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Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ
Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ
Главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, а также фактическую невозможность "глубокого и красивого РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T10:08
2023-11-02T10:09
валерий залужный
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, а также фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. Соответствующие заявления он сделал в интервью The Economist. "Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет", — констатировал Залужный.Залужный признал, что первоначальный план "добраться до Крыма за четыре месяца, повоевать в Крыму и вернуться из Крыма" провалился. Первоначально главком списал провал на командиров ВСУ и часть из них поменял, затем засомневался в боевых качествах украинских боевиков, в итоге пришел к выводу о необходимости "резкого технологического прорыва", без которого "ситуация зашла в тупик".Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. При этом ВСУ несут колоссальные потери: в ходе украинского контрнаступления, с 4 июня, Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Читайте также на РИА Новости Крым:Возможностей у ВСУ остается все меньше – ШойгуБолее 5,5 тысяч убитыми и ранеными: катастрофические потери ВСУ за неделюВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях
https://crimea.ria.ru/20231031/zelenskiy-protiv-zaluzhnogo-vyvedet-li-kiev-voyska-iz-avdeevki-1132424941.html
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валерий залужный, потери всу , всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, украина, новости, крым
Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ

Главком ВСУ Залужный: ситуация на поле боя тупиковая

10:08 02.11.2023 (обновлено: 10:09 02.11.2023)
 
© AP Photo Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, а также фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. Соответствующие заявления он сделал в интервью The Economist.
"Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет", — констатировал Залужный.
Залужный признал, что первоначальный план "добраться до Крыма за четыре месяца, повоевать в Крыму и вернуться из Крыма" провалился. Первоначально главком списал провал на командиров ВСУ и часть из них поменял, затем засомневался в боевых качествах украинских боевиков, в итоге пришел к выводу о необходимости "резкого технологического прорыва", без которого "ситуация зашла в тупик".
"Мы видим, что делает противник, а противник видит нас. Чтобы выйти из этого тупика, нам необходимо что-то новое, как, например, порох, изобретенный китайцами, который мы до сих пор используем, чтобы друг друга убивать", — заключил он.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции.
При этом ВСУ несут колоссальные потери: в ходе украинского контрнаступления, с 4 июня, Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.
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Валерий ЗалужныйПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Контрнаступление ВСУУкраинаНовостиКрым
 
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