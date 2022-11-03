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Российские аграрии собрали 150 млн тонн зерна - Минсельхоз РФ - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Российские аграрии собрали 150 млн тонн зерна - Минсельхоз РФ
Российские аграрии собрали 150 млн тонн зерна - Минсельхоз РФ - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Российские аграрии собрали 150 млн тонн зерна - Минсельхоз РФ
Российские аграрии завершают у сезонные полевые работы, урожай зерна собран с 95% площадей, его объем составил 150,7 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-03T07:42
2022-11-02T18:31
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Российские аграрии завершают у сезонные полевые работы, урожай зерна собран с 95% площадей, его объем составил 150,7 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства со ссылкой на главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева.По данным министра, в этом году также планируется собрать 25,5 млн тонн масличных культур, более 43 млн тонн свеклы, 7 млн тонн картофеля, 5 млн тонн овощей открытого грунта и около 1,6 млн тонн тепличных овощей. В Садоводстве ожидается 1,46 млн тонн урожая.Отмечается также, что отечественные аграрии обеспечены удобрениями, средствами защиты растений, а также горюче-смазочными материалами и сельхозтехникой - в полях задействованы 570 тыс. тракторов и комбайнов, парк обновляется по льготному лизингу"Полностью обеспечен семенами озимый сев. Размер компенсаций на строительство селекционно-семеноводческих центров увеличат с 20 до 50%. 20 млрд рублей направлено на компенсацию производства и реализации зерновых. Увеличены лимиты льготного кредитования. На новые кредиты направлено 33,5 млрд рублей", - перечислили в пресс-службе Кабмина.Ранее Минсельхоз Крыма сообщил, что посевные работы под урожай 2023 года проходят по плану.
https://crimea.ria.ru/20220929/kak-zapusk-severo-krymskogo-kanala-otrazilsya-na-urozhae-zernovykh-1124650295.html
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сельское хозяйство, российская федерация (россия, рф)
Российские аграрии собрали 150 млн тонн зерна - Минсельхоз РФ

Минсельхоз РФ: сезонные полевые работы находятся на завершающей стадии

07:42 03.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрактор работает в поле
Трактор работает в поле - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Российские аграрии завершают у сезонные полевые работы, урожай зерна собран с 95% площадей, его объем составил 150,7 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства со ссылкой на главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева.
По данным министра, в этом году также планируется собрать 25,5 млн тонн масличных культур, более 43 млн тонн свеклы, 7 млн тонн картофеля, 5 млн тонн овощей открытого грунта и около 1,6 млн тонн тепличных овощей. В Садоводстве ожидается 1,46 млн тонн урожая.
"Это позволит обеспечить внутренние потребности и развивать экспорт", - констатировал Патрушев.
Отмечается также, что отечественные аграрии обеспечены удобрениями, средствами защиты растений, а также горюче-смазочными материалами и сельхозтехникой - в полях задействованы 570 тыс. тракторов и комбайнов, парк обновляется по льготному лизингу
"Полностью обеспечен семенами озимый сев. Размер компенсаций на строительство селекционно-семеноводческих центров увеличат с 20 до 50%. 20 млрд рублей направлено на компенсацию производства и реализации зерновых. Увеличены лимиты льготного кредитования. На новые кредиты направлено 33,5 млрд рублей", - перечислили в пресс-службе Кабмина.
Ранее Минсельхоз Крыма сообщил, что посевные работы под урожай 2023 года проходят по плану.
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Сельское хозяйствоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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