https://crimea.ria.ru/20241125/avtomobil-vekhal-v-tolpu-lyudey-v-chelyabinske-i-skrylsya---pyatero-ranenykh-1142111749.html

Автомобиль въехал в толпу людей в Челябинске и скрылся - пятеро раненых

Автомобиль въехал в толпу людей в Челябинске и скрылся - пятеро раненых - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Автомобиль въехал в толпу людей в Челябинске и скрылся - пятеро раненых

В Челябинске машина наехала на людей и уехала, пять человек пострадали. Информацию о ДТП разместили в Telegram-каналах МВД РФ и в Министерства здравоохранения... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T14:10

2024-11-25T14:10

2024-11-25T14:10

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Челябинске машина наехала на людей и уехала, пять человек пострадали. Информацию о ДТП разместили в Telegram-каналах МВД РФ и в Министерства здравоохранения Челябинской области.По информации Министерства здравоохранения Челябинской области, на место пришествия прибыла бригада реанимации, которую остановили по пути следования, и запросили еще одну аналогичную бригаду."В результате аварии, предварительно пятеро пострадавших, все живы. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь", - уточняет областной минздрав.В понедельник утром в Ленинградской области в поселке Новоселье в ДТП с автобусом и фурой пострадало большое количество людей. По первоначальной информации, травмы получили 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Позже стало известно о 15 пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешеход погиб под колесами грузовика в КраснодареСбил пешехода и скрылся – в Крыму будут судить водителя иномарки16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Севастополе

челябинск

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, челябинск, новости, происшествия, россия, ирина волк