Путин заслушал доклады о ходе СВО в штабе Южного военного округа
Кремль: Путин посетил штаб Южного военного округа и заслушал доклады о ходе СВО
07:13 10.11.2023 (обновлено: 07:31 10.11.2023)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил в Ростове-на-Дону штаб группировки войск, участвующих в спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
© POOL / Перейти в фотобанк10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин сходит по трапу самолета в аэропорту в Ростове-на-Дону.
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10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин сходит по трапу самолета в аэропорту в Ростове-на-Дону.
© POOL / Перейти в фотобанк10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
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10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
© POOL / Перейти в фотобанк10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
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10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
© POOL / Перейти в фотобанк10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
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10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
1 из 4
10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин сходит по трапу самолета в аэропорту в Ростове-на-Дону.
2 из 4
10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
3 из 4
10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
4 из 4
10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
"Владимир Путин, завершив официальный визит в Казахстан, прилетел в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. Верховного Главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции", – говорится в сообщении.
Президента в штабе сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и другие военачальники, добавили в пресс-службе.
Президент России регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Его последняя поездка в Ростов состоялась в середине октября.
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