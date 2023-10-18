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В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ
В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2023
В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен силами Черноморского флота в центральной части акватории Черного моря, говорится в среду в сводке Минобороны России за истекшие РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T15:42
2023-10-18T15:42
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
беспилотник (бпла, дрон)
армия и флот
новости сво
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Безэкипажный катер ВСУ уничтожен силами Черноморского флота в центральной части акватории Черного моря, говорится в среду в сводке Минобороны России за истекшие сутки.Ранее сообщалось об уничтожении морской авиацией ЧФ украинского морского беспилотника вечером 17 октября.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы с помощью беспилотников и ракет. Так в ночь на 17 октября восемь украинских беспилотников были сбиты на подлете к Крыму силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУУкрытия в Крыму: сколько их и где искатьОбломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), армия и флот, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ

Минобороны: в Черном море уничтожен беспилотный катер ВСУ

15:42 18.10.2023
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Безэкипажный катер ВСУ уничтожен силами Черноморского флота в центральной части акватории Черного моря, говорится в среду в сводке Минобороны России за истекшие сутки.
"Силами Черноморского флота в центральной части акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось об уничтожении морской авиацией ЧФ украинского морского беспилотника вечером 17 октября.
В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы с помощью беспилотников и ракет. Так в ночь на 17 октября восемь украинских беспилотников были сбиты на подлете к Крыму силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
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Министерство обороны РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Беспилотник (БПЛА, дрон)Армия и флотНовости СВОБезопасность Республики Крым и СевастополяВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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