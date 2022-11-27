https://crimea.ria.ru/20221127/krymskiy-agrokompleks-podnimetsya-na-pererabotke-produktsii--ekspert-1125566176.html
Крымский агрокомплекс поднимется на переработке продукции – эксперт
Крымский агрокомплекс поднимется на переработке продукции – эксперт - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Крымский агрокомплекс поднимется на переработке продукции – эксперт
Президент Путин заявил о готовности России расширять поставки удобрений на мировые рынки. В этом году в России произведено 42 млн тонн удобрений, из них 12 млн... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T19:20
2022-11-27T19:20
2022-11-27T19:20
радио "спутник в крыму"
крым
экономика
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент Путин заявил о готовности России расширять поставки удобрений на мировые рынки. В этом году в России произведено 42 млн тонн удобрений, из них 12 млн тонн ушли на внутренний рынок. В условиях западных санкций у компаний возникли проблемы с работой на внешних рынках — в европейских, в том числе балтийских, портах у экспортеров замороженными оказались более 400 тыс. тонн.О проблеме в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Владимир Паштецкий, директор НИИ сельского хозяйства Крыма, доктор сельскохозяйственных наук.При этом профессор поддерживает президента, обеспечение отечественных производителей удобрениями должно быть в приоритете. По словам Паштецкого, Крыму необходимо 200 млн рублей на ежегодную закупку удобрений."Этот год был рекордно урожайным для Крыма по пшенице, собрали 2,5 млн тонн. Но в последующие годы мы должны рассчитывать больше на себя. Пока у нас рваные всходы, влаги не хватает. При этом мы сохранили. Полторы тысячи тонн семенного фонда. Из-за санкций есть внутренний переизбыток", – говорит специалист.По словам профессора, использование удобрений добавляет 15-20 тысяч рублей с гектара при засеве эфиромасличных культур. При этом эксперт уверен, перспектива крымского сельского хозяйства в переработке продукции. Это касается, как плодовоовощной продукции, так и эфиромасличного ряда.
https://crimea.ria.ru/20221028/v-krymu-vozobnovyat-proizvodstvo-mineralnykh-udobreniy-1125135253.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, экономика, сельское хозяйство
Крымский агрокомплекс поднимется на переработке продукции – эксперт
"Умное удобрение" и первичная переработка поднимут крымский АПК – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент Путин заявил о готовности России расширять поставки удобрений на мировые рынки. В этом году в России произведено 42 млн тонн удобрений, из них 12 млн тонн ушли на внутренний рынок. В условиях западных санкций у компаний возникли проблемы с работой на внешних рынках — в европейских, в том числе балтийских, портах у экспортеров замороженными оказались более 400 тыс. тонн.
О проблеме в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал Владимир Паштецкий, директор НИИ сельского хозяйства Крыма, доктор сельскохозяйственных наук.
"Если перевести "зависшие" в иностранных портах российские удобрения, то получится порядка 7 млрд рублей. Что касается в целом использования удобрений, то с пуском Северо-Крымского канала это крайне актуальная тема. При этом, не нужно рассыпать удобрения бездумно. Каждая сельхозземля имеет свое предназначение, которое должны учитывать фермеры", – сказал эксперт.
При этом профессор поддерживает президента, обеспечение отечественных производителей удобрениями должно быть в приоритете. По словам Паштецкого, Крыму необходимо 200 млн рублей на ежегодную закупку удобрений.
"Этот год был рекордно урожайным для Крыма
по пшенице, собрали 2,5 млн тонн. Но в последующие годы мы должны рассчитывать больше на себя. Пока у нас рваные всходы, влаги не хватает. При этом мы сохранили. Полторы тысячи тонн семенного фонда. Из-за санкций есть внутренний переизбыток", – говорит специалист.
По словам профессора, использование удобрений добавляет 15-20 тысяч рублей с гектара при засеве эфиромасличных культур. При этом эксперт уверен, перспектива крымского сельского хозяйства в переработке продукции. Это касается, как плодовоовощной продукции, так и эфиромасличного ряда.