https://crimea.ria.ru/20231110/armiya-rossii-nanesla-11-gruppovykh-udarov-po-aerodromam-i-arsenalam-vsu-1132714346.html

Армия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ

Армия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Армия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ

Российские военные за неделю нанесли одиннадцать высокоточных ударов по аэродромам ВСУ, складам с оружием и пунктам дислокации националистов и иностранных... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T16:53

2023-11-10T16:53

2023-11-10T17:05

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_835120e8ac8cf83b8ee49842bc28c112.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли одиннадцать высокоточных ударов по аэродромам ВСУ, складам с оружием и пунктам дислокации националистов и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, российскими войсками нанесены удары по пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников."Все назначенные объекты поражены", - добавили в оборонном ведомстве.Пятого ноября Вооруженные силы России поразили аэродромы в Миргороде и Днепропетровской области. По данным Минобороны, на аэродроме "Днепр" в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, в Полтавской области - авиационная техника противника на стоянках.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленныхПутин заслушал доклады о ходе СВО в штабе Южного военного округаДроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон)