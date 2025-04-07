Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял еще 150 боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250407/kiev-poteryal-esche-150-boevikov-v-kurskoy-oblasti-1145492741.html
Киев потерял еще 150 боевиков в Курской области
Киев потерял еще 150 боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Киев потерял еще 150 боевиков в Курской области
Вооруженные Силы России за сутки разбили еще 150 боевиков ВСУ в Курской области, и продолжили наступление. Сообщает в понедельник Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T14:31
2025-04-07T14:31
новости
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145492410_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_266d57ee10c69e7cbee5a935da173ad7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за сутки разбили еще 150 боевиков ВСУ в Курской области, и продолжили наступление. Сообщает в понедельник Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" продолжили наступление, уничтожили формирования врага в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72470 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 297 бронетранспортеров, 2256 боевых бронированных машин, 2637 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США и другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУВ Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направленииРоссийские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
украина
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145492410_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_2fd10fe4df02d7ab6461a58e33a30a4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, курская область, ситуация в курской области после нападения всу
Киев потерял еще 150 боевиков в Курской области

Минобороны: российские военные за сутки разбили еще 150 боевиков ВСУ в Курской области

14:31 07.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов отдельного батальона "АрБат" в Курской области
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за сутки разбили еще 150 боевиков ВСУ в Курской области, и продолжили наступление. Сообщает в понедельник Минобороны России.

"За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномет, а также два пункта управления БПЛА", - сказано в сообщении.

Подразделениями группировки войск "Север" продолжили наступление, уничтожили формирования врага в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72470 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 297 бронетранспортеров, 2256 боевых бронированных машин, 2637 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США и другие вооружения и технику.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ
В Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
 
НовостиНовости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07"Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве Крыма
15:41Власти Латвии готовят массовое уничтожение военных мемориалов – разведка
15:29Новый премьер Белоруссии Турчин прибыл в Москву на встречу с Мишустиным
15:08Путин разрешил привлекать подростков к работе в выходные летом
14:52Защищал Родину: в Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком
14:44Как закрытие USAID повлияет на народную дипломатию России за рубежом
14:31Киев потерял еще 150 боевиков в Курской области
14:22В Ялте остановят стройки на четыре месяца
14:14В Крыму выявили три случая заболевания клещевым боррелиозом
14:03В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупации
13:55В Севастополе чистят пляж от мазута парогенератором
13:48В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта
13:42Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ
13:32В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня
13:05Армия России освободила Катериновку ДНР
12:56ВСУ атаковали шесть энергообъектов России за сутки
12:32"Дорога в Тавриду": херсонских школьников познакомят с Крымом
12:17Холодный фронт накрыл Крым - когда закончатся снег и морозы
12:07Ветер парализовал работу парома в Севастополе
11:47Обошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
Лента новостейМолния