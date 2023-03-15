https://crimea.ria.ru/20230315/v-krymu-spad-v-zhivotnovodstve-smenitsya-rostom--minselkhoz-1127545486.html

В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз

В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз - РИА Новости Крым, 15.03.2023

В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз

Возобновление работы Северо-Крымского канала в Крыму благотворным образом скажется на производстве животноводческой продукции. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T07:45

2023-03-15T07:45

2023-03-15T07:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Возобновление работы Северо-Крымского канала в Крыму благотворным образом скажется на производстве животноводческой продукции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.Замминистра напомнила, что 2014 года Крым был лишен возможности орошать в достаточном количестве свои поля и выращивать сочные корма, которые идут на корм скоту.По ее словам, в Крыму сейчас "развито и расширяется направление племенного животноводства". В республике "много племенных предприятий разного направления - молочного и мясного"."Развитие племенного животноводства дает нам возможность увеличивать племенное поголовье, тем самым мы имеем возможность увеличить именно объем продукции", - обозначила представитель министерства, отметив, что в регионе предусмотрена и финансовая поддержка фермеров."Наши фермерские хозяйства, которые получают гранты и агростартапы, не боятся экспериментировать. У нас есть и фазаньи фермы, и те, кто выращивает перепелов и индюшек, страусов и кроликов. Мы поддерживаем любые начинания", - сказала Зарединова.Единственное ограничение в рамках господдержки – это свиноводство, учитывая ситуацию с африканской чумой свиней (АЧС), резюмировала замминистра.Читайте также на РИА Новости КрымЧем гордится научный КрымКогда в России появится косметика из отечественного сырья – экспертКрымский агрокомплекс поднимется на переработке продукции – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230314/kak-severo-krymskiy-kanal-gotovyat-k-podache-vody-na-polya-1127537728.html

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В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз 2023-03-15T07:45 true PT2M55S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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