https://crimea.ria.ru/20230131/importozameschayuschie-barashki-kak-v-krymu-sozdayut-novykh-ovets-1126672836.html

Импортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овец

Импортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овец - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Импортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овец

Георгий очень настойчивый, требовательный и коммуникабельный. Он живет в довольно просторной и уютной однокомнатной квартире и является "специалистом"... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T20:08

2023-01-31T20:08

2023-01-31T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Георгий очень настойчивый, требовательный и коммуникабельный. Он живет в довольно просторной и уютной однокомнатной квартире и является "специалистом" научно-исследовательского института. Здесь его все любят, берегут и всячески балуют. Ведь у Жоры важная миссия – он будет работать над созданием нового устойчивого гибрида овец, выведением которого сейчас занимаются ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) Крыма. К миссии приступит осенью, когда он и его "коллеги-девушки" достигнут полового созревания. Георгий – баран.Не стадо, а научная работаПрежде чем войти в виварий, нужно хорошенько потоптаться у входа, на коврике, который обработан дезинфицирующим раствором. Это чтобы никакая инфекция "не увязалась за ногами". В кошаре нет резкого специфического запаха. Ведь виварий – это не ферма. Здесь стадо – научная работа. Ухаживают за опытной группой животных в рамках научной программы лаборанты-исследователи. Они биркуют, регулярно взвешивают, ежедневно контролируют и осматривают поголовье. Бывает, проводят опыты, добавляя в рацион те или иные добавки. Результаты наблюдений фиксируют в специальном журнале."Разработки ведутся уже третий год. Овечек цигайской породы скрещиваем с баранчиками мясных тонкорунных пород", - рассказывает ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией исследований технологических приемов в растениеводстве и животноводстве, кандидат сельскохозяйственных наук Павел Остапчук.Ученые уже получили первое поколение скрещенных ягнят. Они весят больше своих чистопородных сверстников: в три месяца – 28-29 кг. И унаследовали от улучшающих пород более тонкую шерсть.Ягнята любопытные, смотрят на гостей и о чем-то переговариваются. Но потрогать свою улучшенную шерсть не дают. Внешне они разные. У кого-то голова удлиненная, морда слегка закруглена, а у кого удлиненная форма ушей, а рогов и вовсе нет."Вот этого баранчика поснимайте, Яшку, он красивый. А этот – откровенно плохой экземпляр. Не надо его, - просит Павел Сергеевич. - Проблема в том, что от скрещивания можно получить разных потомков. Проявление гибридной силы происходит далеко не всегда. Конечно, в полтора-два года этот некрасивый догонит своих более симпатичных сверстников. Но такого на племя пускать нельзя. На племя будем пускать крупных баранчиков. Пойдемте, покажу".В отдельном загончике обитает Жора, его сюда отсадили, потому что у него "запросов" много. Жора – крепенький результат генетической работы. Ему еще нет и годика, а весит аж 60 килограммов. Шерсть тоньше, чем у "цигая", волокна мягкие, слегка кучерявятся. Рожек у него нет. От отца, Устина Акимовича, который весит 120 килограммов, он унаследовал не только хороший вес, но также завитки и комолость. От матери-"цигайки" – хороший иммунитет и приятную внешность."Этот баранчик будет основой для нашей последующей работы при получении трехпородных помесей. У нас и маточки гибридные есть, в этом году они достигнут зрелости, можно будет случать, - говорит Павел Сергеевич. – Да вы потрогайте, какая у него шерстка мягкая, вьется. Кстати, в XIX веке шерсть оценивали по количеству извитков: если их было 8-12, то шерсть считалась тонкой. А чем длиннее косицы, тем грубее волокна".Трогать Жору одно удовольствие. А он и рад, что ему уделяют внимание. Да еще лишний раз подкармливают на камеру – он поесть не дурак. Игнорировать себя не дает: запрыгивает на ограждение и громко требует добавки."Бараном ее назвать никак нельзя"За животными в виварии особый уход: полный спектр ветеринарных услуг, разнообразное питание, обязательно с витаминным комплексом. Кормежка дважды в сутки: утром, после обхода, и во второй половине дня, когда обязательно нужно дать пожевать сенца на ночь.Один лаборант раскладывает сено, другой насыпает зерно, наливает свежей воды, убирает навоз, дезинфицирует загоны. Главная по этой части здесь Валентина Зозуля. Лаборантом в отделе животноводства НИИСХ Крыма она работает уже больше сорока лет. Ее здесь называют экспертом по шерсти: качество определяет безошибочно."Мой рабочий день начинается с осмотра стада. Если все встали, улыбаются и жвачку жуют, значит, все хорошо. Ну а если что-то подозрительное вижу, тут же звоню заведующему, - рассказывает она. - Нас животные знают, различают голоса, слушаются. Овца очень умное и хитрое животное. Бараном ее назвать никак нельзя".- Кстати, у баранчиков имена есть, а у ярочек? – интересуюсь у собеседников.- Девочки у нас по номерам, их у нас в виварии 45, всем имена не придумаешь, - отвечают.Сейчас "девочки" погуляют и придут на обед. Их стараются разделять с баранчиками, чтобы не бодались. Да и перед случкой ученые скрещивают только те родительские пары, которые им нужны, случайных связей не допускают.Ближе к весне в виварии начнется окот. Ярки "цигая" – отличные мамочки. Если овца окотилась в общем загоне-базу, то ни одна из стада не наступит на малыша. Даже к коту, который живет в виварии, льнут, думая, что это новорожденный ягненок, хотят позаботиться."На фермах нельзя содержать ни котов, ни собак, потому что они могут быть переносчиками очень серьезного заболевания для овец, поражающего головной мозг, - говорит Павел Сергеевич. – Но для нашего Барсика мы сделали исключение: мы за ним смотрим, регулярно обрабатываем от паразитов. Иначе никак. Он выполняет важную функцию ловца мышей и крыс".Разнообразное крымское руноКрымское овцеводство за последние три столетия кардинально меняло свое направление. Например, в XVII веке разводили сугубо местные породы – мясосальную курдючную чунтук и смушковую малич. Сейчас этих пород уже нет. А в середине XVIII столетия здесь, в Клепинино Красногвардейского района, находилась центральная усадьба тонкорунного овцеводческого хозяйства. Его основателем стал крупнейший заводчик региона, богатый землевладелец Даниил Осипович Люстих. Только у него было 30 000 овец тонкорунных пород. Рамбулье. Всего же, по словам Остапчука, на полуострове тогда насчитывалось более миллиона голов овец, завозили их из-за рубежа.В ХХ веке плановой для Крыма стала цигайская порода овец. Она хорошо приспособлена к местным климатическим условиям, у нее сильный иммунитет, она не боится болезней, от которых часто страдают привозные животные. И при наличии хорошей кормовой базы имеет удовлетворительный живой вес.Идеальными для овцеводства являются условия крымской степной зоны: Черноморского, Сакского, Первомайского, Раздольненского, Ленинского, Красноперекопского и Джанкойского районов. В советские годы здесь были хорошо развиты овцеводческие хозяйства – по 20-30 тысяч голов в каждом совхозе. Для сравнения, сейчас численность всех овец в Крыму – примерно 200 тысяч."Шерсть "цигая" была востребована, она шла на производство шинелей, одеял, школьной формы. Например, у моих родителей, которые жили в Черноморском районе, было 15 овечек. Каждый год они получали с них 3-4 килограмма шерсти, выручая за каждый до 16 рублей. Согласитесь, неплохая по тем временам сумма денег, - вспоминает Павел Сергеевич. – Сейчас в моде либо искусственные материалы, либо изделия из тонкорунной шерсти мериносовых пород".Стоимость "сырой" шерсти мериноса в разы больше чем от "цигая": за кило тонкого руна дают от 100 до 200 рублей, а за "цигайку" – не больше 45 рублей. Фермерам выгоднее работать с мериносовыми породами. В стране они есть: и волгоградская тонкорунная, и джалгинский меринос, и тушинская порода. К примеру, у овечек, которых выращивают в Ставропольском крае, тонина (один из важных систематических признаков в оценке и классификации шерсти, определяется измерением диаметра поперечного сечения шерстного волокна) шерсти 17 микрометров (а у "цигая" - 28-32 микрометра), изделие из такой шерсти будет комфортным, "без колкости". Но завезти в Крым животных непросто. Вот и приходится ученым работать с тем, что есть.Российское овцеводство в эпоху санкций"Нельзя отказываться от цигайской породы, ее надо поддерживать в чистоте. А наше опытное стадо – исключительно для товарных целей, - говорит завлабораторией. - Важно улучшить тонину шерсти. Конечно, мы не уверены, что те или иные особенности породы передадутся гибриду, но мы к этому стремимся. Многие критикуют нашу работу. Дескать, мы хотим уничтожить чистую цигайскую породу. Это не так. Она должна сохраниться в Крыму. И здесь все для этого делается, созданы два племенных предприятия. Мы всего лишь создаем "модельное" стадо. Изучаем на научной основе те породы, которые завозят в регион. И нацелены на разработки, которые будут востребованы бизнесом".Ученые НИИ сотрудничают с фермерами из Нижнегорского, Первомайского и Черноморского районов: хозяйства в рамках творческого договора поставляют маток для вивария, а потом забирают приплод на внедрение. Так, в прошлом году на внедрение ушло 90% опытного стада. Фермеры признаются, что довольны: помесные ягнята хорошо и быстро растут."Мы являемся свидетелями существенных изменений. Создаем свой, отечественной гибрид, крымский тип. Почему это важно? Да хотя бы потому, что часто при закупке из-за границы сюда отдают откровенно не самых лучших животных. России нужно сосредоточиться на том, что у нас есть, и с этим работать. Не надо надеяться, что кото-то продаст хорошее. Не продаст. На себя надо только надеяться. И первый год нашей работы прошел успешно, впереди еще пять трудоемких лет", - говорит Павел Остапчук.Минсельхоз Крыма сообщает, что в этом году животноводческим предприятиям будет оказана помощь:

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https://crimea.ria.ru/20230124/veterinary-byut-trevogu-v-krymu-proveryayut-zhivotnykh-na-brutsellez-1126565082.html

https://crimea.ria.ru/20230122/yodosoderzhaschie-velikany-kroliki-rodom-iz-kryma-1126321673.html

https://crimea.ria.ru/20230115/na-sluzhbe-u-cheloveka-kak-krymskie-sobaki-pomogayut-frontu-1126355335.html

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Крымские ученые выводят новый гибрид овец Крымские ученые выводят новый гибрид овец 2023-01-31T20:08 true PT1M34S

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