https://crimea.ria.ru/20231018/v-chernom-more-unichtozhen-morskoy-bespilotnik-vsu-1132175721.html

В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ

В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2023

В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен силами Черноморского флота в центральной части акватории Черного моря, говорится в среду в сводке Минобороны России за истекшие РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T15:42

2023-10-18T15:42

2023-10-18T15:42

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Безэкипажный катер ВСУ уничтожен силами Черноморского флота в центральной части акватории Черного моря, говорится в среду в сводке Минобороны России за истекшие сутки.Ранее сообщалось об уничтожении морской авиацией ЧФ украинского морского беспилотника вечером 17 октября.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы с помощью беспилотников и ракет. Так в ночь на 17 октября восемь украинских беспилотников были сбиты на подлете к Крыму силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУУкрытия в Крыму: сколько их и где искатьОбломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), армия и флот, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), потери всу