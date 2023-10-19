https://crimea.ria.ru/20231019/rossiyskie-letchiki-za-sutki-sbili-dva-samoleta-i-vertolet-vsu-1132201718.html

Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУ

Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУ - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУ

Российская истребительная авиация и средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили два самолета МиГ-29 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T15:43

2023-10-19T15:43

2023-10-19T15:43

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российская истребительная авиация и средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили два самолета МиГ-29 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, силы ПВО в течение суток перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Также российские военные уничтожили 61 вражеский беспилотник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В целом за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 154-х районах.Кроме того, в районе Авдеевки ДНР уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 493 самолета, 252 вертолета, 8065 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12764 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6823 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14438 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Крым ракетами С-200 – МинобороныВ Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУМассовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости