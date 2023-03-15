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В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз
В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз - РИА Новости Крым, 15.03.2023
В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз
Возобновление работы Северо-Крымского канала в Крыму благотворным образом скажется на производстве животноводческой продукции. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T07:45
2023-03-15T07:45
ниисх крыма
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животноводство в крыму
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новости крыма
северо-крымский канал
алиме зарединова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Возобновление работы Северо-Крымского канала в Крыму благотворным образом скажется на производстве животноводческой продукции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.Замминистра напомнила, что 2014 года Крым был лишен возможности орошать в достаточном количестве свои поля и выращивать сочные корма, которые идут на корм скоту.По ее словам, в Крыму сейчас "развито и расширяется направление племенного животноводства". В республике "много племенных предприятий разного направления - молочного и мясного"."Развитие племенного животноводства дает нам возможность увеличивать племенное поголовье, тем самым мы имеем возможность увеличить именно объем продукции", - обозначила представитель министерства, отметив, что в регионе предусмотрена и финансовая поддержка фермеров."Наши фермерские хозяйства, которые получают гранты и агростартапы, не боятся экспериментировать. У нас есть и фазаньи фермы, и те, кто выращивает перепелов и индюшек, страусов и кроликов. Мы поддерживаем любые начинания", - сказала Зарединова.Единственное ограничение в рамках господдержки – это свиноводство, учитывая ситуацию с африканской чумой свиней (АЧС), резюмировала замминистра.Читайте также на РИА Новости КрымЧем гордится научный КрымКогда в России появится косметика из отечественного сырья – экспертКрымский агрокомплекс поднимется на переработке продукции – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230314/kak-severo-krymskiy-kanal-gotovyat-k-podache-vody-na-polya-1127537728.html
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РИА Новости Крым
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В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз
В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз
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ниисх крыма, крым, сельское хозяйство, животноводство в крыму, новости, новости крыма, северо-крымский канал, алиме зарединова, минсельхоз крыма
В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз

Минсельхоз Крыма: днепровская вода вызовет рост животноводства в Крыму

07:45 15.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Возобновление работы Северо-Крымского канала в Крыму благотворным образом скажется на производстве животноводческой продукции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.
Замминистра напомнила, что 2014 года Крым был лишен возможности орошать в достаточном количестве свои поля и выращивать сочные корма, которые идут на корм скоту.
"Естественно, у нас был небольшой спад в производстве животноводческой продукции, уменьшилось поголовье и количество предприятий, которые этим занимались. Сейчас, когда есть вода, мы уже видим изменение севооборота и понимаем, что в ближайшие годы сможем увидеть увеличение поголовья и производимой продукции – молока мяса", - сказала Зарединова.
По ее словам, в Крыму сейчас "развито и расширяется направление племенного животноводства". В республике "много племенных предприятий разного направления - молочного и мясного".
"Развитие племенного животноводства дает нам возможность увеличивать племенное поголовье, тем самым мы имеем возможность увеличить именно объем продукции", - обозначила представитель министерства, отметив, что в регионе предусмотрена и финансовая поддержка фермеров.
"Наши фермерские хозяйства, которые получают гранты и агростартапы, не боятся экспериментировать. У нас есть и фазаньи фермы, и те, кто выращивает перепелов и индюшек, страусов и кроликов. Мы поддерживаем любые начинания", - сказала Зарединова.
Единственное ограничение в рамках господдержки – это свиноводство, учитывая ситуацию с африканской чумой свиней (АЧС), резюмировала замминистра.
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