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Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал - Аксенов
Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал - Аксенов - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал - Аксенов
Военные преступления киевского режима не имеют срока давности, его лидеров во главе с Владимиром Зеленским ждет новый Нюрнбергский трибунал. Об этом глава... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T11:18
2023-11-16T11:18
2023-11-16T13:11
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ЯЛТА, 16 ноя - РИА Новости Крым. Военные преступления киевского режима не имеют срока давности, его лидеров во главе с Владимиром Зеленским ждет новый Нюрнбергский трибунал. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в приветственном слове к участникам Всероссийской научно-практической конференции в рамках форума "Нюрнбергский процесс: история и современность", которая открылась в Ялте.Глава Крыма напомнил, что Нюрнбергский процесс стал первым в истории международным судом над военными преступниками. Он ясно и недвусмысленно показал, что преступления против человечества не имеют срока давности, а возмездие может настигнуть преступников в любой момент.В наши дни уроки Нюрнберга имеют особое значение, в том числе и потому, что Запад поддерживает неонацистов на Украине, отметил Аксенов.Председатель крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что сохранение правды о Великой Отечественной войне и недопущение попыток пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала являются долгом российских властей и общества в целом.Также, по его словам, важно не допустить перекладывания вины за разжигание всемирного военного пожара на страны и народы, которые подверглись нападению гитлеровцев, унизить роль нашей страны в достижении общей Победы над нацизмом.Нюрнбергский процесс – судебный процесс над группой нацистских военных преступников. Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. По его итогам к смертной казни были приговорены 12 подсудимых. В числе казненных - министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, начальник главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кальтенбруннер, главный философ нацистской партии и имперский министр по восточным оккупированным территориям Альфред Розенберг, бывший начальник штаба верховного командования германских вооруженных сил Йохан Кейтель и другие.Читайте также на РИА Новости Крым:Политики Запада заслуживают нового Нюрнбергского трибунала – экспертАксенов напомнил украинским неонацистам о Нюрнбергском процессеИстория циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг"
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крым, ялта, сергей аксенов, владимир константинов, политика, владимир зеленский (президент украины), украина, история, закон и право, новости сво, великая отечественная война, новости крыма
Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал - Аксенов
Аксенов заявил о неизбежности нового Нюрнбергского трибунала над руководителями Украины
11:18 16.11.2023 (обновлено: 13:11 16.11.2023)
ЯЛТА, 16 ноя - РИА Новости Крым. Военные преступления киевского режима не имеют срока давности, его лидеров во главе с Владимиром Зеленским ждет новый Нюрнбергский трибунал. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в приветственном слове к участникам Всероссийской научно-практической конференции в рамках форума "Нюрнбергский процесс: история и современность", которая открылась в Ялте.
Глава Крыма напомнил, что Нюрнбергский процесс стал первым в истории международным судом над военными преступниками. Он ясно и недвусмысленно показал, что преступления против человечества не имеют срока давности, а возмездие может настигнуть преступников в любой момент.
В наши дни уроки Нюрнберга имеют особое значение, в том числе и потому, что Запад поддерживает неонацистов на Украине, отметил Аксенов.
"Российские суды осудили уже многих военных преступников ВСУ и нацбатальонов, причастных к убийствам мирных людей. Работа по расследованию преступлений бандеровцев не прекращается ни на минуту. Все идейные наследники гитлеровцев, их вдохновители и пособники должны помнить о неизбежности нового Нюрнберга", - сказал глава республики.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что сохранение правды о Великой Отечественной войне и недопущение попыток пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала являются долгом российских властей и общества в целом.
Также, по его словам, важно не допустить перекладывания вины за разжигание всемирного военного пожара на страны и народы, которые подверглись нападению гитлеровцев, унизить роль нашей страны в достижении общей Победы над нацизмом.
"Именно поэтому Нюрнбергский процесс и поныне сохраняет свое историческое значение. Его решения особенно актуальны сегодня, когда открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, предпринимаются циничные попытки уравнять жертв и палачей, возвести в ранг героев нацистов и их приспешников", - подчеркнул Константинов.
Нюрнбергский процесс – судебный процесс над группой нацистских военных преступников. Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. По его итогам к смертной казни были приговорены 12 подсудимых. В числе казненных - министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, начальник главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кальтенбруннер, главный философ нацистской партии и имперский министр по восточным оккупированным территориям Альфред Розенберг, бывший начальник штаба верховного командования германских вооруженных сил Йохан Кейтель и другие.
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