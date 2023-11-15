https://crimea.ria.ru/20231115/dnepr-unichtozhil-skoplenie-voysk-vsu-v-krynkakh-1132795344.html
"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках
"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках - РИА Новости Крым, 15.11.2023
"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках
Военные российской группировки войск "Днепр" разбили скопление боевиков ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Враг потерял 27 солдат. Кроме РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T11:53
2023-11-15T11:53
2023-11-15T11:53
херсонская область
группировка войск "днепр"
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613599_205:340:1118:853_1920x0_80_0_0_ac42d13fc184905ee557fe9b04b853d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Военные российской группировки войск "Днепр" разбили скопление боевиков ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Враг потерял 27 солдат. Кроме того, в боях уничтожена украинская лодка, гаубица и установка РСЗО, сообщили экстренные службы региона.А в окрестностях острова Фролова поражена лодка с боевиками ВСУ. Враг лишился четверых солдат, еще двое получили ранения.На Херсонском направлении огневыми ударами разбиты гаубица с боекомплектом в районе села Львово и установка РСЗО "Град" около села Тягинка. Ликвидированы семь боевиков, трое ранены.В островной зоне поражена позиция ВСУ в районе населенного пункта Велетенское, ВСУ потеряли девять солдат убитыми и ранеными.На Каховском направлении соединениями группировки войск "Днепр" уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Змиевка – пять боевиков убиты, четверо получили ранения.Всего за сутки враг потерял в Херсонской области больше 60 боевиков, из которых 49 убитыми и 12 ранеными. 14 ноября противник также понес тяжелые потери: в группировке войск "Днепр" сообщили об уничтожении 80 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки составили 715 человек – сводка МинобороныВС РФ перехватили снаряды HIMARS и уничтожили украинский пункт управленияГорят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613599_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dc3eae1f887279a59eb2a7e18ad70d6f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво
"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках
В Херсонской области группа "Днепр" уничтожила скопление войск ВСУ в селе Крынки
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Военные российской группировки войск "Днепр" разбили скопление боевиков ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Враг потерял 27 солдат. Кроме того, в боях уничтожена украинская лодка, гаубица и установка РСЗО, сообщили экстренные службы региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожено скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки. ВСУ потеряли 27 боевиков", - сказано в сообщении.
А в окрестностях острова Фролова поражена лодка с боевиками ВСУ. Враг лишился четверых солдат, еще двое получили ранения.
На Херсонском направлении огневыми ударами разбиты гаубица с боекомплектом в районе села Львово и установка РСЗО "Град" около села Тягинка. Ликвидированы семь боевиков, трое ранены.
В островной зоне поражена позиция ВСУ в районе населенного пункта Велетенское, ВСУ потеряли девять солдат убитыми и ранеными.
На Каховском направлении соединениями группировки войск "Днепр" уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Змиевка – пять боевиков убиты, четверо получили ранения.
Всего за сутки враг потерял в Херсонской области больше 60 боевиков, из которых 49 убитыми и 12 ранеными.
14 ноября противник также понес тяжелые потери: в группировке войск "Днепр" сообщили
об уничтожении 80 украинских боевиков.
Читайте также на РИА Новости Крым: