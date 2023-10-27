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Более 5,5 тысяч убитыми и ранеными: катастрофические потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Более 5,5 тысяч убитыми и ранеными: катастрофические потери ВСУ за неделю
Более 5,5 тысяч убитыми и ранеными: катастрофические потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Более 5,5 тысяч убитыми и ранеными: катастрофические потери ВСУ за неделю
ВСУ в течение недели предпринимали 120 самоуничтожающих атак на разных направлениях, уступив позиции ВС РФ в ряде районов и потеряв свыше 5,5 тысяч человек. Это РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T15:45
2023-10-27T15:46
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
новые регионы россии
харьковская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. ВСУ в течение недели предпринимали 120 самоуничтожающих атак на разных направлениях, уступив позиции ВС РФ в ряде районов и потеряв свыше 5,5 тысяч человек. Это следует из недельной сводки Минобороны России.Так, по данным ведомства, на Купянском направлении ВСУ за неделю предприняли 47 контратак. Потери противника здесь превысили 700 человек. В результате ударов российской авиации и артиллерии в районе Ивановки и Синьковки в Харьковской области, а также Сергеевки и Новоегоровки в ЛНР поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ."Подразделения "Западной" группировки войск... заняли более выгодные рубежи и позиции", – уточнили в Минобороны.На Краснолиманском направлении при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС РФ отразили 45 атак штурмовиков 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины. Враг потерял здесь более 1020 боевиков.Потери ВСУ на Донецком направлении за неделю стали самыми крупными – более 2000 боевиков. Здесь ВС РФ отразили девять атак противника и нанесли поражение боевым группам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Марьинки, Курдюмовки, Богдановки и Клещеевки в ДНР.Кроме того, почти 900 человек украинская армия потеряла на Южно-Донецком направлении, где были поражены подразделения ВСУ в районе Угледара, Старомайорского и Урожайного. Еще 485 боевиков выведены из строя на Херсонском направлении и свыше 400 – на Запорожском, где российская армия отбила 19 атак и разбила штурмовиков трех бригад под Работино и Вербовым.Читайте также на РИА Новости Крым:19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях Российские военные уничтожили 31 самолет ВСУ с начала месяца
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, новые регионы россии, харьковская область, потери всу
Более 5,5 тысяч убитыми и ранеными: катастрофические потери ВСУ за неделю

ВСУ за неделю потеряли 5 585 военнослужащих на разных направлениях

15:45 27.10.2023 (обновлено: 15:46 27.10.2023)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКладбище погибших военнослужащих ВСУ.
Кладбище погибших военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. ВСУ в течение недели предпринимали 120 самоуничтожающих атак на разных направлениях, уступив позиции ВС РФ в ряде районов и потеряв свыше 5,5 тысяч человек. Это следует из недельной сводки Минобороны России.
Так, по данным ведомства, на Купянском направлении ВСУ за неделю предприняли 47 контратак. Потери противника здесь превысили 700 человек. В результате ударов российской авиации и артиллерии в районе Ивановки и Синьковки в Харьковской области, а также Сергеевки и Новоегоровки в ЛНР поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ.
"Подразделения "Западной" группировки войск... заняли более выгодные рубежи и позиции", – уточнили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС РФ отразили 45 атак штурмовиков 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины. Враг потерял здесь более 1020 боевиков.
Потери ВСУ на Донецком направлении за неделю стали самыми крупными – более 2000 боевиков. Здесь ВС РФ отразили девять атак противника и нанесли поражение боевым группам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Марьинки, Курдюмовки, Богдановки и Клещеевки в ДНР.
Кроме того, почти 900 человек украинская армия потеряла на Южно-Донецком направлении, где были поражены подразделения ВСУ в районе Угледара, Старомайорского и Урожайного. Еще 485 боевиков выведены из строя на Херсонском направлении и свыше 400 – на Запорожском, где российская армия отбила 19 атак и разбила штурмовиков трех бригад под Работино и Вербовым.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовые регионы РоссииХарьковская областьПотери ВСУ
 
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