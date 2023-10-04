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Проверка связи: в Крыму в четверг включат системы оповещения - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Проверка связи: в Крыму в четверг включат системы оповещения
Проверка связи: в Крыму в четверг включат системы оповещения - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Проверка связи: в Крыму в четверг включат системы оповещения
В среду Крыму проведут проверку системы оповещения, об этом напоминает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T09:42
2023-10-04T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В среду Крыму проведут проверку системы оповещения, об этом напоминает МЧС Крыма.Гостей и жителей полуострова просят сохранять спокойствие. Как пояснили в ведомстве, проверка проводится в рамках определения готовности системы к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех регионах России.Как пояснили в МЧС, планируемые мероприятия позволят объективно проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, который должен запускать системы.Особо актуальной эта проблема стала после трагедии в городе Крымск на Кубани, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что система оповещения в Крымске практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно.Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.Проверка приурочена к 91-й годовщине гражданской обороны России, которая отмечается 4 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителямПри атаке нет "чужих": Развожаев пригрозил штрафами за недопуск в укрытияРазвожаев: цель врага – паника
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РИА Новости Крым
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96
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мчс крыма, общество, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма
Проверка связи: в Крыму в четверг включат системы оповещения

МЧС Крыма напоминает о проверке системы оповещения

09:42 04.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичГромкоговоритель
Громкоговоритель - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В среду Крыму проведут проверку системы оповещения, об этом напоминает МЧС Крыма.

"Проверка системы оповещения, запланированная на 4 октября в 10.00, 13.00 и 15.00, состоится без включения электросирен", – сказано в сообщении.

Гостей и жителей полуострова просят сохранять спокойствие. Как пояснили в ведомстве, проверка проводится в рамках определения готовности системы к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.
Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех регионах России.
Как пояснили в МЧС, планируемые мероприятия позволят объективно проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, который должен запускать системы.
"Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций", - заключили в МЧС.
Особо актуальной эта проблема стала после трагедии в городе Крымск на Кубани, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что система оповещения в Крымске практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно.
Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.
Проверка приурочена к 91-й годовщине гражданской обороны России, которая отмечается 4 октября.
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