https://crimea.ria.ru/20231110/armiya-rossii-nanesla-11-gruppovykh-udarov-po-aerodromam-i-arsenalam-vsu-1132714346.html
Армия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
Армия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Армия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
Российские военные за неделю нанесли одиннадцать высокоточных ударов по аэродромам ВСУ, складам с оружием и пунктам дислокации националистов и иностранных... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T16:53
2023-11-10T16:53
2023-11-10T17:05
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_835120e8ac8cf83b8ee49842bc28c112.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли одиннадцать высокоточных ударов по аэродромам ВСУ, складам с оружием и пунктам дислокации националистов и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, российскими войсками нанесены удары по пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников."Все назначенные объекты поражены", - добавили в оборонном ведомстве.Пятого ноября Вооруженные силы России поразили аэродромы в Миргороде и Днепропетровской области. По данным Минобороны, на аэродроме "Днепр" в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, в Полтавской области - авиационная техника противника на стоянках.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленныхПутин заслушал доклады о ходе СВО в штабе Южного военного округаДроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВО
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc40a7e1a78f48a6488129bc23c7fe45.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон)
Армия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
ВС России нанесли 11 групповых ударов по аэродромам ВСУ и базам иностранных наемников
16:53 10.11.2023 (обновлено: 17:05 10.11.2023)