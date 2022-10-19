https://crimea.ria.ru/20221019/v-krymu-proveryat-gotovnost-ukrytiy-i-rasskazhut-o-nikh-zhitelyam-1124986910.html
В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителям
В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителям - РИА Новости Крым, 19.10.2022
В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителям
В муниципалитетах Крыма проверят готовность укрытий и защитных сооружений, жителям обозначат места их размещения. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T20:12
2022-10-19T20:12
2022-10-19T20:12
крым
мчс крыма
общество
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/06/1119437427_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2918a486e4348775c0c69178013b950d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В муниципалитетах Крыма проверят готовность укрытий и защитных сооружений, жителям обозначат места их размещения. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.По его словам, обозначить места укрытий для населения и убедиться, что в них созданы необходимые условия для жизнеобеспечения, поручено руководителям управляющих компаний.Кроме того, в Крыму усилят подготовку глав местных администраций и профильных чиновников по гражданской обороне, а также откорректируют перечень пунктов временного размещения экстренно прибывающих граждан.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому в приграничных регионах России, в том числе в Крыму, вводится "средний уровень реагирования", в остальных регионах ЦФО и ЮФО - уровень повышенной готовности.
https://crimea.ria.ru/20221019/sovfed-utverdil-ukaz-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-v-chetyrekh-subektakh-rf-1124986290.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/06/1119437427_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_10343528dfb457451bcf5dd34ec605a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, мчс крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителям
Глава МЧС РК Садаклиев: В населенных пунктах Крыма проверят готовность укрытий
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым.
В муниципалитетах Крыма проверят готовность укрытий и защитных сооружений, жителям обозначат места их размещения. Об этом сообщил
министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.
"На особом контроле находится вопрос по сохранению и приведению в готовность защитных сооружений. Сейчас очень непростое время. Руководителям поручено проверить готовность укрытий, защитных сооружений к использованию по назначению", - написал Садаклиев в своем Тelegram-канале после совещания по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По его словам, обозначить места укрытий для населения и убедиться, что в них созданы необходимые условия для жизнеобеспечения, поручено руководителям управляющих компаний.
Кроме того, в Крыму усилят подготовку глав местных администраций и профильных чиновников по гражданской обороне, а также откорректируют перечень пунктов временного размещения экстренно прибывающих граждан.
"Особое внимание было уделено вопросам наличия, пополнения и хранения материальных резервов, обучения должностных лиц, подготовки к зимнему периоду и подготовки к новому пожароопасному периоду, а также деятельности ЕДДС", - уточнил министр.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому в приграничных регионах России, в том числе в Крыму, вводится "средний уровень реагирования", в остальных регионах ЦФО и ЮФО - уровень повышенной готовности.