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Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУ
Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУ - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУ
Российская истребительная авиация и средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили два самолета МиГ-29 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T15:43
2023-10-19T15:43
2023-10-19T15:43
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российская истребительная авиация и средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили два самолета МиГ-29 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, силы ПВО в течение суток перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Также российские военные уничтожили 61 вражеский беспилотник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В целом за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 154-х районах.Кроме того, в районе Авдеевки ДНР уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 493 самолета, 252 вертолета, 8065 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12764 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6823 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14438 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Крым ракетами С-200 – МинобороныВ Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУМассовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости
Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУ
Минобороны: военные РФ за сутки сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 и вертолет Ми-8
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российская истребительная авиация и средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили два самолета МиГ-29 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией в районе населенного пункта Троицкое Донецкой Народной Республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты штурмовик Су-25 в районе Днепропетровска и вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области", – говорится в сообщении.
Кроме того, силы ПВО в течение суток перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Также российские военные уничтожили 61 вражеский беспилотник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В целом за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 154-х районах.
Кроме того, в районе Авдеевки ДНР уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 493 самолета, 252 вертолета, 8065 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12764 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6823 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14438 единиц специальной военной автомобильной техники.
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