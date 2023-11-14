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Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ
Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ
За прошедшие сутки бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили еще 80 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения на Херсонском и Каховском... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T11:20
2023-11-14T11:20
2023-11-14T11:20
группировка войск "днепр"
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили еще 80 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения на Херсонском и Каховском направлениях. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне разбита позиция одного из подразделений ВСУ, в результате шесть боевиков ликвидированы, четверо ранены.На Херсонском направлении поражены две вражеские лодки, при этом ликвидированы десять украинских неонацистов. Ударом по скоплению живой силы противника в районе Крынок убиты еще 17 боевиков, в районе Алешкинского острова - десять. Кроме того российские военные разбили пункт временной дислокации противника - в данном случае потери ВСУ составили 24 боевика убитыми и ранеными и шесть единиц автомобильной техники."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожены два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплеком. Шесть украинских военнослужащих ликвидированы, трое ранены", - сказано в сообщении.Накануне в результате огневого поражения соединениями группировки "Днепр" вооруженные силы Украины потеряли за сутки в личном составе 44 боевика убитыми и ранеными. Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки составили 715 человек – сводка МинобороныВС РФ перехватили снаряды HIMARS и уничтожили украинский пункт управленияГорят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ
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группировка войск "днепр", херсонская область, новости сво, потери всу , новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ
Еще 80 боевиков ВСУ ликвидированы в Херсонской области группировкой "Днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили еще 80 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения на Херсонском и Каховском направлениях. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне разбита позиция одного из подразделений ВСУ, в результате шесть боевиков ликвидированы, четверо ранены.
На Херсонском направлении поражены две вражеские лодки, при этом ликвидированы десять украинских неонацистов. Ударом по скоплению живой силы противника в районе Крынок убиты еще 17 боевиков, в районе Алешкинского острова - десять. Кроме того российские военные разбили пункт временной дислокации противника - в данном случае потери ВСУ составили 24 боевика убитыми и ранеными и шесть единиц автомобильной техники.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожены два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплеком. Шесть украинских военнослужащих ликвидированы, трое ранены", - сказано в сообщении.
Накануне в результате огневого поражения соединениями группировки "Днепр" вооруженные силы Украины потеряли за сутки в личном составе 44 боевика убитыми и ранеными.
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