https://crimea.ria.ru/20250303/v-detskikh-lageryakh-otremontiruyut-sportzaly-i-kabinety-dlya-kruzhkov--1144602733.html
В детских лагерях отремонтируют спортзалы и кабинеты для кружков
В детских лагерях отремонтируют спортзалы и кабинеты для кружков - РИА Новости Крым, 03.03.2025
В детских лагерях отремонтируют спортзалы и кабинеты для кружков
Правительство разрешило регионам тратить федеральные субсидии на капремонт помещений для дополнительного образования детей в оздоровительных лагерях –... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T11:00
2025-03-03T11:00
2025-03-03T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Правительство разрешило регионам тратить федеральные субсидии на капремонт помещений для дополнительного образования детей в оздоровительных лагерях – спортзалах, пространствах для кружков и секций. Об этом сообщается на сайте Правительства России.До этого за счет федеральных средств модернизировали только столовые и медпункты."Очень важно, чтобы время, которое ребята проводят в детском лагере, было для них интересным и насыщенным, и чтобы у них оставались положительные впечатления о проведенном отдыхе", – подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Эта мера поможет создавать необходимую инфраструктуру, для того чтобы дети и молодежь учились в комфортных условиях, а также познавательно и с пользой для здоровья проводили свои каникулы, подчеркнул он.Ранее сообщалось, что финансирование детской оздоровительной кампании в Крыму в этом году увеличено на 500 миллионов рублей по сравнению с 2024 годом и составляет 2 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренды санаторного лечения в Крыму и ренессанс классики: что предлагаютЛетнее оздоровление детей: кому в Симферополе положены льготыВ Крыму появились инклюзивные туристические маршруты для особенных детей
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крым, россия, новости, оздоровление детей в крыму, детские лагеря в крыму, правительство россии, михаил мишустин
В детских лагерях отремонтируют спортзалы и кабинеты для кружков
В детских лагерях России отремонтируют спортзалы и помещения для кружков и секций
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Правительство разрешило регионам тратить федеральные субсидии на капремонт помещений для дополнительного образования детей в оздоровительных лагерях – спортзалах, пространствах для кружков и секций. Об этом сообщается на сайте Правительства России.
"Правительство расширило программу капремонта в летних детских лагерях. За счет федеральных субсидий будут ремонтировать спортзалы, а также помещения, где проводятся кружки и секции", – говорится в сообщении.
До этого за счет федеральных средств модернизировали только столовые и медпункты.
"Очень важно, чтобы время, которое ребята проводят в детском лагере, было для них интересным и насыщенным, и чтобы у них оставались положительные впечатления о проведенном отдыхе", – подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Эта мера поможет создавать необходимую инфраструктуру, для того чтобы дети и молодежь учились в комфортных условиях, а также познавательно и с пользой для здоровья проводили свои каникулы, подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что финансирование детской оздоровительной кампании в Крыму в этом году увеличено на 500 миллионов рублей по сравнению с 2024 годом и составляет 2 миллиарда рублей.
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