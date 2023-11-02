https://crimea.ria.ru/20231102/proryva-ne-budet-i-do-kryma-ne-doydem-zaluzhnyy-ponyal-prichinu-neudach-vsu-1132505680.html

Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ

Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ

Главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, а также фактическую невозможность "глубокого и красивого РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T10:08

2023-11-02T10:08

2023-11-02T10:09

валерий залужный

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, а также фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. Соответствующие заявления он сделал в интервью The Economist. "Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет", — констатировал Залужный.Залужный признал, что первоначальный план "добраться до Крыма за четыре месяца, повоевать в Крыму и вернуться из Крыма" провалился. Первоначально главком списал провал на командиров ВСУ и часть из них поменял, затем засомневался в боевых качествах украинских боевиков, в итоге пришел к выводу о необходимости "резкого технологического прорыва", без которого "ситуация зашла в тупик".Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. При этом ВСУ несут колоссальные потери: в ходе украинского контрнаступления, с 4 июня, Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Читайте также на РИА Новости Крым:Возможностей у ВСУ остается все меньше – ШойгуБолее 5,5 тысяч убитыми и ранеными: катастрофические потери ВСУ за неделюВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях

https://crimea.ria.ru/20231031/zelenskiy-protiv-zaluzhnogo-vyvedet-li-kiev-voyska-iz-avdeevki-1132424941.html

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