16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Севастополе
В Севастополе водитель наехал на 16-летнего подростка на пешеходном переходе
11:06 12.11.2024 (обновлено: 11:12 12.11.2024)
© Полиция СевастополяВ Севастополе автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе водитель во время обгона сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе, сообщили в полиции города.
По информации правоохранителей, авария произошла во вторник в 07:15 на проспекте Победы. Уточняется, что водитель иномарки не заметил пешехода во время совершения обгона.
"54-летний водитель, управляя легковым автомобилем Ford, произвел наезд на 16-летнего пешехода, который переходил дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля", - уточнили подробности ДТП силовики.
В результате подросток с травмами доставлен в медицинское учреждение.
В ведомстве уточнили, что по результатам освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.
28 октября в Нижнегорском районе Крыма водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли на месте, еще один подросток-водитель квадроцикла скончался 8 ноября в медицинском учреждении. 30 октября суд на два месяца заключил под стражу 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ДТП.
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