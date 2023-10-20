https://crimea.ria.ru/20231020/vs-rf-nanesli-gruppovye-udary-po-skladam-i-tsekham-sborki-raket-vsu-1132221738.html
ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ
ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ - РИА Новости Крым, 20.10.2023
ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ
ВС РФ за неделю нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам с ракетным вооружением ВСУ, а также цехам военно-промышленных... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T16:16
2023-10-20T16:16
2023-10-20T16:16
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ за неделю нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам с ракетным вооружением ВСУ, а также цехам военно-промышленных предприятий Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате была уничтожена мастерская сборки оперативно-тактических ракет, а также склад хранения безэкипажных катеров и цеха по изготовлению взрывчатых веществ.Кроме того, ВС РФ нанесли удары по местам размещения войск противника, которыми ликвидировали подразделения ВСУ и националистического формирования "Азов", иностранных инструкторов и наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУПутин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли групповые удары по военно-промышленным объектам ВСУ