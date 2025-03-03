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Террорист планировал устроить взрывы в московском метро - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Террорист планировал устроить взрывы в московском метро
Террорист планировал устроить взрывы в московском метро - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Террорист планировал устроить взрывы в московском метро
Сотрудники ФСБ уничтожили террориста, планировавшего устроить взрывы в культовом еврейском учреждении в Подмосковье и в метро столицы. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T09:56
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
подмосковье
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар -РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ уничтожили террориста, планировавшего устроить взрывы в культовом еврейском учреждении в Подмосковье и в метро столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.По информации силовиков, уроженец одной из стран Центральной Азии, получивший гражданство РФ, намеревался устроить взрывы в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена. Для совершения терактов он провел разведку и приобрел необходимые компоненты. После совершения преступлений он планировал скрыться в Афганистане и вступить в ряды международной террористической организации.В квартире исламиста были изъяты оружие и материалы, используемые для создания взрывных устройств. По данному факту возбуждено уголовное дело по по двум статьям – приготовление к теракту и участие в деятельности террористической организации.Ранее во Пскове силовики предотвратили теракт - исламисты хотели взорвать железнодорожный вокзал. Для этого они провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. После атаки они планировали уйти в одну из стран Ближнего Востока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской области Все подозреваемые по делу о теракте на Крымском мосту не признают винуБортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФ
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, подмосковье, россия, новости, происшествия, москва
Террорист планировал устроить взрывы в московском метро

Террорист планировал устроить взрывы в московском метро и в синагоге - ФСБ

09:56 03.03.2025 (обновлено: 10:10 03.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар -РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ уничтожили террориста, планировавшего устроить взрывы в культовом еврейском учреждении в Подмосковье и в метро столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
По информации силовиков, уроженец одной из стран Центральной Азии, получивший гражданство РФ, намеревался устроить взрывы в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена. Для совершения терактов он провел разведку и приобрел необходимые компоненты. После совершения преступлений он планировал скрыться в Афганистане и вступить в ряды международной террористической организации.
"При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем", - заявили в ведомстве.
В квартире исламиста были изъяты оружие и материалы, используемые для создания взрывных устройств. По данному факту возбуждено уголовное дело по по двум статьям – приготовление к теракту и участие в деятельности террористической организации.
Ранее во Пскове силовики предотвратили теракт - исламисты хотели взорвать железнодорожный вокзал. Для этого они провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. После атаки они планировали уйти в одну из стран Ближнего Востока.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактПодмосковьеРоссияНовостиПроисшествияМосква
 
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