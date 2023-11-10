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Путин заслушал доклады о ходе СВО в штабе Южного военного округа - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Путин заслушал доклады о ходе СВО в штабе Южного военного округа
Путин заслушал доклады о ходе СВО в штабе Южного военного округа - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Путин заслушал доклады о ходе СВО в штабе Южного военного округа
Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T07:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Президента в штабе сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и другие военачальники, добавили в пресс-службе.Президент России регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Его последняя поездка в Ростов состоялась в середине октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько контрактников поступили на службу в армию России – МедведевРоссийская разведка успешно решает задачи в зоне спецоперации – ШойгуПрорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ
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владимир путин (политик), россия, новости, новости сво, сергей шойгу, валерий герасимов, ростов-на-дону
Путин заслушал доклады о ходе СВО в штабе Южного военного округа

Кремль: Путин посетил штаб Южного военного округа и заслушал доклады о ходе СВО

07:13 10.11.2023 (обновлено: 07:31 10.11.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил в Ростове-на-Дону штаб группировки войск, участвующих в спецоперации
Президент РФ В. Путин посетил в Ростове-на-Дону штаб группировки войск, участвующих в спецоперации
© POOL
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
© POOL / Перейти в фотобанк10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин сходит по трапу самолета в аэропорту в Ростове-на-Дону.
Президент РФ В. Путин посетил в Ростове-на-Дону штаб группировки войск, участвующих в спецоперации
1 из 4
10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин сходит по трапу самолета в аэропорту в Ростове-на-Дону.
© POOL
Перейти в фотобанк
© POOL / Перейти в фотобанк10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
Президент РФ В. Путин посетил в Ростове-на-Дону штаб группировки войск, участвующих в спецоперации
2 из 4
10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
© POOL
Перейти в фотобанк
© POOL / Перейти в фотобанк10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
Президент РФ В. Путин посетил в Ростове-на-Дону штаб группировки войск, участвующих в спецоперации
3 из 4
10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
© POOL
Перейти в фотобанк
© POOL / Перейти в фотобанк10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
Президент РФ В. Путин посетил в Ростове-на-Дону штаб группировки войск, участвующих в спецоперации
4 из 4
10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
© POOL
Перейти в фотобанк
1 из 4
10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин сходит по трапу самолета в аэропорту в Ростове-на-Дону.
© POOL
Перейти в фотобанк
2 из 4
10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
© POOL
Перейти в фотобанк
3 из 4
10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
© POOL
Перейти в фотобанк
4 из 4
10 ноября 2023. Президент РФ Владимир Путин, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации.
© POOL
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"Владимир Путин, завершив официальный визит в Казахстан, прилетел в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. Верховного Главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции", – говорится в сообщении.

Президента в штабе сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и другие военачальники, добавили в пресс-службе.
Президент России регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Его последняя поездка в Ростов состоялась в середине октября.
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