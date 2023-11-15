https://crimea.ria.ru/20231115/dnepr-unichtozhil-skoplenie-voysk-vsu-v-krynkakh-1132795344.html

"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках

"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках - РИА Новости Крым, 15.11.2023

"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках

Военные российской группировки войск "Днепр" разбили скопление боевиков ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Враг потерял 27 солдат. Кроме РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T11:53

2023-11-15T11:53

2023-11-15T11:53

херсонская область

группировка войск "днепр"

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Военные российской группировки войск "Днепр" разбили скопление боевиков ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Враг потерял 27 солдат. Кроме того, в боях уничтожена украинская лодка, гаубица и установка РСЗО, сообщили экстренные службы региона.А в окрестностях острова Фролова поражена лодка с боевиками ВСУ. Враг лишился четверых солдат, еще двое получили ранения.На Херсонском направлении огневыми ударами разбиты гаубица с боекомплектом в районе села Львово и установка РСЗО "Град" около села Тягинка. Ликвидированы семь боевиков, трое ранены.В островной зоне поражена позиция ВСУ в районе населенного пункта Велетенское, ВСУ потеряли девять солдат убитыми и ранеными.На Каховском направлении соединениями группировки войск "Днепр" уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Змиевка – пять боевиков убиты, четверо получили ранения.Всего за сутки враг потерял в Херсонской области больше 60 боевиков, из которых 49 убитыми и 12 ранеными. 14 ноября противник также понес тяжелые потери: в группировке войск "Днепр" сообщили об уничтожении 80 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки составили 715 человек – сводка МинобороныВС РФ перехватили снаряды HIMARS и уничтожили украинский пункт управленияГорят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво