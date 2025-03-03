https://crimea.ria.ru/20250303/terrorist-planiroval-ustroit-vzryvy-v-moskovskom-metro-1144601327.html

Террорист планировал устроить взрывы в московском метро

Террорист планировал устроить взрывы в московском метро - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Террорист планировал устроить взрывы в московском метро

Сотрудники ФСБ уничтожили террориста, планировавшего устроить взрывы в культовом еврейском учреждении в Подмосковье и в метро столицы. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T09:56

2025-03-03T09:56

2025-03-03T10:10

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

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новости

происшествия

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар -РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ уничтожили террориста, планировавшего устроить взрывы в культовом еврейском учреждении в Подмосковье и в метро столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.По информации силовиков, уроженец одной из стран Центральной Азии, получивший гражданство РФ, намеревался устроить взрывы в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена. Для совершения терактов он провел разведку и приобрел необходимые компоненты. После совершения преступлений он планировал скрыться в Афганистане и вступить в ряды международной террористической организации.В квартире исламиста были изъяты оружие и материалы, используемые для создания взрывных устройств. По данному факту возбуждено уголовное дело по по двум статьям – приготовление к теракту и участие в деятельности террористической организации.Ранее во Пскове силовики предотвратили теракт - исламисты хотели взорвать железнодорожный вокзал. Для этого они провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. После атаки они планировали уйти в одну из стран Ближнего Востока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской области Все подозреваемые по делу о теракте на Крымском мосту не признают винуБортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, подмосковье, россия, новости, происшествия, москва