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16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Севастополе
16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.11.2024
16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Севастополе
В Севастополе водитель во время обгона сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе, сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 12.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе водитель во время обгона сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе, сообщили в полиции города.По информации правоохранителей, авария произошла во вторник в 07:15 на проспекте Победы. Уточняется, что водитель иномарки не заметил пешехода во время совершения обгона.В результате подросток с травмами доставлен в медицинское учреждение.В ведомстве уточнили, что по результатам освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.28 октября в Нижнегорском районе Крыма водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли на месте, еще один подросток-водитель квадроцикла скончался 8 ноября в медицинском учреждении. 30 октября суд на два месяца заключил под стражу 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали детиВыехал на "встречку": в Крыму водитель пострадал в ДТПВосемь человек погибли в ДТП в Крыму
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РИА Новости Крым
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16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Севастополе

В Севастополе водитель наехал на 16-летнего подростка на пешеходном переходе

11:06 12.11.2024 (обновлено: 11:12 12.11.2024)
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе
В Севастополе автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе водитель во время обгона сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе, сообщили в полиции города.
По информации правоохранителей, авария произошла во вторник в 07:15 на проспекте Победы. Уточняется, что водитель иномарки не заметил пешехода во время совершения обгона.

"54-летний водитель, управляя легковым автомобилем Ford, произвел наезд на 16-летнего пешехода, который переходил дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля", - уточнили подробности ДТП силовики.

В результате подросток с травмами доставлен в медицинское учреждение.
В ведомстве уточнили, что по результатам освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.
28 октября в Нижнегорском районе Крыма водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли на месте, еще один подросток-водитель квадроцикла скончался 8 ноября в медицинском учреждении. 30 октября суд на два месяца заключил под стражу 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ДТП.
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