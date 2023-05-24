https://crimea.ria.ru/20230524/agrostartap-molodye-fermery-kryma-vyrastili-tysyachu-tonn-produktsii-1128925281.html

Агростартап: молодые фермеры Крыма вырастили тысячу тонн продукции

Агростартап: молодые фермеры Крыма вырастили тысячу тонн продукции - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Агростартап: молодые фермеры Крыма вырастили тысячу тонн продукции

В Крыму начинающие аграрии вырастили за год больше тысячи тонн зелени, овощей, картофеля, плодов и ягод, сообщает пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T07:01

2023-05-24T07:01

2023-05-24T08:12

сельское хозяйство

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андрей савчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В Крыму начинающие аграрии вырастили за год больше тысячи тонн зелени, овощей, картофеля, плодов и ягод, сообщает пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой на главу министерства Андрея Савчука. Успехи начинающих фермеровПо данным пресс-службы, речь идет об участниках программы "Агростартап", по которому с 2019 по 2022 годы грантовую поддержку на общую сумму 140 миллионов рублей получили 54 крестьянских фермерских хозяйства. Только за прошлый год начинающие фермеры выручили от реализации своей продукции около 50 млрд рублей.Программа "Агростартап"Начинающие фермеры, помимо овощеводства и садоводства, могут получить деньги на птицеводство, пчеловодство и животноводство.Грантовая поддержка начинающим крымским аграриям реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В 2023 году на развитие данного направления в Крыму планируют направить 30,3 млн рублей. В июне этого года планируется старт подачи документов для участия в конкурсе. Грант предоставляется в размере не более 3 млн рублей. Фермеру необходимо вложить свои средства в размере не менее 10% от суммы запрашиваемого гранта.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс РоссииМинсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом годуВ Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, крым, минсельхоз крыма, андрей савчук, новости, новости крыма