско-украинских отношений, начиная с 1991 года, и разрешения конфликтных ситуаций демонстрирует, как говорит наш президент: "Нас все время хотят обмануть", – заявил Горбачев.Он уверен, что помощь Украине хоть и уменьшится, но не прекратится. "Эстафету" у США уже перенимает Европа. Германия заявила о готовности увеличить помощь вдвое, "немцы десятками тысяч поставляют Украине зимние комплекты униформы", а к началу следующего года на украинской территории будет уже более 150 танков Leopard, отметил эксперт.То, что помощь Киеву есть и будет, доказывают и непрекращающиеся атаки ВСУ на российские территории, в том числе силами ударных беспилотников. И это тоже подтверждает, что "до того, как дипломатия заработает ощутимо, должно еще пройти время", говорит эксперт."Дипломатия в таких случаях добивается успехов после успехов на линии боевого соприкосновения", – заявил Горбачев.Этих успехов не придется ждать ВСУ, хотя попытки "щекотать России нервы" в зоне СВО не прекращаются, отмечает он. Ярким тому примером стала подготовка операции в Херсонской области по форсированию Днепра, о которой на днях сообщал глава региона Владимир Сальдо, назвав ее "провалившимся планом Барбаросса по-украински".По мнению Горбачева, ничего масштабного произойти не могло и не сможет: "Украина к этому просто не готова". В отличие от России.Он добавил, что российским бойцам в этом смысле придется сложнее, поскольку "правый берег Днепра выше левого"."Но мы на это способны", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал – Аксенов "Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода
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сергей горбачев, крым, новости сво, украина, политика, всу (вооруженные силы украины), мнения
Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО

Россия не может соглашаться на "заморозку" конфликта на Украине - политолог

20:52 16.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Россия не может соглашаться на "заморозку" конфликта на Украине, как того желают США, подталкивая к этому Киев – она может наступать, чего не в силах делать ВСУ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
Сергей Горбачев
20:52
По его словам, сегодня Вашингтон на фоне подготовки к выборам и сокращения военной помощи Киеву "разыгрывает пасьянс, чтобы снизить накал страстей, уменьшить репутационные потери США и провести линию на некоторую заморозку конфликта".
По мнению эксперта, это "очередная обманка, которая внедряется и в общественное сознание, и в дипломатическую среду".
"Через медийное пространство пытаются внедрить мысль о том, что возможна некая заморозка конфликта. Лагерь "мораторщиков", "заморозчиков" активизировался, потому что тот, кто находится сейчас у власти, стремится сохранить свои кресла, и даже Зеленский несколько свою риторику поумерил. Но, я думаю, что нам покупаться на это нельзя. Потому что вся практика российско-украинских отношений, начиная с 1991 года, и разрешения конфликтных ситуаций демонстрирует, как говорит наш президент: "Нас все время хотят обмануть", – заявил Горбачев.
Он уверен, что помощь Украине хоть и уменьшится, но не прекратится. "Эстафету" у США уже перенимает Европа. Германия заявила о готовности увеличить помощь вдвое, "немцы десятками тысяч поставляют Украине зимние комплекты униформы", а к началу следующего года на украинской территории будет уже более 150 танков Leopard, отметил эксперт.

"То есть, одна рука забирает, а другая дает", – сказал Горбачев, подчеркнув, что это необходимо прежде всего США, чтобы выжить в непростых экономических условиях.

То, что помощь Киеву есть и будет, доказывают и непрекращающиеся атаки ВСУ на российские территории, в том числе силами ударных беспилотников. И это тоже подтверждает, что "до того, как дипломатия заработает ощутимо, должно еще пройти время", говорит эксперт.
"Дипломатия в таких случаях добивается успехов после успехов на линии боевого соприкосновения", – заявил Горбачев.
Этих успехов не придется ждать ВСУ, хотя попытки "щекотать России нервы" в зоне СВО не прекращаются, отмечает он. Ярким тому примером стала подготовка операции в Херсонской области по форсированию Днепра, о которой на днях сообщал глава региона Владимир Сальдо, назвав ее "провалившимся планом Барбаросса по-украински".
По мнению Горбачева, ничего масштабного произойти не могло и не сможет: "Украина к этому просто не готова". В отличие от России.
"То, что они делают, безусловно, нервирует и наносит определенный ущерб. Но это все в формате от взвода до батальона, диверсионно-разведывательной группы щекочет нам нервы. Но это не наступление в классическом понимании этого слова. Нечто подобное нужно ожидать с нашей стороны", – считает Горбачев.
Он добавил, что российским бойцам в этом смысле придется сложнее, поскольку "правый берег Днепра выше левого".
"Но мы на это способны", – заключил эксперт.
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