https://crimea.ria.ru/20231027/bolee-55-tysyach-ubitymi-i-ranenymi-katastroficheskie-poteri-vsu-za-nedelyu-1132363192.html

Более 5,5 тысяч убитыми и ранеными: катастрофические потери ВСУ за неделю

Более 5,5 тысяч убитыми и ранеными: катастрофические потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Более 5,5 тысяч убитыми и ранеными: катастрофические потери ВСУ за неделю

ВСУ в течение недели предпринимали 120 самоуничтожающих атак на разных направлениях, уступив позиции ВС РФ в ряде районов и потеряв свыше 5,5 тысяч человек. Это РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T15:45

2023-10-27T15:45

2023-10-27T15:46

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

армия и флот

новые регионы россии

харьковская область

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. ВСУ в течение недели предпринимали 120 самоуничтожающих атак на разных направлениях, уступив позиции ВС РФ в ряде районов и потеряв свыше 5,5 тысяч человек. Это следует из недельной сводки Минобороны России.Так, по данным ведомства, на Купянском направлении ВСУ за неделю предприняли 47 контратак. Потери противника здесь превысили 700 человек. В результате ударов российской авиации и артиллерии в районе Ивановки и Синьковки в Харьковской области, а также Сергеевки и Новоегоровки в ЛНР поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ."Подразделения "Западной" группировки войск... заняли более выгодные рубежи и позиции", – уточнили в Минобороны.На Краснолиманском направлении при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС РФ отразили 45 атак штурмовиков 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины. Враг потерял здесь более 1020 боевиков.Потери ВСУ на Донецком направлении за неделю стали самыми крупными – более 2000 боевиков. Здесь ВС РФ отразили девять атак противника и нанесли поражение боевым группам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Марьинки, Курдюмовки, Богдановки и Клещеевки в ДНР.Кроме того, почти 900 человек украинская армия потеряла на Южно-Донецком направлении, где были поражены подразделения ВСУ в районе Угледара, Старомайорского и Урожайного. Еще 485 боевиков выведены из строя на Херсонском направлении и свыше 400 – на Запорожском, где российская армия отбила 19 атак и разбила штурмовиков трех бригад под Работино и Вербовым.Читайте также на РИА Новости Крым:19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях Российские военные уничтожили 31 самолет ВСУ с начала месяца

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, новые регионы россии, харьковская область, потери всу