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Риск прорыва дамбы: в Оренбурге проводят массовую эвакуацию

Риск прорыва дамбы: в Оренбурге проводят массовую эвакуацию - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Риск прорыва дамбы: в Оренбурге проводят массовую эвакуацию

Массовая эвакуация жителей объявлена в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин. РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T12:46

2024-04-12T12:46

2024-04-12T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Массовая эвакуация жителей объявлена в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин.Он призвал жителей ЖК Гранд-парк, поселков Куйбышева и Солнечный, районов Авиагородок и Овчиный городок срочно эвакуироваться из опасной зоны из-за критического положения.Кроме того, в поселке Газодобытчиков в Оренбургском районе в связи с риском прорыва дамбы объявлена полная эвакуация жителей, сообщила мэрия района в своем Telegram-канале.К утру 12 апреля в областном центре было подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество. В зоне подтопления находятся 2328 домов и 3792 приусадебных участка. Эвакуировали 1521 человека, в том числе 319 детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – МинфинНазвана предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской областиУровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил рекордную отметку в 10 м

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2024

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