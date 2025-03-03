Рейтинг@Mail.ru
План Стармера-Макрона по Украине – в России оценили перспективы - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250303/plan-starmera-makrona-po-ukraine--v-rossii-otsenili-perspektivy-1144599595.html
План Стармера-Макрона по Украине – в России оценили перспективы
План Стармера-Макрона по Украине – в России оценили перспективы - РИА Новости Крым, 03.03.2025
План Стармера-Макрона по Украине – в России оценили перспективы
Предложенный лидерами Великобритании и Франции план частичного перемирия на Украине является "мертворожденным" и призван лишь дать Киеву передышку. Такое мнение РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T08:16
2025-03-03T08:16
украина
франция
великобритания
алексей пушков
россия
политика
новости
мнения
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144599478_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_33126a3528546733ba0fd98f870ebab2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Предложенный лидерами Великобритании и Франции план частичного перемирия на Украине является "мертворожденным" и призван лишь дать Киеву передышку. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон предложили заключить между Россией и Украиной "частичное месячное перемирие в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры".По словам Пушкова, данная инициатива перспективы не имеет, поскольку президент США Дональд Трамп "уже дал понять, что вряд ли примет чужой план действий".Политик также отметил, что Трамп в своей риторике уже начал противопоставлять себя и российского лидера Владимира Путина, которые стремятся заключить мир, главе киевского режима Владимиру Зеленскому и европейцам, которые "хотят продолжать воевать"."Сближения подходов Европы и США не просматривается, скорее напротив - раскол все очевиднее", - констатировал российский сенатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказался от прекращения огня – Белый домЭкстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по УкраинеВ Германии открестились от отправки своих военных на Украину
украина
франция
великобритания
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144599478_52:0:963:683_1920x0_80_0_0_279fdbca7b5e50ee9e0917c77261fe40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, франция, великобритания, алексей пушков, россия, политика, новости, мнения, эммануэль макрон
План Стармера-Макрона по Украине – в России оценили перспективы

План Британии и Франции о частичном перемирии призван дать передышку для Киева - Пушков

08:16 03.03.2025
 
© Justin TallisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер (в центре), Владимир Зеленский (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (в центре), Владимир Зеленский (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон
© Justin Tallis
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Предложенный лидерами Великобритании и Франции план частичного перемирия на Украине является "мертворожденным" и призван лишь дать Киеву передышку. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон предложили заключить между Россией и Украиной "частичное месячное перемирие в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры".
По словам Пушкова, данная инициатива перспективы не имеет, поскольку президент США Дональд Трамп "уже дал понять, что вряд ли примет чужой план действий".
"Предложенное (премьер-министром Великобритании Киром) Стармером и Макроном в Лондоне "месячное перемирие на воде, в воздухе и в энергетике" - идея мертворожденная: в ней нет и намека на урегулирование, ее смысл лишь в передышке для Киева", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Политик также отметил, что Трамп в своей риторике уже начал противопоставлять себя и российского лидера Владимира Путина, которые стремятся заключить мир, главе киевского режима Владимиру Зеленскому и европейцам, которые "хотят продолжать воевать".
"Сближения подходов Европы и США не просматривается, скорее напротив - раскол все очевиднее", - констатировал российский сенатор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский отказался от прекращения огня – Белый дом
Экстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине
В Германии открестились от отправки своих военных на Украину
 
УкраинаФранцияВеликобританияАлексей ПушковРоссияПолитикаНовостиМненияЭммануэль Макрон
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:16План Стармера-Макрона по Украине – в России оценили перспективы
08:01Цены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов
07:40ВСУ атаковали три российских региона
07:28"Оскар-2025": стали известны все победители главной кинопремии
07:13Магнитная буря идет к Земле
06:55Защитники земли русской: взятие крепости Корфу вице-адмиралом Ушаковым
06:28Франция и Британия предлагают частичное перемирие на Украине
06:18Два крыла Великого Поста: иеромонах о смыслах особого времени в году
05:49Нефтеперерабатывающий завод горит в Уфе
00:01Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 3 марта
22:30Обвинения против Зеленского и пожар под Москвой – главное за день
22:03Зеленский отказался от прекращения огня – Белый дом
21:52Уникальный аэрощуп научат собирать мазут со дна Черного моря
21:31Как контролировать аппетит при помощи полезных перекусов
21:13Туристические маршруты по партизанским тропам в Крыму: чего не хватает
20:52Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на него
20:33Жители юга России назвали главные факторы при выборе жилья
20:11Русская весна по всем фронтам: прогноз погоды для Крыма на неделю
19:48Крым может инициировать отмену ЕГЭ для студентов-целевиков
Лента новостейМолния