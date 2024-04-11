https://crimea.ria.ru/20240411/dengi-dlya-postradavshikh-ot-pavodka-regionov-vydelyat-nemedlenno--minfin-1136488965.html

Деньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин

Деньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Деньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин

Необходимые для восстановления пострадавших от половодья регионов средства в резервном фонде есть, деньги будут выделены незамедлительно. Об этом заявил министр РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T17:21

2024-04-11T17:21

2024-04-11T17:21

антон силуанов

паводки

весенние паводки в россии

орск

прорыв дамбы в орске

новости

минфин россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Необходимые для восстановления пострадавших от половодья регионов средства в резервном фонде есть, деньги будут выделены незамедлительно. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании под руководством президента России Владимира Путина по ситуации с паводками.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее сообщил, что предварительная оценка ущерба от паводка на сегодняшний день превышает 40 миллиардов рублей, и эта цифра, скорее всего, вырастет, когда специалисты приступят к полноценному обследованию территорий после снижения уровня воды.По состоянию на 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах Оренбуржья подтоплены почти 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, а также девять медицинских стационаров, три поликлиники, одна врачебная амбулатория и три ФАПа. Частично подтоплены 36 образовательных организаций в пяти муниципалитетах. При этом в ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал, под угрозой подтопления находятся еще более 3,5 тысячи жилых домов.В Курганской области под угрозой подтопления находятся 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков. В зону ЧС могут попасть около 19 тысяч человек.В настоящее время проводится работа по укреплению дамбы Кургана, чтобы поднять ее уровень до 11 и более метров на наиболее опасных участках, сообщил губернатор Вадим Шумков.В Тюменской области из-за паводка могут быть прорваны дамбы, которые защищают крупные населенные пункты. В зону потенциального подтопления попадает 51 населенный пункт, местные жители были проинформированы о необходимости эвакуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрияГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летомС наводнениями в России борются усиленные группировки МЧС и военные

https://crimea.ria.ru/20240411/nazvana-predvaritelnaya-summa-uscherba-ot-pavodka-v-orenburgskoy-oblasti-1136487709.html

орск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, паводки, весенние паводки в россии, орск, прорыв дамбы в орске, новости, минфин россии