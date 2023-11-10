https://crimea.ria.ru/20231110/putin-zaslushal-doklady-o-khode-svo-v-shtabe-yuzhnogo-voennogo-okruga-1132699818.html

Путин заслушал доклады о ходе СВО в штабе Южного военного округа

Путин заслушал доклады о ходе СВО в штабе Южного военного округа - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Путин заслушал доклады о ходе СВО в штабе Южного военного округа

Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T07:13

2023-11-10T07:13

2023-11-10T07:31

владимир путин (политик)

фотоленты

россия

новости

новости сво

сергей шойгу

валерий герасимов

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0a/1132699946_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fd9b7502ba5ed04ad1e306332424f45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Президента в штабе сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и другие военачальники, добавили в пресс-службе.Президент России регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Его последняя поездка в Ростов состоялась в середине октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько контрактников поступили на службу в армию России – МедведевРоссийская разведка успешно решает задачи в зоне спецоперации – ШойгуПрорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ

https://crimea.ria.ru/20231109/naibolee-blizkie-soyuzniki-putin-ob-otnosheniyakh-rossii-i-kazakhstana-1132688214.html

россия

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, новости сво, сергей шойгу, валерий герасимов, ростов-на-дону