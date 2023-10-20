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ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ
ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ - РИА Новости Крым, 20.10.2023
ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ
ВС РФ за неделю нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам с ракетным вооружением ВСУ, а также цехам военно-промышленных... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T16:16
2023-10-20T16:16
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ за неделю нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам с ракетным вооружением ВСУ, а также цехам военно-промышленных предприятий Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате была уничтожена мастерская сборки оперативно-тактических ракет, а также склад хранения безэкипажных катеров и цеха по изготовлению взрывчатых веществ.Кроме того, ВС РФ нанесли удары по местам размещения войск противника, которыми ликвидировали подразделения ВСУ и националистического формирования "Азов", иностранных инструкторов и наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУПутин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли групповые удары по военно-промышленным объектам ВСУ

16:16 20.10.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ за неделю нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам с ракетным вооружением ВСУ, а также цехам военно-промышленных предприятий Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 14 по 20 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику", – говорится в сообщении военного ведомства.
В результате была уничтожена мастерская сборки оперативно-тактических ракет, а также склад хранения безэкипажных катеров и цеха по изготовлению взрывчатых веществ.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары по местам размещения войск противника, которыми ликвидировали подразделения ВСУ и националистического формирования "Азов", иностранных инструкторов и наемников.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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