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Армия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Армия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
Армия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Армия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
Российские военные за неделю нанесли одиннадцать высокоточных ударов по аэродромам ВСУ, складам с оружием и пунктам дислокации националистов и иностранных... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T16:53
2023-11-10T17:05
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли одиннадцать высокоточных ударов по аэродромам ВСУ, складам с оружием и пунктам дислокации националистов и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, российскими войсками нанесены удары по пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников."Все назначенные объекты поражены", - добавили в оборонном ведомстве.Пятого ноября Вооруженные силы России поразили аэродромы в Миргороде и Днепропетровской области. По данным Минобороны, на аэродроме "Днепр" в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, в Полтавской области - авиационная техника противника на стоянках.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленныхПутин заслушал доклады о ходе СВО в штабе Южного военного округаДроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВО
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон)
Армия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ

ВС России нанесли 11 групповых ударов по аэродромам ВСУ и базам иностранных наемников

16:53 10.11.2023 (обновлено: 17:05 10.11.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли одиннадцать высокоточных ударов по аэродромам ВСУ, складам с оружием и пунктам дислокации националистов и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 4 по 10 ноября Вооруженными Силами России нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника", - уточняется в сообщении.
Кроме того, российскими войсками нанесены удары по пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.
"Все назначенные объекты поражены", - добавили в оборонном ведомстве.
Пятого ноября Вооруженные силы России поразили аэродромы в Миргороде и Днепропетровской области. По данным Минобороны, на аэродроме "Днепр" в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, в Полтавской области - авиационная техника противника на стоянках.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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