Рейтинг@Mail.ru
План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231115/plan-barbarossa-po-ukrainski-na-levom-beregu-dnepra-rukhnul--saldo---1132802885.html
План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо
План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо - РИА Новости Крым, 15.11.2023
План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо
Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении планировало форсировать Днепр уже к середине декабря захватить Геническ, но этот план... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T14:03
2023-11-15T14:03
владимир сальдо
новости
херсонская область
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132057488_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_dc1968aa3eb5025b82c1d06ba5105120.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении планировало форсировать Днепр уже к середине декабря захватить Геническ, но этот план "Барбаросса" по-украински полностью провалился. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, операцию по форсированию Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов, стянув для этой цели лучшую военную и радиоэлектронную технику и лучшие из оставшихся частей ВСУ и наемников. В частности, по данным разведки, к 1 ноября противник планировал захватить Алешки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплынку, к 15 декабря – Геническ.По словам губернатора, российские войска устроили киевскому режим "очередной Бахмут (Артемовск – ред.), на этот раз Приднепровский"."Под таким названием эта горе-операция и войдет в историю, если уж киевский главарь так сильно хочет", - подытожил он.Ранее Сальдо сообщил, что на данный момент в районе села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра находятся максимум полторы роты боевиков ВСУ. По его словам, российские войска заблокировали их дальнейшее продвижение. Губернатор добавил, что только за последние несколько дней общие потери противника составили около сотни боевиков.
https://crimea.ria.ru/20231115/vsu-forsiruyut-dnepr-chto-proiskhodit-na-levom-beregu-pod-krynkami-1132800776.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132057488_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_0a54d4b4eccb56c9696c2a51261e0326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, новости, херсонская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво
План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо

Сальдо заявил о провале планов ВСУ по захвату левого берега Днепра в Херсонской области

14:03 15.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении планировало форсировать Днепр уже к середине декабря захватить Геническ, но этот план "Барбаросса" по-украински полностью провалился. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, операцию по форсированию Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов, стянув для этой цели лучшую военную и радиоэлектронную технику и лучшие из оставшихся частей ВСУ и наемников. В частности, по данным разведки, к 1 ноября противник планировал захватить Алешки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплынку, к 15 декабря – Геническ.
"Однако уже очевидно, что эти планы подобно "Барбароссе" полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких. Даже бывшие "элитные морские пехотинцы" сейчас из-за потерь на две трети укомплектованы "мобиками", которые воевать не хотят", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, российские войска устроили киевскому режим "очередной Бахмут (Артемовск – ред.), на этот раз Приднепровский".
"Под таким названием эта горе-операция и войдет в историю, если уж киевский главарь так сильно хочет", - подытожил он.
Ранее Сальдо сообщил, что на данный момент в районе села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра находятся максимум полторы роты боевиков ВСУ. По его словам, российские войска заблокировали их дальнейшее продвижение. Губернатор добавил, что только за последние несколько дней общие потери противника составили около сотни боевиков.
ВСУ
13:31
ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками
 
Владимир СальдоНовостиХерсонская областьПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17За насилие над ребенком крымчанина осудили на 13 лет
16:04В Крыму на лекарства для онкобольных выделили более миллиарда рублей
15:45Армия России громит врага – за сутки уничтожены еще 670 боевиков ВСУ
15:27Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области
15:16Корь атакует крымчан: за две недели заболели пять человек
15:04Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихии
14:25Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти
14:14WINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие
14:03План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо
13:50ПСБ проведет IV Российский форум по финграмотности "Просто капитал"
13:44Обвиняемого в покушении на Олега Царева оставили под стражей
13:42В Кремле оценили планы Финляндии закрыть границу с Россией
13:33РНКБ предоставил финансирование ГК "Севэнерго" в размере 4 млрд рублей
13:31ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками
13:18Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе
12:5816 млрд рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
12:52Агента украинских спецслужб поймали в российском регионе
12:03В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского
12:01В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
11:57Более тысячи детей участников СВО бесплатно отдохнули в Севастополе
Лента новостейМолния