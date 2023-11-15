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ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками
ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками - РИА Новости Крым, 15.11.2023
ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками
На данный момент в районе села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра находятся максимум полторы роты боевиков ВСУ, российские войска заблокировали их РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T13:31
2023-11-15T13:31
владимир сальдо
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новые регионы россии
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На данный момент в районе села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра находятся максимум полторы роты боевиков ВСУ, российские войска заблокировали их дальнейшее продвижение. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, российские войска уже подтянули дополнительные силы и заблокировали противника в Крынках, устроив ему "огненный ад".Он добавил, что только за последние несколько дней общие потери противника составили около сотни боевиков. По его словам, среднее время жизни украинского солдата на левом берегу составляет чуть больше двух суток.Кроме того, Сальдо указал на крайне низкое моральное состояние большинства солдат ВСУ. Это выражается в том, что практически каждый день в плен российским подразделениям сдаются новые группы военнослужащих ВСУ – от двух-трех до 11-13 человек.Ранее экстренные службы Херсонской области сообщили, что за прошедшие сутки бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили 27 боевиков ВСУ в районе Крынок.
https://crimea.ria.ru/20231115/dnepr-unichtozhil-skoplenie-voysk-vsu-v-krynkakh-1132795344.html
херсонская область
новые регионы россии
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владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новые регионы россии, новости сво, новости
ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками

Российские войска заблокировали боевиков ВСУ в районе Крынок на левом берегу Днепра

13:31 15.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На данный момент в районе села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра находятся максимум полторы роты боевиков ВСУ, российские войска заблокировали их дальнейшее продвижение. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"На всем участке левого берега от железнодорожного моста до Крынок находится около полутора рот противника, преимущественно, мелкими группами. Противник смог вообще переправиться, посылая живой силы больше, чем наши средства поражения успевали ее уничтожать", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, российские войска уже подтянули дополнительные силы и заблокировали противника в Крынках, устроив ему "огненный ад".
"По нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники. (Боевики ВСУ) сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", - отметил губернатор.
Он добавил, что только за последние несколько дней общие потери противника составили около сотни боевиков. По его словам, среднее время жизни украинского солдата на левом берегу составляет чуть больше двух суток.
Кроме того, Сальдо указал на крайне низкое моральное состояние большинства солдат ВСУ. Это выражается в том, что практически каждый день в плен российским подразделениям сдаются новые группы военнослужащих ВСУ – от двух-трех до 11-13 человек.
Ранее экстренные службы Херсонской области сообщили, что за прошедшие сутки бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили 27 боевиков ВСУ в районе Крынок.
ВСУ
11:53
"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках
 
Владимир СальдоВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьНовые регионы РоссииНовости СВОНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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13:31ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками
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