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Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ
Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ
За прошедшие сутки бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили еще 80 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения на Херсонском и Каховском... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T11:20
2023-11-14T11:20
группировка войск "днепр"
херсонская область
новости сво
потери всу
новости
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили еще 80 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения на Херсонском и Каховском направлениях. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне разбита позиция одного из подразделений ВСУ, в результате шесть боевиков ликвидированы, четверо ранены.На Херсонском направлении поражены две вражеские лодки, при этом ликвидированы десять украинских неонацистов. Ударом по скоплению живой силы противника в районе Крынок убиты еще 17 боевиков, в районе Алешкинского острова - десять. Кроме того российские военные разбили пункт временной дислокации противника - в данном случае потери ВСУ составили 24 боевика убитыми и ранеными и шесть единиц автомобильной техники."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожены два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплеком. Шесть украинских военнослужащих ликвидированы, трое ранены", - сказано в сообщении.Накануне в результате огневого поражения соединениями группировки "Днепр" вооруженные силы Украины потеряли за сутки в личном составе 44 боевика убитыми и ранеными. Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки составили 715 человек – сводка МинобороныВС РФ перехватили снаряды HIMARS и уничтожили украинский пункт управленияГорят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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группировка войск "днепр", херсонская область, новости сво, потери всу , новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ

Еще 80 боевиков ВСУ ликвидированы в Херсонской области группировкой "Днепр"

11:20 14.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ
Боевая работа РСЗО Град по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили еще 80 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения на Херсонском и Каховском направлениях. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне разбита позиция одного из подразделений ВСУ, в результате шесть боевиков ликвидированы, четверо ранены.
На Херсонском направлении поражены две вражеские лодки, при этом ликвидированы десять украинских неонацистов. Ударом по скоплению живой силы противника в районе Крынок убиты еще 17 боевиков, в районе Алешкинского острова - десять. Кроме того российские военные разбили пункт временной дислокации противника - в данном случае потери ВСУ составили 24 боевика убитыми и ранеными и шесть единиц автомобильной техники.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожены два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплеком. Шесть украинских военнослужащих ликвидированы, трое ранены", - сказано в сообщении.
Накануне в результате огневого поражения соединениями группировки "Днепр" вооруженные силы Украины потеряли за сутки в личном составе 44 боевика убитыми и ранеными.
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Группировка войск "Днепр"Херсонская областьНовости СВОПотери ВСУНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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