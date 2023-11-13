https://crimea.ria.ru/20231113/poteri-vsu-za-sutki-sostavili-715-chelovek--svodka-minoborony-1132757602.html

Потери ВСУ за сутки составили 715 человек – сводка Минобороны

Потери ВСУ за сутки составили 715 человек – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Потери ВСУ за сутки составили 715 человек – сводка Минобороны

В результате боев в зоне СВО за сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 700 человек, сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T15:11

2023-11-13T15:11

2023-11-13T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В результате боев в зоне СВО за сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 700 человек, сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.Группировка войск "Запад" на Купянском направлении отразила четыре кровопролитных атаки противника в районе сел Загоруйковка и Тимковка Харьковской области. Потери врага составили 160 человек убитыми и ранеными, а также два боевых автомобиля.На Краснолиманском направлении также отражено четыре атаки - в районе Червоной Дибровы и Кременной в ЛНР. Противник в итоге не досчитался 150-ти военнослужащих и одного автомобиля.На Донецком направлении удалось отбить две атаки ВСУ в районах сел Белогоровка (ЛНР) и Клещеевка (ДНР). Кроме того, силами "Южной" группировки войск нанесены удары по скоплениям живой силы врага в селах Курдюмовка, Раздоловка и Богдановка Донецкой Народной Республики. В результате потери украинских боевиков за сутки превысили цифру в 200 человек. Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины и два пункта управления БПЛА.На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли огневые удары по скоплениям боевиков ВСУ в окрестностях сел Никольское и Новомихайловка в ДНР. Потери противника - около 100 военнослужащих, три пикапа, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.На Запорожском направлении отражена атака штурмовой группы украинский бригады в районе населенного пункта Работино, предпринимались также удары по живой силе и технике врага севернее села Новопокровка. Потери ВСУ на данном направлении – более 40 военнослужащих и два автомобиля.На Херсонском направлении в результате боевых действий противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа и две гаубицы "МСТА-Б".Ударами российской авиации и беспилотных летательных аппаратов была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах. Средствами ПВО сбиты десять украинских БПЛА.12 ноября на всех направлениях в зоне СВО было отражено 10 атак, ВСУ потеряли 665 боевиков убитыми и ранеными. В тот же день российские военнослужащие уничтожили вражеский пункт управления, склад горючего и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALPРаботает "Днепр": ВСУ за сутки потеряли 86 боевиковАрмия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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