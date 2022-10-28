https://crimea.ria.ru/20221028/agrarii-derzhatsya-v-grafike-kak-idet-posevnaya-v-krymu-1125139570.html

Аграрии держатся в графике: как идет посевная в Крыму

Аграрии держатся в графике: как идет посевная в Крыму - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Аграрии держатся в графике: как идет посевная в Крыму

Посевные работы под урожай 2023 года в Крыму проходят по графику, озимыми зерновыми уже засеяно две трети плановых площадей. Об этом сообщил министр сельского... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-28T18:18

2022-10-28T18:18

2022-10-29T09:37

сельское хозяйство

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Посевные работы под урожай 2023 года в Крыму проходят по графику, озимыми зерновыми уже засеяно две трети плановых площадей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.По его словам, в этом сезоне в посевной задействуют около 13 тысяч единиц сельхозтехники - этого достаточно для обеспечения всех работ. Также Савчук сообщил, о необходимости развития семеноводства эфиромасличных и овощных культур, при этом отметив, что сейчас Крым активно развивает семеноводство сахарной свеклы.Ранее сообщалось, что в Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея. В этом году площадь полей эфиромасличных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась больше чем на 200 гектаров.

https://crimea.ria.ru/20221028/v-krymu-vozobnovyat-proizvodstvo-mineralnykh-udobreniy-1125135253.html

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2022

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сельское хозяйство, крым, экономика