https://crimea.ria.ru/20231115/vsu-forsiruyut-dnepr-chto-proiskhodit-na-levom-beregu-pod-krynkami-1132800776.html

ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками

ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками - РИА Новости Крым, 15.11.2023

ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками

На данный момент в районе села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра находятся максимум полторы роты боевиков ВСУ, российские войска заблокировали их РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T13:31

2023-11-15T13:31

2023-11-15T13:31

владимир сальдо

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

новые регионы россии

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132548953_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb8fe42d39eb9d9c01e2f5dba9a3af02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На данный момент в районе села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра находятся максимум полторы роты боевиков ВСУ, российские войска заблокировали их дальнейшее продвижение. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, российские войска уже подтянули дополнительные силы и заблокировали противника в Крынках, устроив ему "огненный ад".Он добавил, что только за последние несколько дней общие потери противника составили около сотни боевиков. По его словам, среднее время жизни украинского солдата на левом берегу составляет чуть больше двух суток.Кроме того, Сальдо указал на крайне низкое моральное состояние большинства солдат ВСУ. Это выражается в том, что практически каждый день в плен российским подразделениям сдаются новые группы военнослужащих ВСУ – от двух-трех до 11-13 человек.Ранее экстренные службы Херсонской области сообщили, что за прошедшие сутки бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили 27 боевиков ВСУ в районе Крынок.

https://crimea.ria.ru/20231115/dnepr-unichtozhil-skoplenie-voysk-vsu-v-krynkakh-1132795344.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новые регионы россии, новости сво, новости