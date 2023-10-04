https://crimea.ria.ru/20231004/proverka-svyazi-v-krymu-v-chetverg-vklyuchat-sistemy-opovescheniya-1131833787.html
Проверка связи: в Крыму в четверг включат системы оповещения
Проверка связи: в Крыму в четверг включат системы оповещения - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Проверка связи: в Крыму в четверг включат системы оповещения
В среду Крыму проведут проверку системы оповещения, об этом напоминает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T09:42
2023-10-04T09:42
2023-10-04T09:42
мчс крыма
общество
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669074_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_934149d6a14b3223dc8d33e906747d6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В среду Крыму проведут проверку системы оповещения, об этом напоминает МЧС Крыма.Гостей и жителей полуострова просят сохранять спокойствие. Как пояснили в ведомстве, проверка проводится в рамках определения готовности системы к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех регионах России.Как пояснили в МЧС, планируемые мероприятия позволят объективно проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, который должен запускать системы.Особо актуальной эта проблема стала после трагедии в городе Крымск на Кубани, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что система оповещения в Крымске практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно.Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.Проверка приурочена к 91-й годовщине гражданской обороны России, которая отмечается 4 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителямПри атаке нет "чужих": Развожаев пригрозил штрафами за недопуск в укрытияРазвожаев: цель врага – паника
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669074_0:0:1005:754_1920x0_80_0_0_d11ea37196c67d1d58ec582a4da519fe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс крыма, общество, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма
Проверка связи: в Крыму в четверг включат системы оповещения
МЧС Крыма напоминает о проверке системы оповещения
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В среду Крыму проведут проверку системы оповещения, об этом напоминает МЧС Крыма.
"Проверка системы оповещения, запланированная на 4 октября в 10.00, 13.00 и 15.00, состоится без включения электросирен", – сказано в сообщении.
Гостей и жителей полуострова просят сохранять спокойствие. Как пояснили в ведомстве, проверка проводится в рамках определения готовности системы к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.
Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех регионах России.
Как пояснили в МЧС, планируемые мероприятия позволят объективно проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, который должен запускать системы.
"Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций", - заключили в МЧС.
Особо актуальной эта проблема стала после трагедии в городе Крымск
на Кубани, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что система оповещения в Крымске практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно.
Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.
Проверка приурочена к 91-й годовщине гражданской обороны России, которая отмечается 4 октября.
Читайте также на РИА Новости Крым: