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Укрытия в Крыму: сколько их и где искать

Укрытия в Крыму: сколько их и где искать - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Укрытия в Крыму: сколько их и где искать

В Крыму имеется более ста тысяч приспособленных укрытий, где в случае опасности могут находиться до 2,7 млн человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T13:17

2023-10-04T13:17

2023-10-04T13:25

радио "спутник в крыму"

сергей садаклиев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Крыму имеется более ста тысяч приспособленных укрытий, где в случае опасности могут находиться до 2,7 млн человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев, а также научил, куда идти и как вести себя в случае угрозы.Укрытия и убежищаВ первую очередь Седаклиев просит не путать убежища и укрытия. Первые построены и оборудованы под объекты критической инфраструктуры, которые должны продолжить работу в военное время, они рассчитаны для наибольшей работающей смены, оборудованы вентиляцией, канализацией, водопроводом. Население же в случае опасности спускается в укрытия - по сути, это любое заглубленное помещение.Где искать спасение"В каждой администрации, МУПе или управляющей компании имеется список заглубленных помещений, которые могут принимать укрываемых. Если человек до сих пор не знает, куда ему идти при получении сигнала, он должен уточнить эту информацию. Если в его доме нет укрытия, значит, он приписан куда-то в соседний дом - радиус охвата до километра", - продолжает Садаклиев.По его словам, ключи от такого подвала должны быть у старшего по дому. На дверях каждого убежища должны размещаться специальные указатели, с адресом и телефоном старшего.Жителям частного сектора он рекомендует спускаться в подвалы или любые другие заглубленные помещения без окон. Если таких нет, необходимо заранее выяснить в сельсовете или администрации, куда следовать в случае опасности. В случаях, когда поблизости нет убежищ, людям необходимо следовать к зданию администрации, откуда людей должны вывозить транспортом в укрытия."Внимание всем!"4 октября в Крыму и в других регионах России в рамках Дня гражданской обороны проверяют систему звукового оповещения. Из громкоговорителей прозвучит сигнал "Идет проверка системы оповещения".А вот в случае реальной ситуации, по его словам, из громкоговорителей послышится сигнал "Внимание всем!". Далее включится звуковая электро-сирена, а по телевизору и радио прозвучит речевая информация, которая будет содержать порядок действий."Для этих целей в Крыму работает региональная автоматизированная система централизованного оповещения. Она создана во всех муниципалитетах и может работать централизовано по Крыму или в каждом отдельном муниципалитете. С этой целью в населенных пунктах уже установлено около 400 устройств и до конца года запланирован ввод в эксплуатацию еще 170-ти, которые позволят улучшить охват системы оповещения. На сегодня охват составляет 75%", - приводит данные глава МЧС.Дома, в машине или на улице"Если вы услышали сигнал воздушной тревоги, этот сигнал застал вас дома и вы не знаете о месте ближайшего укрытия, тогда надо плотно закрыть окна и к ним не подходить, перекрыть газ, воду, отключить электричество, укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол рядом с несущей стеной в значительном удалении от окон. Если вы знаете, где укрытие - также отключить все, взять с собой мобильный телефон, документы, деньги, банковские карты, предупредить соседей, убедится ,что они тоже услышали этот сигнал и также следуют в укрытие, оказать помощь детям, инвалидам, пожилым людям. При спуске лифт использовать нельзя, идите по ступеням", - озвучивает порядок действий Садаклиев.Если сигнал застал вас на рабочем месте, необходимо действовать в соответствии с теми инструкциями, которые должны быть доведены до каждого сотрудника. При движении на личном авто, следует его остановить, припарковать на обочине, выйти и также следовать в ближайшее убежище или в любое цокольное помещение. При проезде в общественном транспорте необходимо обратиться к водителю, чтобы он остановился, далее также следовать в убежище, в тоннель, подземный переход, цокольный этаж. То же актуально и для пешеходов.Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех регионах России. Как пояснили в МЧС, планируемые мероприятия позволят объективно проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, который должен запускать системы. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителямВоенное положение: что ждет россиян в случае его введенияМишустин призвал ускорить строительство укрытий в приграничных районах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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