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Киев потерял еще 150 боевиков в Курской области

Киев потерял еще 150 боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Киев потерял еще 150 боевиков в Курской области

Вооруженные Силы России за сутки разбили еще 150 боевиков ВСУ в Курской области, и продолжили наступление. Сообщает в понедельник Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T14:31

2025-04-07T14:31

2025-04-07T14:31

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ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за сутки разбили еще 150 боевиков ВСУ в Курской области, и продолжили наступление. Сообщает в понедельник Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" продолжили наступление, уничтожили формирования врага в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72470 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 297 бронетранспортеров, 2256 боевых бронированных машин, 2637 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США и другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУВ Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направленииРоссийские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области

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курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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