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В Челябинской области ливнями смыло плотину – что известно

В Челябинской области ливнями смыло плотину – что известно - РИА Новости Крым, 26.07.2024

В Челябинской области ливнями смыло плотину – что известно

В Челябинской области обильным осадками смыло дамбу Киалимского водохранилища. Об этом со ссылкой на Главк МЧС России региона пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T20:55

2024-07-26T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Челябинской области обильным осадками смыло дамбу Киалимского водохранилища. Об этом со ссылкой на Главк МЧС России региона пишет РИА Новости.Отмечается, что по ходу движения воды расположены четыре села.По данным пресс-службы администрации Карабашского округа, в зоне подтопления, по предварительным данным, находятся около двухсот человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Риск прорыва дамбы: в Оренбурге проводят массовую эвакуациюНазвана предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской областиЧетыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия

https://crimea.ria.ru/20240726/vyplaty-postradavshim-pri-chs-uvelichatsya-v-15-raza-1139138061.html

челябинская область

челябинск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, челябинск, погода, стихия, наводнение, происшествия, новости, общество