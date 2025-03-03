https://crimea.ria.ru/20250303/plan-starmera-makrona-po-ukraine--v-rossii-otsenili-perspektivy-1144599595.html
План Стармера-Макрона по Украине – в России оценили перспективы
План Стармера-Макрона по Украине – в России оценили перспективы - РИА Новости Крым, 03.03.2025
План Стармера-Макрона по Украине – в России оценили перспективы
Предложенный лидерами Великобритании и Франции план частичного перемирия на Украине является "мертворожденным" и призван лишь дать Киеву передышку. Такое мнение РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T08:16
2025-03-03T08:16
2025-03-03T08:16
украина
франция
великобритания
алексей пушков
россия
политика
новости
мнения
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144599478_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_33126a3528546733ba0fd98f870ebab2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Предложенный лидерами Великобритании и Франции план частичного перемирия на Украине является "мертворожденным" и призван лишь дать Киеву передышку. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон предложили заключить между Россией и Украиной "частичное месячное перемирие в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры".По словам Пушкова, данная инициатива перспективы не имеет, поскольку президент США Дональд Трамп "уже дал понять, что вряд ли примет чужой план действий".Политик также отметил, что Трамп в своей риторике уже начал противопоставлять себя и российского лидера Владимира Путина, которые стремятся заключить мир, главе киевского режима Владимиру Зеленскому и европейцам, которые "хотят продолжать воевать"."Сближения подходов Европы и США не просматривается, скорее напротив - раскол все очевиднее", - констатировал российский сенатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказался от прекращения огня – Белый домЭкстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по УкраинеВ Германии открестились от отправки своих военных на Украину
украина
франция
великобритания
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144599478_52:0:963:683_1920x0_80_0_0_279fdbca7b5e50ee9e0917c77261fe40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, великобритания, алексей пушков, россия, политика, новости, мнения, эммануэль макрон
План Стармера-Макрона по Украине – в России оценили перспективы
План Британии и Франции о частичном перемирии призван дать передышку для Киева - Пушков
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Предложенный лидерами Великобритании и Франции план частичного перемирия на Украине является "мертворожденным" и призван лишь дать Киеву передышку. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил
, что Париж и Лондон предложили заключить между Россией и Украиной "частичное месячное перемирие в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры".
По словам Пушкова, данная инициатива перспективы не имеет, поскольку президент США Дональд Трамп "уже дал понять, что вряд ли примет чужой план действий".
"Предложенное (премьер-министром Великобритании Киром) Стармером и Макроном в Лондоне "месячное перемирие на воде, в воздухе и в энергетике" - идея мертворожденная: в ней нет и намека на урегулирование, ее смысл лишь в передышке для Киева", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Политик также отметил, что Трамп в своей риторике уже начал противопоставлять себя и российского лидера Владимира Путина, которые стремятся заключить мир, главе киевского режима Владимиру Зеленскому и европейцам, которые "хотят продолжать воевать".
"Сближения подходов Европы и США не просматривается, скорее напротив - раскол все очевиднее", - констатировал российский сенатор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: