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В Челябинской области ливнями смыло плотину – что известно - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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В Челябинской области ливнями смыло плотину – что известно
В Челябинской области ливнями смыло плотину – что известно - РИА Новости Крым, 26.07.2024
В Челябинской области ливнями смыло плотину – что известно
В Челябинской области обильным осадками смыло дамбу Киалимского водохранилища. Об этом со ссылкой на Главк МЧС России региона пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T20:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Челябинской области обильным осадками смыло дамбу Киалимского водохранилища. Об этом со ссылкой на Главк МЧС России региона пишет РИА Новости.Отмечается, что по ходу движения воды расположены четыре села.По данным пресс-службы администрации Карабашского округа, в зоне подтопления, по предварительным данным, находятся около двухсот человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Риск прорыва дамбы: в Оренбурге проводят массовую эвакуациюНазвана предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской областиЧетыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия
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РИА Новости Крым
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челябинская область, челябинск, погода, стихия, наводнение, происшествия, новости, общество
В Челябинской области ливнями смыло плотину – что известно

Четыре села попали в зону затопления после смыва плотины в Челябинской области

20:55 26.07.2024 (обновлено: 20:59 26.07.2024)
 
© Кадр видео очевидцаНа Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу
© Кадр видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Челябинской области обильным осадками смыло дамбу Киалимского водохранилища. Об этом со ссылкой на Главк МЧС России региона пишет РИА Новости.
Отмечается, что по ходу движения воды расположены четыре села.
"В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров (всего длина плотины 500 метров, объем 7 800000 кубических метров), которое впадает в реку Большой Киалим. По ходу движения воды поселок Киалим, села Мухаметово, Байдашево и Карасево, далее впадает в Аргазинское водохранилище", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы администрации Карабашского округа, в зоне подтопления, по предварительным данным, находятся около двухсот человек.
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