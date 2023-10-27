https://crimea.ria.ru/20231027/19-gruppovykh-udarov-za-nedelyu-kakie-obekty-vsu-unichtozheny-1132360773.html

19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены

19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены - РИА Новости Крым, 27.10.2023

19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены

За прошедшую неделю Вооруженные силы РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены склады боеприпасов,... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T14:58

2023-10-27T14:58

2023-10-27T14:58

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости сво

армия и флот

воздушно-космический силы (вкс)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю Вооруженные силы РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены склады боеприпасов, места хранения безэкипажных катеров и базы с топливом.Кроме того, российские войска наносили удары по пунктам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены.Как сообщал РИА Новости Крым, с 14 по 20 октября ВС России нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам противника. В результате поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов, а также производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные впервые сбили украинские ракеты ATACMSНовые комплексы ЗРК сбили 24 украинских самолета за пять дней – ШойгуТри морских дрона Украины уничтожены в Черном море – Минобороны

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины), потери всу