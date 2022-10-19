https://crimea.ria.ru/20221019/v-krymu-proveryat-gotovnost-ukrytiy-i-rasskazhut-o-nikh-zhitelyam-1124986910.html

В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителям

В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителям - РИА Новости Крым, 19.10.2022

В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителям

В муниципалитетах Крыма проверят готовность укрытий и защитных сооружений, жителям обозначат места их размещения. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T20:12

2022-10-19T20:12

2022-10-19T20:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В муниципалитетах Крыма проверят готовность укрытий и защитных сооружений, жителям обозначат места их размещения. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.По его словам, обозначить места укрытий для населения и убедиться, что в них созданы необходимые условия для жизнеобеспечения, поручено руководителям управляющих компаний.Кроме того, в Крыму усилят подготовку глав местных администраций и профильных чиновников по гражданской обороне, а также откорректируют перечень пунктов временного размещения экстренно прибывающих граждан.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому в приграничных регионах России, в том числе в Крыму, вводится "средний уровень реагирования", в остальных регионах ЦФО и ЮФО - уровень повышенной готовности.

https://crimea.ria.ru/20221019/sovfed-utverdil-ukaz-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-v-chetyrekh-subektakh-rf-1124986290.html

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крым, мчс крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя