Крымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуострове
В Крыму фермер за грант в три миллиона расширил овечье хозяйство
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОвцы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Издали кажется, будто это край поля колышется на ветру. Если вглядеться, то это пастух гонит отару овец цвета такой же пожухлой осенней травы. Помогает ему в этом лохматый светло-коричневый пес, тоже едва заметный на горизонте.
Условия крымской степной зоны идеальны для овцеводства. Еще в советские годы в совхозах Черноморского, Сакского, Первомайского, Раздольненского, Ленинского, Красноперекопского и Джанкойского районов были овцеводческие хозяйства. В каждом выращивали по 20-30 тысяч голов. Для сравнения, сейчас численность всех овец в Крыму не превышает и 180 тысяч.
Благодаря грантовой поддержке крымские фермеры постепенно наращивают производство и открывают новые направления. Так, 2019 и 2020 году несколько фермеров Черноморского района получили трехмиллионные гранты в форме субсидии на реализацию бизнес-плана "Создание и развитие фермерского хозяйства, специализирующегося на выращивании овец цигайской породы". За предоставленные государством деньги фермеры смогли приобрести овцематок цигайской породы и сельскохозяйственную технику.
Всю жизнь в овцеводстве
В числе тех, кто получил поддержку – фермер Александр Тимченко из села Красноярское Черноморского района. Сейчас у него в хозяйстве больше 600 голов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОвцы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Овцы
Рабочий день овцевода длится 18 часов – с 5 утра до полуночи. Он сам пасет, чистит и кормит своих животных. Кроме овец, есть у него еще лошади и собаки. Хорошо еще, что земли прилегают к кошаре, и что дом в этом же селе, недалеко.
"С утра пораньше спешу в кошару, потом домой бегу, надо же и себе что-то поесть приготовить, и собакам кашу сварить, у меня их восемь, и за лошадьми поухаживать. Потом опять к овечкам. И так весь день, так что свободного времени почти нет. В помощниках у меня сейчас один чабан", - рассказывает он. И уточняет: за порядком в кошаре также следят видеокамеры.
Родился Александр Тимченко здесь же, в Черноморском районе, в селе Ленское, а когда женился – переехал в Красноярское, так здесь и живет.
"Чтобы получить дом от совхоза, несколько лет работал трактористом. Был еще водителем, скотником. Но сколько себя помню, столько и овечки у нас были. Мой отец с 1969 года работал в совхозе чабаном, 40 лет в овцеводстве. Я помогал ему. А в 1998 году приобрел свою первую отару - на личном подворье и 25 сотках держал триста голов овец", - рассказывает фермер.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлександр Тимченко, фермер, овцевод
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Александр Тимченко, фермер, овцевод
В 2019 году Тимченко написал бизнес-план, защитил его и получил от министерства грант в форме субсидии на три миллиона рублей. Добавил еще полтора из личных средств и купил 200 голов овцематок, трактор и рулонный пресс-подборщик (в сельском хозяйстве используется для подбора валков соломы, сена и их прессования с последующей обмоткой шпагатом или проволокой - ред.).
"У государства мы арендуем 350 гектаров земли и выращиваем кормовую базу - эспарцет, овес, ячмень, суданку, просо. Все, что идет на сено, на зерно, концентрированные корма. Так что пресс-подборщик нам в хозяйстве очень нужен", - говорит он. И показывает: "Глядите, ячмень уже взошел, а там дальше - эспарцет".
Техника, приобретенная по проекту "Агростартап", облегчает сельскохозяйственный труд. Ведь трактор делает большую часть полевых работ: культивирует, дискует почву перед посевом, перевозит собранный урожай, тюкует сено.
Раньше Александру помогали по хозяйству сыновья. Но один погиб в автокатастрофе несколько лет назад, второй сейчас "за ленточкой". Отец его очень ждет. Старается не унывать. Признается: вернется сын, вот тогда и планы буду строить, а пока стараюсь не болеть, потому что даже на неделю овец поручить некому, "это же не машина, которую загнал в гараж – она там и стоит".
Умные, но пугливые животные
Под пастбища фермер использует "неудобья", каменистые поля, на которых техника работать не может. Но когда урожай собран, овцам есть где разгуляться – пасутся и на пахотных хозяйских землях. Зеленую траву будут выбирать вплоть до первого хорошего снега. Десять километров для овцы – не расстояние, она может и больше пройти в поисках пищи, уточняет чабан.
"Раньше, когда пас, книжки читал, радио слушал, за природой наблюдал, а сейчас телефон есть, интернет", - говорит, улыбаясь, Александр. Да и пасут современные чабаны уже не пешком, а на "Ниве" – куда руль повернет, туда и пес бежит, не дает овцам разбрестись.
Осенью овечкам хорошо, а вот летнюю жару они не любят. Едва воздух прогревается до +25…+26 градусов – стоят, потупив головы.
- А волки в районе есть?
- Конечно. В 2004 году с Украины пришли. Отец мой до последнего не верил. Все смеялся, что это собаки, пока сам не увидел. Но с волками как? Кто-кого первый увидел. Если пастух зазевался, то они заходят сбоку, окружают отару, кружат, кружат и выбирают тех животных, что послабее", - рассказывает фермер.
Человека волки боятся, а еще взрыва петард, которыми и отпугивают хищников.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Под пастбища фермер использует "неудобья"
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Под пастбища фермер использует "неудобья"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Овца может пройти больше 10 км в поисках пищи
2 из 5
Овца может пройти больше 10 км в поисках пищи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Рабочий день овцевода длится 18 часов – с 5 утра до полуночи
3 из 5
Рабочий день овцевода длится 18 часов – с 5 утра до полуночи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Осенью овечки чувствуют себя хорошо...
4 из 5
Осенью овечки чувствуют себя хорошо...
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
...а вот летнюю жару не любят
5 из 5
...а вот летнюю жару не любят
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Под пастбища фермер использует "неудобья"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Овца может пройти больше 10 км в поисках пищи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Рабочий день овцевода длится 18 часов – с 5 утра до полуночи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Осенью овечки чувствуют себя хорошо...
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
...а вот летнюю жару не любят
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Случный период уже закончился. Баранчиков теперь будут оставлять на кошаре, а маточное поголовье продолжит регулярные прогулки на свежем воздухе вплоть до окота, который начнется в двадцатых числах декабря.
"В отличие от современных европейских пород – цигайская очень пуглива. Она боится человека просто на генетическом уровне. Поэтому и первый окот дается очень тяжело, сложно подступиться к животному, чтобы помочь", - говорит хозяин. И добавляет: окот - самая горячая пора в овцеводстве, когда даже ночевать приходится в кошаре.
Зато ягнята, которые появились на свет в период с конца декабря и до середины марта, считаются самыми лучшими, крепенькими, потому что уже в месячном возрасте, когда еще есть материнское молоко, они выходят на зеленую траву и растут интенсивно, объясняет Александр. С тем, что овцы глупые, фермер категорически не согласен, говорит, подход просто нужен к этому животному.
Овцы в Крыму растут хорошо
Крымское овцеводство за последние три столетия кардинально меняло свое направление. Например, в XVII веке разводили сугубо местные породы – мясосальную курдючную чунтук и смушковую малич. Сейчас этих пород уже нет. В середине XVIII столетия в Красногвардейского районе полуострова располагалась центральная усадьба тонкорунного овцеводческого хозяйства. Как ранее рассказал РИА Новости Крым ведущий научный сотрудник НИИ сельского хозяйства РК, кандидат сельскохозяйственных наук Павел Остапчук, всего тогда на полуострове насчитывалось более миллиона голов овец, завозили их из-за рубежа.
В ХХ веке плановой для Крыма стала цигайская порода овец. Эти животные хорошо приспособлены к местному климату и не боятся многих болезней, от которых нередко страдают привозные породы. Также немаловажно, что при наличии хорошей кормовой базы "цигай" имеет удовлетворительный живой вес.
Аргостартап для фермеров
Проект "Агростартап" позволяет фермеру не просто заниматься любимым делом, но и начать свой бизнес, официально зарегистрироваться в налоговом органе, масштабировать производство и, что особенно важно, - создавать новые рабочие места на селе.
"Агростартап – это грант в денежном выражении, который предоставляется из бюджета Республики Крым индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и крестьянским фермерским хозяйствам в размере до трех миллионов рублей", - объяснила заместитель министра сельского хозяйства Крыма Марина Дорошенко.
По ее словам, для того, чтобы получить грант, нужно написать бизнес-план, предоставить его в министерство сельского хозяйства, где его рассмотрит конкурсная комиссия и, по результатам очного собеседования, бизнес-план пройдет оценку.
"С 2019 года 67 получателям были выданы гранты более чем на 170 миллионов рублей. Все отрасли сельского хозяйства задействованы в получении грантов", - уточнила замминистра.
По информации регионального минсельхоза, в рамках реализации проекта в Крыму с 2019 по 2022 годы создано почти 100 новых рабочих мест.
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о том, что ученые НИИ СХ Крыма занимаются выведением нового гибрида овец – тонкорунной цигайской.
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