https://crimea.ria.ru/20231102/krymskie-tsigayki-kak-fermer-vozrozhdaet-ovtsevodstvo-na-poluostrove-1132524229.html

Крымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуострове

Крымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуострове - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Крымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуострове

Издали кажется, будто это край поля колышется на ветру. Если вглядеться, то это пастух гонит отару овец цвета такой же пожухлой осенней травы. Помогает ему в... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T18:31

2023-11-02T18:31

2023-11-02T18:31

сельское хозяйство

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Издали кажется, будто это край поля колышется на ветру. Если вглядеться, то это пастух гонит отару овец цвета такой же пожухлой осенней травы. Помогает ему в этом лохматый светло-коричневый пес, тоже едва заметный на горизонте.Условия крымской степной зоны идеальны для овцеводства. Еще в советские годы в совхозах Черноморского, Сакского, Первомайского, Раздольненского, Ленинского, Красноперекопского и Джанкойского районов были овцеводческие хозяйства. В каждом выращивали по 20-30 тысяч голов. Для сравнения, сейчас численность всех овец в Крыму не превышает и 180 тысяч.Благодаря грантовой поддержке крымские фермеры постепенно наращивают производство и открывают новые направления. Так, 2019 и 2020 году несколько фермеров Черноморского района получили трехмиллионные гранты в форме субсидии на реализацию бизнес-плана "Создание и развитие фермерского хозяйства, специализирующегося на выращивании овец цигайской породы". За предоставленные государством деньги фермеры смогли приобрести овцематок цигайской породы и сельскохозяйственную технику.Всю жизнь в овцеводствеВ числе тех, кто получил поддержку – фермер Александр Тимченко из села Красноярское Черноморского района. Сейчас у него в хозяйстве больше 600 голов.Рабочий день овцевода длится 18 часов – с 5 утра до полуночи. Он сам пасет, чистит и кормит своих животных. Кроме овец, есть у него еще лошади и собаки. Хорошо еще, что земли прилегают к кошаре, и что дом в этом же селе, недалеко.Родился Александр Тимченко здесь же, в Черноморском районе, в селе Ленское, а когда женился – переехал в Красноярское, так здесь и живет."Чтобы получить дом от совхоза, несколько лет работал трактористом. Был еще водителем, скотником. Но сколько себя помню, столько и овечки у нас были. Мой отец с 1969 года работал в совхозе чабаном, 40 лет в овцеводстве. Я помогал ему. А в 1998 году приобрел свою первую отару - на личном подворье и 25 сотках держал триста голов овец", - рассказывает фермер.В 2019 году Тимченко написал бизнес-план, защитил его и получил от министерства грант в форме субсидии на три миллиона рублей. Добавил еще полтора из личных средств и купил 200 голов овцематок, трактор и рулонный пресс-подборщик (в сельском хозяйстве используется для подбора валков соломы, сена и их прессования с последующей обмоткой шпагатом или проволокой - ред.)."У государства мы арендуем 350 гектаров земли и выращиваем кормовую базу - эспарцет, овес, ячмень, суданку, просо. Все, что идет на сено, на зерно, концентрированные корма. Так что пресс-подборщик нам в хозяйстве очень нужен", - говорит он. И показывает: "Глядите, ячмень уже взошел, а там дальше - эспарцет".Техника, приобретенная по проекту "Агростартап", облегчает сельскохозяйственный труд. Ведь трактор делает большую часть полевых работ: культивирует, дискует почву перед посевом, перевозит собранный урожай, тюкует сено.Раньше Александру помогали по хозяйству сыновья. Но один погиб в автокатастрофе несколько лет назад, второй сейчас "за ленточкой". Отец его очень ждет. Старается не унывать. Признается: вернется сын, вот тогда и планы буду строить, а пока стараюсь не болеть, потому что даже на неделю овец поручить некому, "это же не машина, которую загнал в гараж – она там и стоит".Умные, но пугливые животныеПод пастбища фермер использует "неудобья", каменистые поля, на которых техника работать не может. Но когда урожай собран, овцам есть где разгуляться – пасутся и на пахотных хозяйских землях. Зеленую траву будут выбирать вплоть до первого хорошего снега. Десять километров для овцы – не расстояние, она может и больше пройти в поисках пищи, уточняет чабан.Осенью овечкам хорошо, а вот летнюю жару они не любят. Едва воздух прогревается до +25…+26 градусов – стоят, потупив головы.- А волки в районе есть?- Конечно. В 2004 году с Украины пришли. Отец мой до последнего не верил. Все смеялся, что это собаки, пока сам не увидел. Но с волками как? Кто-кого первый увидел. Если пастух зазевался, то они заходят сбоку, окружают отару, кружат, кружат и выбирают тех животных, что послабее", - рассказывает фермер.Человека волки боятся, а еще взрыва петард, которыми и отпугивают хищников.Случный период уже закончился. Баранчиков теперь будут оставлять на кошаре, а маточное поголовье продолжит регулярные прогулки на свежем воздухе вплоть до окота, который начнется в двадцатых числах декабря.Зато ягнята, которые появились на свет в период с конца декабря и до середины марта, считаются самыми лучшими, крепенькими, потому что уже в месячном возрасте, когда еще есть материнское молоко, они выходят на зеленую траву и растут интенсивно, объясняет Александр. С тем, что овцы глупые, фермер категорически не согласен, говорит, подход просто нужен к этому животному.Овцы в Крыму растут хорошоКрымское овцеводство за последние три столетия кардинально меняло свое направление. Например, в XVII веке разводили сугубо местные породы – мясосальную курдючную чунтук и смушковую малич. Сейчас этих пород уже нет. В середине XVIII столетия в Красногвардейского районе полуострова располагалась центральная усадьба тонкорунного овцеводческого хозяйства. Как ранее рассказал РИА Новости Крым ведущий научный сотрудник НИИ сельского хозяйства РК, кандидат сельскохозяйственных наук Павел Остапчук, всего тогда на полуострове насчитывалось более миллиона голов овец, завозили их из-за рубежа.В ХХ веке плановой для Крыма стала цигайская порода овец. Эти животные хорошо приспособлены к местному климату и не боятся многих болезней, от которых нередко страдают привозные породы. Также немаловажно, что при наличии хорошей кормовой базы "цигай" имеет удовлетворительный живой вес.Аргостартап для фермеровПроект "Агростартап" позволяет фермеру не просто заниматься любимым делом, но и начать свой бизнес, официально зарегистрироваться в налоговом органе, масштабировать производство и, что особенно важно, - создавать новые рабочие места на селе. "Агростартап – это грант в денежном выражении, который предоставляется из бюджета Республики Крым индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и крестьянским фермерским хозяйствам в размере до трех миллионов рублей", - объяснила заместитель министра сельского хозяйства Крыма Марина Дорошенко. По ее словам, для того, чтобы получить грант, нужно написать бизнес-план, предоставить его в министерство сельского хозяйства, где его рассмотрит конкурсная комиссия и, по результатам очного собеседования, бизнес-план пройдет оценку. По информации регионального минсельхоза, в рамках реализации проекта в Крыму с 2019 по 2022 годы создано почти 100 новых рабочих мест.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о том, что ученые НИИ СХ Крыма занимаются выведением нового гибрида овец – тонкорунной цигайской.Читайте также на РИА Новости Крым:Агростартап: молодые фермеры Крыма вырастили тысячу тонн продукцииВ Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхозАграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России

https://crimea.ria.ru/20230122/yodosoderzhaschie-velikany-kroliki-rodom-iz-kryma-1126321673.html

https://crimea.ria.ru/20210901/skifskoe-zoloto-ot-vsekh-bolezney-kak-v-krymu-zhivet-kumysnaya-ferma-1120704232.html

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

сельское хозяйство