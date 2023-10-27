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19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены
19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены - РИА Новости Крым, 27.10.2023
19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены
За прошедшую неделю Вооруженные силы РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены склады боеприпасов,... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T14:58
2023-10-27T14:58
2023-10-27T14:58
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости сво
армия и флот
воздушно-космический силы (вкс)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю Вооруженные силы РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены склады боеприпасов, места хранения безэкипажных катеров и базы с топливом.Кроме того, российские войска наносили удары по пунктам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены.Как сообщал РИА Новости Крым, с 14 по 20 октября ВС России нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам противника. В результате поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов, а также производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные впервые сбили украинские ракеты ATACMSНовые комплексы ЗРК сбили 24 украинских самолета за пять дней – ШойгуТри морских дрона Украины уничтожены в Черном море – Минобороны
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины), потери всу
19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены
Минобороны: армия России нанесла 19 групповых ударов ракетами и дронами по объектам ВСУ