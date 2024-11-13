https://crimea.ria.ru/20241113/vernulsya-na-zemli-predkov--nemets-martins-vozrozhdaet-kozovodstvo-v-krymu-1141828410.html

Вернулся на земли предков – немец Мартинс возрождает козоводство в Крыму

Вернулся на земли предков – немец Мартинс возрождает козоводство в Крыму - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Вернулся на земли предков – немец Мартинс возрождает козоводство в Крыму

"Корова весит около 500 килограммов, дает примерно 20 литров молока в сутки. Коза весит 50 килограммов и дает до четырех литров молока. Пять коз поедают... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T19:51

2024-11-13T19:51

2024-11-13T19:51

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"Корова весит около 500 килограммов, дает примерно 20 литров молока в сутки. Коза весит 50 килограммов и дает до четырех литров молока. Пять коз поедают максимум 15 килограммов сена. А корове для сытости нужно 70 килограммов. Так что держать корову в Крыму, где нет пастбищ и сенокосов - не выгодно. Мы находимся примерно в таких же климатических условиях как Испания, Турция и юг Франции – а там активно разводят коз", - рассуждает фермер-козовод Вилли Мартинс. И с уверенностью добавляет: "За разведением коз – будущее животноводства Крыма".Козоводством в России занимаются преимущественно фермеры, крупные проекты - по пальцам пересчитать. В Крыму одним из самых известных животноводов, которые разводят коз, является гражданин Германии фермер Вилли Мартинс. В селе Новоселовское Раздольненского района он успешно выращивает полевые культуры и разводит коз молочного направления. Дойное стадо Мартинса насчитывает 400 голов, которые в год дают 800 литров молока. Всего в его хозяйстве около тысячи голов – также семья держит овец для получения ягнятины и шерсти. Мартинсы поставляют молоко для производства сыров крупным заводам и маленьким сыроварням. Также варят сыры из козьего молока для себя и друзей.Тонкости питания коз"Сейчас я даю себе возможность поспать, а когда окот только начинается, то я здесь уже в пять утра", - говорит Вилли, показывая кошару, комбикормовый и доильный цеха.В помещении почти нет специфического запаха – тепло и чисто. В каждом из загонов по 80 "девочек", объясняет Вилли, по образованию он зооинженер. В отдельном загоне содержится "ценное племядро" – "дочери" голландского козла.В комбикормовом цеху под бункерами с готовыми кормосмесями для разных групп – коз дойных, ягнят и маленьких ягнят – весы. Для каждой группы состав корма разный. Смесь готовят из ячменя, пшеницы, чечевицы, гороха, льна, жмыха, семечки и микроэлементов.В 2017 году Вилли и его супруга Светлана познакомились с консультантом по козоводству Марией Барбосовой из Темирязевской академии, с тех пор сотрудничают с ней, называя одним из лучших козоводов России, которая также не отрицает советский опыт."В козоводстве очень много тонкостей. Так, если мы в пять утра корм им не раздадим, то жира и белка не будет", – говорит Вилли.На ферме Мартинса козы стойлового содержания, на "вольные хлеба" их не выпускают. В вопросе получения сыропригодного козьего молока важен не только правильный подбор рациона, но и тонкости селекционной работы."Козы зааненской породы дают много молока, но жир и белок в нем меня не устраивает. А животные породы мурсиана гранадина, мы их еще называем "мурзиками", дают меньше, но у них очень высокие белок и жир. И когда скрещиваю – получается идеальное сыропригодное молоко", – объясняет фермер.Животные зааненской породы используются в качестве материнской формы и мурсиана гранадина - в качестве отцовской.На дойку, которая на ферме проходит дважды в сутки – утром и вечером, в специальный загон с вкусняшками загоняют по 14 коз. Доярка моет вымя и присоединяет к нему вакуумный доильный аппарат, на этом ее контакт с молоком заканчивается.Каждый день он ведет учет – сколько и какого молока получено от каждой группы коз. Говорит, на крупнейшем молокозаводе, куда он сдает сырье для производства деликатесных сыров, еще ни разу не жаловались на качество молока с его фермы.Зов предков и спасение землиВ 2005 году Вилли приехал на родину предков – в степи северо-западного Крыма. Мартинсы на рубеже XVII –XVIII веков осели в Запорожье, а после Русско-турецкой войны добрались до Крымского полуострова.Как и многие другие советские немцы, его родители пережили депортацию в Казахстан, а в начале 90-х переехали в ФРГ, а вместе с ними и Вилли, который все же успел получить советское аграрное образование. Себя он называет сельхозником до мозга костей.Рассказывает, что в Германии работал на заводе по производству сеялок. Потом его отправили в Москву, где он десять лет был главой представительства немецкой фирмы. Когда устал от ритма мегаполиса, приехал в Крым на поиски могил предков и своей идентичности."У деда в свидетельстве о рождении было написано, что он из Эльгеры-Монтанай. Начал искать, где это. В Евпатории, возле мечети, нашел одного дедушку, который точно сказал, где находится это место. И мы с женой Светланой его нашли", - рассказывает Вилли, разливая по чашкам чай и угощая гостей сыром собственного производства.В селе Новоселовском Раздольненского района, где раньше кроме хутора Мартинсов, были еврейские, русские и татарские поселения, похоронены 22 его родственника. Брату его прадеда, который был членом религиозного совета при генерал-губернаторе Таврическом, даже памятник сохранился. Вот только восстановить его пока не представляется возможным – Вилли не может найти специалистов, которые бы взялись за это.В Крыму немца с советскими корнями встретила разруха: колхозные земли были разорены, не обрабатывались многие годы, и были розданы по паям местному населению.Она вспоминает, как они заключали договоры аренды земли и выкупали бетонные площадки на току у людей и банка, как пытались спасти хоть какое-то колхозное имущество от участи быть сданным на металлолом. А Вилли с улыбкой добавляет: "Чтобы работать в сельском хозяйстве, надо быть оптимистами. Иначе ничего не получится".Растить пшеницу и ягнят"Мы завезли необходимую технику, купили семена и удобрения. Фактически до этого в Крыму новой импортной техники не было – мы ее сюда привезли из Канады и Германии", - уточняет Светлана.В 2006 году Мартинсы первыми в Крыму стали экспериментировать с технологией прямого посева, говорят, искали оптимальную технологию, которая бы позволила вести безубыточное сельское хозяйство. Но позже от этой модной технологии пришлось отказаться.Сейчас в хозяйстве на двух с половиной тысячах гектаров растут озимые пшеница и ячмень, яровой ячмень, также здесь выращивают горчицу, сафлор, эспарцет.В 2012-м году фермеры купили производителей породы – мериноландшаф, чтобы получать ранних ягнят, имеющих хороший вес с минимальным количеством сала. В четыре месяца ягнята достигают веса в 20-25 килограммов."Иногда ко мне приезжают и говорят, а чего, мол, у тебя так дорого? Но когда пробуют – возвращаются снова. Ягнятина от Вилли – одна из лучших в Крыму!" – не без гордости говорит хозяин. И добавляет: "даже с Кавказа ко мне за овцами едут, забирают себе на развод, у них ведь там все больше курдючные – у них запах специфический, они жирные".Мартинсы едет мясо исключительно собственного производства. Также ягнятина и баранина с их фермы попадет на столы лучших крымских ресторанов.Мартинсы – радушные хозяева. У них в гостях можно попробовать халуми – сыр, изготовленный по киприотской технологии, который можно жарить на открытом огне. Вилли убежден, что именно такой сыр может стать визитной карточкой Крыма. Есть и выдержанные сыры, сделанные по типу канестрато, манчего, грюера, чеддера, гауды. Делают фермеры и вкуснейшее сливочное масло – тоже из козьего молока."В мире уже оценили все преимущества козоводства. Козье молоко обладает намного лучшими качествами, чем коровье. Оно не вызывает аллергии. Китай сейчас развивает козоводство, значит, козы – это выгодно. Для Крыма особенно. Ведь при нашем засушливом климате мы не можем получить то количество кормов, как, например, в Воронеже или Тамбове", – считает фермер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овец400 литров от каждой: в Крыму живут необычные молочные овцыКрымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуострове

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2024

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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