https://crimea.ria.ru/20231115/plan-barbarossa-po-ukrainski-na-levom-beregu-dnepra-rukhnul--saldo---1132802885.html

План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо

План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо - РИА Новости Крым, 15.11.2023

План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении планировало форсировать Днепр уже к середине декабря захватить Геническ, но этот план... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T14:03

2023-11-15T14:03

2023-11-15T14:03

владимир сальдо

новости

херсонская область

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении планировало форсировать Днепр уже к середине декабря захватить Геническ, но этот план "Барбаросса" по-украински полностью провалился. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, операцию по форсированию Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов, стянув для этой цели лучшую военную и радиоэлектронную технику и лучшие из оставшихся частей ВСУ и наемников. В частности, по данным разведки, к 1 ноября противник планировал захватить Алешки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплынку, к 15 декабря – Геническ.По словам губернатора, российские войска устроили киевскому режим "очередной Бахмут (Артемовск – ред.), на этот раз Приднепровский"."Под таким названием эта горе-операция и войдет в историю, если уж киевский главарь так сильно хочет", - подытожил он.Ранее Сальдо сообщил, что на данный момент в районе села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра находятся максимум полторы роты боевиков ВСУ. По его словам, российские войска заблокировали их дальнейшее продвижение. Губернатор добавил, что только за последние несколько дней общие потери противника составили около сотни боевиков.

https://crimea.ria.ru/20231115/vsu-forsiruyut-dnepr-chto-proiskhodit-na-levom-beregu-pod-krynkami-1132800776.html

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