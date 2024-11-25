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Автомобиль въехал в толпу людей в Челябинске и скрылся - пятеро раненых - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Автомобиль въехал в толпу людей в Челябинске и скрылся - пятеро раненых
Автомобиль въехал в толпу людей в Челябинске и скрылся - пятеро раненых - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Автомобиль въехал в толпу людей в Челябинске и скрылся - пятеро раненых
В Челябинске машина наехала на людей и уехала, пять человек пострадали. Информацию о ДТП разместили в Telegram-каналах МВД РФ и в Министерства здравоохранения... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T14:10
2024-11-25T14:10
дтп
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Челябинске машина наехала на людей и уехала, пять человек пострадали. Информацию о ДТП разместили в Telegram-каналах МВД РФ и в Министерства здравоохранения Челябинской области.По информации Министерства здравоохранения Челябинской области, на место пришествия прибыла бригада реанимации, которую остановили по пути следования, и запросили еще одну аналогичную бригаду."В результате аварии, предварительно пятеро пострадавших, все живы. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь", - уточняет областной минздрав.В понедельник утром в Ленинградской области в поселке Новоселье в ДТП с автобусом и фурой пострадало большое количество людей. По первоначальной информации, травмы получили 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Позже стало известно о 15 пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешеход погиб под колесами грузовика в КраснодареСбил пешехода и скрылся – в Крыму будут судить водителя иномарки16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Севастополе
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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60
дтп, челябинск, новости, происшествия, россия, ирина волк
Автомобиль въехал в толпу людей в Челябинске и скрылся - пятеро раненых

В Челябинске пять человек ранены в результате наезда автомобиля

14:10 25.11.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Челябинске машина наехала на людей и уехала, пять человек пострадали. Информацию о ДТП разместили в Telegram-каналах МВД РФ и в Министерства здравоохранения Челябинской области.
"В Челябинске мои коллеги из Госавтоинспекции задержали водителя, который совершил наезд на группу людей и скрылся с места происшествия. Мужчину доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По информации Министерства здравоохранения Челябинской области, на место пришествия прибыла бригада реанимации, которую остановили по пути следования, и запросили еще одну аналогичную бригаду.
"В результате аварии, предварительно пятеро пострадавших, все живы. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь", - уточняет областной минздрав.
В понедельник утром в Ленинградской области в поселке Новоселье в ДТП с автобусом и фурой пострадало большое количество людей. По первоначальной информации, травмы получили 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Позже стало известно о 15 пострадавших.
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ДТПЧелябинскНовостиПроисшествияРоссияИрина Волк
 
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