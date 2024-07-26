https://crimea.ria.ru/20240726/v-chelyabinskoy-oblasti-livnyami-smylo-plotinu--chto-izvestno-1139157828.html
В Челябинской области ливнями смыло плотину – что известно
В Челябинской области ливнями смыло плотину – что известно - РИА Новости Крым, 26.07.2024
В Челябинской области ливнями смыло плотину – что известно
В Челябинской области обильным осадками смыло дамбу Киалимского водохранилища. Об этом со ссылкой на Главк МЧС России региона пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T20:55
2024-07-26T20:55
2024-07-26T20:59
челябинская область
челябинск
погода
стихия
наводнение
происшествия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1a/1139157932_0:143:469:407_1920x0_80_0_0_35defc9b9aef5f684165b4bb6d63f291.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Челябинской области обильным осадками смыло дамбу Киалимского водохранилища. Об этом со ссылкой на Главк МЧС России региона пишет РИА Новости.Отмечается, что по ходу движения воды расположены четыре села.По данным пресс-службы администрации Карабашского округа, в зоне подтопления, по предварительным данным, находятся около двухсот человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Риск прорыва дамбы: в Оренбурге проводят массовую эвакуациюНазвана предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской областиЧетыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия
https://crimea.ria.ru/20240726/vyplaty-postradavshim-pri-chs-uvelichatsya-v-15-raza-1139138061.html
челябинская область
челябинск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1a/1139157932_0:99:469:451_1920x0_80_0_0_ab597b366e2dd6c802eddc77930cafda.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, челябинск, погода, стихия, наводнение, происшествия, новости, общество
В Челябинской области ливнями смыло плотину – что известно
Четыре села попали в зону затопления после смыва плотины в Челябинской области
20:55 26.07.2024 (обновлено: 20:59 26.07.2024)