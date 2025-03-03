https://crimea.ria.ru/20250303/pogoda-v-krymu-na-8-marta-prepodneset-syurpriz-1144551236.html

Погода в Крыму на 8 марта преподнесет сюрприз

Погода в Крыму на 8 марта преподнесет сюрприз - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Погода в Крыму на 8 марта преподнесет сюрприз

К Международному женскому дню небесная канцелярия подготовила сюрприз крымчанкам. В субботу, 8 марта, установится солнечная погода без осадков, рассказал в... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T08:52

2025-03-03T08:52

2025-03-03T08:52

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

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новости крыма

крым

8 марта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. К Международному женскому дню небесная канцелярия подготовила сюрприз крымчанкам. В субботу, 8 марта, установится солнечная погода без осадков, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в субботу и воскресенье будет солнечно, никаких осадков не будет, облачность заметно поредеет.Такая теплая погода ожидается за счет солнца и южной тяги ветров, которые принесут более теплые воздушные массы восточно-средиземноморского происхождения, уточнил эксперт.По мнению Тишковца, крымчанам можно смело готовить смену гардероба."Вообще, по моим оценкам, на юге нашей страны в марте не будет никаких больше аномалий холода. Среднесуточная температура воздуха будет где-то на полградуса-градус выше нормы, но недобор по осадкам в общей сложности будет достигать 20-40 процентов", - сказал он.Температурная норма для Симферополя в марте ночью + 0... 4, днем + 10, с количеством осадков 37 миллиметров, напомнил собеседник. И уточнил: "А выпадет, дай Бог, миллиметров 10 за весь месяц". "Так что впереди достаточно хорошие позитивные прогнозы. Небесная канцелярия сжалится над жителями юга нашей страны. По крайней мере, в мартовском исполнении", - заключил Тишковец.В конце февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на юге европейской части России было на 7-8 градусов холоднее метеорологической нормы. В этот же период Крым замело снегом. Так, 26 февраля на участке трассы от Алушты до Ялты временно ограничили движение грузовиков из-за сильного снегопада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водными запасами на Южном берегу КрымаТемпература выше нормы: в Крыму меняется климат"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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