США подумают над прекращением военной помощи Украине
Трамп в Белом доме обсудит возможное прекращение военной помощи Украине - NYT
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Pool via AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с представителями своей администрации, в том числе госсекретарем Марком Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом, возможные меры в отношении Украины, вплоть до прекращения военной помощи. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновника из администрации американского лидера.
"Трамп встретится в понедельник с его высокопоставленными советниками по национальной безопасности, в том числе госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины", - говорится в статье.
Как утверждает собеседник издания, варианты, которые будут обсуждаться в Белом доме, касаются в том числе "приостановки или отмены американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, разрешенные и оплаченные при администрации экс-президента США Джо Байдена".
28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка, в ходе которой американский президент указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку.
После этого разговора было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а глава киевского режима досрочно покинул резиденцию президента США.
Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киевский режим должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону.
Президент США также выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.
Украина испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.
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