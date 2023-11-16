https://crimea.ria.ru/20231116/zelenskogo-i-ego-komandu-zhdet-vtoroy-nyurnbergskiy-tribunal---aksenov-1132823732.html

Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал - Аксенов

Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал - Аксенов - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал - Аксенов

Военные преступления киевского режима не имеют срока давности, его лидеров во главе с Владимиром Зеленским ждет новый Нюрнбергский трибунал. Об этом глава... РИА Новости Крым, 16.11.2023

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ЯЛТА, 16 ноя - РИА Новости Крым. Военные преступления киевского режима не имеют срока давности, его лидеров во главе с Владимиром Зеленским ждет новый Нюрнбергский трибунал. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в приветственном слове к участникам Всероссийской научно-практической конференции в рамках форума "Нюрнбергский процесс: история и современность", которая открылась в Ялте.Глава Крыма напомнил, что Нюрнбергский процесс стал первым в истории международным судом над военными преступниками. Он ясно и недвусмысленно показал, что преступления против человечества не имеют срока давности, а возмездие может настигнуть преступников в любой момент.В наши дни уроки Нюрнберга имеют особое значение, в том числе и потому, что Запад поддерживает неонацистов на Украине, отметил Аксенов.Председатель крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что сохранение правды о Великой Отечественной войне и недопущение попыток пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала являются долгом российских властей и общества в целом.Также, по его словам, важно не допустить перекладывания вины за разжигание всемирного военного пожара на страны и народы, которые подверглись нападению гитлеровцев, унизить роль нашей страны в достижении общей Победы над нацизмом.Нюрнбергский процесс – судебный процесс над группой нацистских военных преступников. Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. По его итогам к смертной казни были приговорены 12 подсудимых. В числе казненных - министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, начальник главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кальтенбруннер, главный философ нацистской партии и имперский министр по восточным оккупированным территориям Альфред Розенберг, бывший начальник штаба верховного командования германских вооруженных сил Йохан Кейтель и другие.Читайте также на РИА Новости Крым:Политики Запада заслуживают нового Нюрнбергского трибунала – экспертАксенов напомнил украинским неонацистам о Нюрнбергском процессеИстория циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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