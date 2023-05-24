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Агростартап: молодые фермеры Крыма вырастили тысячу тонн продукции
Агростартап: молодые фермеры Крыма вырастили тысячу тонн продукции - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Агростартап: молодые фермеры Крыма вырастили тысячу тонн продукции
В Крыму начинающие аграрии вырастили за год больше тысячи тонн зелени, овощей, картофеля, плодов и ягод, сообщает пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T07:01
2023-05-24T07:01
2023-05-24T08:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В Крыму начинающие аграрии вырастили за год больше тысячи тонн зелени, овощей, картофеля, плодов и ягод, сообщает пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой на главу министерства Андрея Савчука. Успехи начинающих фермеровПо данным пресс-службы, речь идет об участниках программы "Агростартап", по которому с 2019 по 2022 годы грантовую поддержку на общую сумму 140 миллионов рублей получили 54 крестьянских фермерских хозяйства. Только за прошлый год начинающие фермеры выручили от реализации своей продукции около 50 млрд рублей.Программа "Агростартап"Начинающие фермеры, помимо овощеводства и садоводства, могут получить деньги на птицеводство, пчеловодство и животноводство.Грантовая поддержка начинающим крымским аграриям реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В 2023 году на развитие данного направления в Крыму планируют направить 30,3 млн рублей. В июне этого года планируется старт подачи документов для участия в конкурсе. Грант предоставляется в размере не более 3 млн рублей. Фермеру необходимо вложить свои средства в размере не менее 10% от суммы запрашиваемого гранта.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс РоссииМинсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом годуВ Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху
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Агростартап: молодые фермеры Крыма вырастили тысячу тонн продукции
Минсельхоз: в Крыму начинающие аграрии вырастили тысячу тонн продукции
07:01 24.05.2023 (обновлено: 08:12 24.05.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым.
В Крыму начинающие аграрии вырастили за год больше тысячи тонн зелени, овощей, картофеля, плодов и ягод, сообщает
пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой на главу министерства Андрея Савчука.
Успехи начинающих фермеров
По данным пресс-службы, речь идет об участниках программы "Агростартап", по которому с 2019 по 2022 годы грантовую поддержку на общую сумму 140 миллионов рублей получили 54 крестьянских фермерских хозяйства. Только за прошлый год начинающие фермеры выручили от реализации своей продукции около 50 млрд рублей.
"Выращенная фермерская продукция реализуется через торговые сети, на сельхозярмарках в городах и районах республики, а также поставляется в детские учреждения республики, согласно заключенным контрактам. Так, в прошлом году наши начинающие сельхозпроизводители реализовали томаты, огурцы, зелень, кабачки, тыкву, картофель, а также груши, яблоки, ежевику, малину и другую продукцию", - цитирует Савчука пресс-служба.
Программа "Агростартап"
Начинающие фермеры, помимо овощеводства и садоводства, могут получить деньги на птицеводство, пчеловодство и животноводство.
"Проект "Агростартап" позволяет сельхозтоваропроизводителю-новичку не только заняться любимым делом, дать старт своему сельскохозяйственному бизнесу и масштабировать производство, но и выполнить ключевую социальную задачу - обеспечить рабочими местами специалистов разного уровня квалификации в сельской местности", - добавил глава Минсельхоза Крыма.
Грантовая поддержка начинающим крымским аграриям реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В 2023 году на развитие данного направления в Крыму планируют направить 30,3 млн рублей.
В июне этого года планируется старт подачи документов для участия в конкурсе. Грант предоставляется в размере не более 3 млн рублей. Фермеру необходимо вложить свои средства в размере не менее 10% от суммы запрашиваемого гранта.
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