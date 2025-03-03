https://crimea.ria.ru/20250303/plan-starmera-makrona-po-ukraine--v-rossii-otsenili-perspektivy-1144599595.html

План Стармера-Макрона по Украине – в России оценили перспективы

План Стармера-Макрона по Украине – в России оценили перспективы - РИА Новости Крым, 03.03.2025

План Стармера-Макрона по Украине – в России оценили перспективы

Предложенный лидерами Великобритании и Франции план частичного перемирия на Украине является "мертворожденным" и призван лишь дать Киеву передышку. Такое мнение РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T08:16

2025-03-03T08:16

2025-03-03T08:16

украина

франция

великобритания

алексей пушков

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новости

мнения

эммануэль макрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Предложенный лидерами Великобритании и Франции план частичного перемирия на Украине является "мертворожденным" и призван лишь дать Киеву передышку. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон предложили заключить между Россией и Украиной "частичное месячное перемирие в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры".По словам Пушкова, данная инициатива перспективы не имеет, поскольку президент США Дональд Трамп "уже дал понять, что вряд ли примет чужой план действий".Политик также отметил, что Трамп в своей риторике уже начал противопоставлять себя и российского лидера Владимира Путина, которые стремятся заключить мир, главе киевского режима Владимиру Зеленскому и европейцам, которые "хотят продолжать воевать"."Сближения подходов Европы и США не просматривается, скорее напротив - раскол все очевиднее", - констатировал российский сенатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказался от прекращения огня – Белый домЭкстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по УкраинеВ Германии открестились от отправки своих военных на Украину

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украина, франция, великобритания, алексей пушков, россия, политика, новости, мнения, эммануэль макрон