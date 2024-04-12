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Риск прорыва дамбы: в Оренбурге проводят массовую эвакуацию
Риск прорыва дамбы: в Оренбурге проводят массовую эвакуацию - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Риск прорыва дамбы: в Оренбурге проводят массовую эвакуацию
Массовая эвакуация жителей объявлена в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин. РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T12:46
2024-04-12T12:46
2024-04-12T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Массовая эвакуация жителей объявлена в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин.Он призвал жителей ЖК Гранд-парк, поселков Куйбышева и Солнечный, районов Авиагородок и Овчиный городок срочно эвакуироваться из опасной зоны из-за критического положения.Кроме того, в поселке Газодобытчиков в Оренбургском районе в связи с риском прорыва дамбы объявлена полная эвакуация жителей, сообщила мэрия района в своем Telegram-канале.К утру 12 апреля в областном центре было подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество. В зоне подтопления находятся 2328 домов и 3792 приусадебных участка. Эвакуировали 1521 человека, в том числе 319 детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – МинфинНазвана предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской областиУровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил рекордную отметку в 10 м
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РИА Новости Крым
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оренбург, оренбургская область, происшествия, паводки, весенние паводки в россии, новости
Риск прорыва дамбы: в Оренбурге проводят массовую эвакуацию
В Оренбурге объявлена массовая эвакуация жителей из-за крайне опасной паводковой ситуации
12:46 12.04.2024 (обновлено: 12:58 12.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Массовая эвакуация жителей объявлена в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин.
"В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", - написал он в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей ЖК Гранд-парк, поселков Куйбышева и Солнечный, районов Авиагородок и Овчиный городок срочно эвакуироваться из опасной зоны из-за критического положения.
Кроме того, в поселке Газодобытчиков в Оренбургском районе в связи с риском прорыва дамбы объявлена полная эвакуация жителей, сообщила мэрия района в своем Telegram-канале.
"В поселке Газодобытчиков в связи с риском прорыва дамбы объявлена полная эвакуация жителей. Глава Красноуральского сельсовета Юрий Бендюк обратился к жителям поселка Газодобытчиков с важной информацией. Поскольку уровень паводка продолжает повышаться, существует реальный риск прорыва дамбы", - говорится в сообщении.
К утру 12 апреля в областном центре было подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество. В зоне подтопления находятся 2328 домов и 3792 приусадебных участка. Эвакуировали 1521 человека, в том числе 319 детей.
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