Рейтинг@Mail.ru
"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231115/dnepr-unichtozhil-skoplenie-voysk-vsu-v-krynkakh-1132795344.html
"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках
"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках - РИА Новости Крым, 15.11.2023
"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках
Военные российской группировки войск "Днепр" разбили скопление боевиков ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Враг потерял 27 солдат. Кроме РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T11:53
2023-11-15T11:53
херсонская область
группировка войск "днепр"
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613599_205:340:1118:853_1920x0_80_0_0_ac42d13fc184905ee557fe9b04b853d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Военные российской группировки войск "Днепр" разбили скопление боевиков ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Враг потерял 27 солдат. Кроме того, в боях уничтожена украинская лодка, гаубица и установка РСЗО, сообщили экстренные службы региона.А в окрестностях острова Фролова поражена лодка с боевиками ВСУ. Враг лишился четверых солдат, еще двое получили ранения.На Херсонском направлении огневыми ударами разбиты гаубица с боекомплектом в районе села Львово и установка РСЗО "Град" около села Тягинка. Ликвидированы семь боевиков, трое ранены.В островной зоне поражена позиция ВСУ в районе населенного пункта Велетенское, ВСУ потеряли девять солдат убитыми и ранеными.На Каховском направлении соединениями группировки войск "Днепр" уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Змиевка – пять боевиков убиты, четверо получили ранения.Всего за сутки враг потерял в Херсонской области больше 60 боевиков, из которых 49 убитыми и 12 ранеными. 14 ноября противник также понес тяжелые потери: в группировке войск "Днепр" сообщили об уничтожении 80 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки составили 715 человек – сводка МинобороныВС РФ перехватили снаряды HIMARS и уничтожили украинский пункт управленияГорят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613599_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dc3eae1f887279a59eb2a7e18ad70d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво
"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках

В Херсонской области группа "Днепр" уничтожила скопление войск ВСУ в селе Крынки

11:53 15.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Военные российской группировки войск "Днепр" разбили скопление боевиков ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Враг потерял 27 солдат. Кроме того, в боях уничтожена украинская лодка, гаубица и установка РСЗО, сообщили экстренные службы региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожено скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки. ВСУ потеряли 27 боевиков", - сказано в сообщении.

А в окрестностях острова Фролова поражена лодка с боевиками ВСУ. Враг лишился четверых солдат, еще двое получили ранения.
На Херсонском направлении огневыми ударами разбиты гаубица с боекомплектом в районе села Львово и установка РСЗО "Град" около села Тягинка. Ликвидированы семь боевиков, трое ранены.
В островной зоне поражена позиция ВСУ в районе населенного пункта Велетенское, ВСУ потеряли девять солдат убитыми и ранеными.
На Каховском направлении соединениями группировки войск "Днепр" уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Змиевка – пять боевиков убиты, четверо получили ранения.
Всего за сутки враг потерял в Херсонской области больше 60 боевиков, из которых 49 убитыми и 12 ранеными.
14 ноября противник также понес тяжелые потери: в группировке войск "Днепр" сообщили об уничтожении 80 украинских боевиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Потери ВСУ за сутки составили 715 человек – сводка Минобороны
ВС РФ перехватили снаряды HIMARS и уничтожили украинский пункт управления
Горят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ
 
Херсонская областьГруппировка войск "Днепр"Потери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33РНКБ предоставил финансирование ГК "Севэнерго" в размере 4 млрд рублей
13:31ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками
13:18Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе
12:5816 млрд рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
12:52Агента украинских спецслужб поймали в российском регионе
12:03В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского
12:01В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
11:57Более тысячи детей участников СВО бесплатно отдохнули в Севастополе
11:53"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках
11:33Под Симферополем сгорел жилой дом
11:26Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон
11:20Обстрелы Херсонской области – один человек погиб и один ранен
10:56Доллар опустился до 90 рублей впервые за четыре месяца
10:47Без воды на сутки: где в Симферополе будут отключения
10:17В Судаке снимут кино
10:08Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на день
10:03В Севастополе иномарка сбила женщину на "зебре"
09:44Байден одобрит бюджет США без помощи Украине и Израилю – CNN
09:35Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа
09:00Центр Симферополя встал в пробках из-за сильного дождя
Лента новостейМолния