https://crimea.ria.ru/20250303/ssha-podumayut-nad-prekrascheniem-voennoy-pomoschi-ukraine-1144600358.html

США подумают над прекращением военной помощи Украине

США подумают над прекращением военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 03.03.2025

США подумают над прекращением военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с представителями своей администрации, в том числе госсекретарем Марком Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом,... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T09:20

2025-03-03T09:20

2025-03-03T09:20

дональд трамп

сша

политика

украина

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с представителями своей администрации, в том числе госсекретарем Марком Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом, возможные меры в отношении Украины, вплоть до прекращения военной помощи. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновника из администрации американского лидера."Трамп встретится в понедельник с его высокопоставленными советниками по национальной безопасности, в том числе госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины", - говорится в статье.28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка, в ходе которой американский президент указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку.После этого разговора было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а глава киевского режима досрочно покинул резиденцию президента США.Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киевский режим должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону.Президент США также выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.Украина испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа ЗеленскомуСША утвердили нового российского послаТрамп продлил действие указа об антироссийских санкциях

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, политика, украина, поставки западного оружия украине, новости, в мире