https://crimea.ria.ru/20241125/vsu-pytalis-ustroit-buchu-2-v-selidovo-1142111397.html
ВСУ пытались устроить "Бучу-2" в Селидово
ВСУ пытались устроить "Бучу-2" в Селидово - РИА Новости Крым, 25.11.2024
ВСУ пытались устроить "Бучу-2" в Селидово
ВСУ устроили в Селидово "кровавую баню", пытаясь повторить провокацию в Буче, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T13:59
2024-11-25T13:59
2024-11-25T13:59
донецкая народная республика (днр)
родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ устроили в Селидово "кровавую баню", пытаясь повторить провокацию в Буче, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости."Когда на Западе заговорили о мирных переговорах, у Зеленского начали готовить "Бучу-2", но уже в Селидово", - сказал он.Мирошник отметил, что эвакуированные из Селидово люди говорят о десятках убитых мирных граждан на улицах города.По мнению Мирошника, ВСУ готовили картинку для западной прессы, но пришли российские войска. Он добавил, что с подробностями и доказательствами произошедшего будут разбираться следственные органы и отметил, что показания жертв и свидетелей, избежавших убийства в Селидово, уже есть.29 октября Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Селидово, одном из крупнейших укрепрайонов ВСУ.Селидово - город в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Он расположен на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе "Рыльце в пушку": Запад зарывает ложь о преступлениях в Буче – ЛавровЛукашенко назвал авторов провокации в Буче
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), родион мирошник, новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво
ВСУ пытались устроить "Бучу-2" в Селидово
ВСУ устроили "кровавую баню" в Селидово - Мирошник
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым.
ВСУ устроили в Селидово "кровавую баню", пытаясь повторить провокацию в Буче
, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.
"Когда на Западе заговорили о мирных переговорах, у Зеленского начали готовить "Бучу-2", но уже в Селидово", - сказал он.
Мирошник отметил, что эвакуированные из Селидово люди говорят о десятках убитых мирных граждан на улицах города.
"Они описывают в подробностях события с адресами, именами убитых, с описаниями карателей от киевского режима. Констатируют, что кровавую баню нацисты устроили за два-три дня до взятия города российскими войсками", - рассказал он.
По мнению Мирошника, ВСУ готовили картинку для западной прессы, но пришли российские войска. Он добавил, что с подробностями и доказательствами произошедшего будут разбираться следственные органы и отметил, что показания жертв и свидетелей, избежавших убийства в Селидово, уже есть.
29 октября Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Селидово
, одном из крупнейших укрепрайонов ВСУ.
Селидово - город в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Он расположен на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР.
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