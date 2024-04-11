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Деньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Деньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин
Деньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Деньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин
Необходимые для восстановления пострадавших от половодья регионов средства в резервном фонде есть, деньги будут выделены незамедлительно. Об этом заявил министр РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T17:21
2024-04-11T17:21
антон силуанов
паводки
весенние паводки в россии
орск
прорыв дамбы в орске
новости
минфин россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Необходимые для восстановления пострадавших от половодья регионов средства в резервном фонде есть, деньги будут выделены незамедлительно. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании под руководством президента России Владимира Путина по ситуации с паводками.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее сообщил, что предварительная оценка ущерба от паводка на сегодняшний день превышает 40 миллиардов рублей, и эта цифра, скорее всего, вырастет, когда специалисты приступят к полноценному обследованию территорий после снижения уровня воды.По состоянию на 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах Оренбуржья подтоплены почти 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, а также девять медицинских стационаров, три поликлиники, одна врачебная амбулатория и три ФАПа. Частично подтоплены 36 образовательных организаций в пяти муниципалитетах. При этом в ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал, под угрозой подтопления находятся еще более 3,5 тысячи жилых домов.В Курганской области под угрозой подтопления находятся 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков. В зону ЧС могут попасть около 19 тысяч человек.В настоящее время проводится работа по укреплению дамбы Кургана, чтобы поднять ее уровень до 11 и более метров на наиболее опасных участках, сообщил губернатор Вадим Шумков.В Тюменской области из-за паводка могут быть прорваны дамбы, которые защищают крупные населенные пункты. В зону потенциального подтопления попадает 51 населенный пункт, местные жители были проинформированы о необходимости эвакуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрияГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летомС наводнениями в России борются усиленные группировки МЧС и военные
https://crimea.ria.ru/20240411/nazvana-predvaritelnaya-summa-uscherba-ot-pavodka-v-orenburgskoy-oblasti-1136487709.html
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РИА Новости Крым
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антон силуанов, паводки, весенние паводки в россии, орск, прорыв дамбы в орске, новости, минфин россии
Деньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин

Средства для пострадавших от половодья регионов будут выделены незамедлительно – Силуанов

17:21 11.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Необходимые для восстановления пострадавших от половодья регионов средства в резервном фонде есть, деньги будут выделены незамедлительно. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании под руководством президента России Владимира Путина по ситуации с паводками.
"Расчеты готовятся, деньги будут незамедлительно выделены. Ресурсы в резервном фонде есть", - сказал министр.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее сообщил, что предварительная оценка ущерба от паводка на сегодняшний день превышает 40 миллиардов рублей, и эта цифра, скорее всего, вырастет, когда специалисты приступят к полноценному обследованию территорий после снижения уровня воды.
По состоянию на 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах Оренбуржья подтоплены почти 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, а также девять медицинских стационаров, три поликлиники, одна врачебная амбулатория и три ФАПа. Частично подтоплены 36 образовательных организаций в пяти муниципалитетах. При этом в ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал, под угрозой подтопления находятся еще более 3,5 тысячи жилых домов.
В Курганской области под угрозой подтопления находятся 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков. В зону ЧС могут попасть около 19 тысяч человек.
В настоящее время проводится работа по укреплению дамбы Кургана, чтобы поднять ее уровень до 11 и более метров на наиболее опасных участках, сообщил губернатор Вадим Шумков.
В Тюменской области из-за паводка могут быть прорваны дамбы, которые защищают крупные населенные пункты. В зону потенциального подтопления попадает 51 населенный пункт, местные жители были проинформированы о необходимости эвакуации.
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Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 17:02
Названа предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области
 
Антон СилуановПаводкиВесенние паводки в РоссииОрскПрорыв дамбы в ОрскеНовостиМинфин России
 
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