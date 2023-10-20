https://crimea.ria.ru/20231020/vs-rf-nanesli-gruppovye-udary-po-skladam-i-tsekham-sborki-raket-vsu-1132221738.html

ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ

ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ - РИА Новости Крым, 20.10.2023

ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ

ВС РФ за неделю нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам с ракетным вооружением ВСУ, а также цехам военно-промышленных... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T16:16

2023-10-20T16:16

2023-10-20T16:16

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

армия и флот

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884260_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_77f568a342c605936f30118796bd6d68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ за неделю нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам с ракетным вооружением ВСУ, а также цехам военно-промышленных предприятий Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате была уничтожена мастерская сборки оперативно-тактических ракет, а также склад хранения безэкипажных катеров и цеха по изготовлению взрывчатых веществ.Кроме того, ВС РФ нанесли удары по местам размещения войск противника, которыми ликвидировали подразделения ВСУ и националистического формирования "Азов", иностранных инструкторов и наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУПутин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу