https://crimea.ria.ru/20240408/s-navodneniyami-v-rossii-boryutsya-usilennye-gruppirovki-mchs-i-voennye-1136370599.html

С наводнениями в России борются усиленные группировки МЧС и военные

С наводнениями в России борются усиленные группировки МЧС и военные - РИА Новости Крым, 08.04.2024

С наводнениями в России борются усиленные группировки МЧС и военные

В результате весенних паводков могут быть подтопления в Курганской области, также существует вероятность подтопления районов Тюмени. В этих регионах МЧС... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T14:30

2024-04-08T14:30

2024-04-08T14:30

наводнение

оренбург

оренбургская область

орск

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

владимир путин (политик)

александр куренков

происшествия

режим чс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136370844_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_92a0b291a4a4d2257f70c45eb03ecb30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В результате весенних паводков могут быть подтопления в Курганской области, также существует вероятность подтопления районов Тюмени. В этих регионах МЧС сосредоточит группировку, включая вертолеты для эвакуации и доставки грузов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.Ранее сообщалось, что более 6,5 тысяч жилых домов остаются подтопленными в Орске Оренбургской области. Самая сложная ситуация складывается в Советском районе города, где все еще прибывает вода.МЧС наращивает силыМЧС России наращивает группировки сил и средств в местах возможного осложнения обстановки. На территории ряда субъектов Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов из-за весенних паводков в зоне затопления уже оказались десятки населенных пунктов, отметил глава МЧС России Александр Куренков.Глава МЧС России Александр Куренков призвал население со всей серьезностью отнестись к прогнозам подтопления и выехать с территории до прихода воды, чтобы переждать стихию у родственников или в пунктах временного размещения.На территории Тюменской области из-за неблагоприятного прогноза по паводку вводится режим ЧС, сообщил губернатор региона Александр Моор.Путин поручил создать спецкомиссиюПрезидент Владимир Путин, заслушав доклады главы МЧС и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам, поручил создать специальную правительственную комиссию во главе с Александром Куренковым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым", — сказал он.Кроме того, российский лидер выслушал доклады руководителей профильных ведомств, которые участвуют в оказании экстренной помощи местным жителям.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, сейчас в России подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.Пик паводка в Оренбурге, по прогнозам специалистов, придется на среду 10 апреля. Ситуация на находящихся в поймах рек Урал и Сакмара территориях критическая, сообщили в администрации города.Военные помогут в борьбе с наводнениемПо просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, к помощи в борьбе с наводнением в Орске подключили военных."Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками. Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города Орск, а также участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы", — говорится в сообщении Минобороны.К работам уже подключились больше сотни военных и 18 единиц спецтехники. Кроме того, ракетчики будет укреплять береговые линии рек в регионе.Паводки в регионах РоссииВ МЧС России уточнили, что на территориях Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов прогнозируется повышение температуры воздуха, активное снеготаяние и вскрытие рек. В 39 регионах остаются подтопленными более 10,4 тысячи жилых домов.В Илекском районе спасатели и местные службы укрепляют насыпную дамбу, защищающую райцентр.В Самарской области освободились от воды 263 жилых дома и 191 приусадебный участок. Все еще подтоплены 50 жилых домов и 901 приусадебный участок, а также участок автодороги. В двух пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей.В Алтайском крае вода зашла в 142 жилых дома и на 453 приусадебных участка. В двух пункта временного размещения находятся 20 человек. На подтопленных территориях установлены водоналивные дамбы. В Михайловском районе, cеле Ракиты, городе Алейске и поселке Павловске углублен 101 километр водоотводных траншей, низменные участки отсыпаны почти 3,5 тысячами кубических метров грунта, возведено 18 временных дамб общей протяженностью 10 километров.В Курганской области МЧС России функционирует в режиме ЧС. В регионе подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автодорог. Эвакуирован 571 человек, из них 89 – в шесть пунктов временного размещения. На место уже прибыли 100 специалистов и 31 единица техники, в том числе семь плавсредств из уральских подразделений МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Орске прорвало насыпную дамбу - Путин поручил главе МЧС вылететь в ОрскИз-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощьюПаводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера

оренбург

оренбургская область

орск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение, оренбург, оренбургская область, орск, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), владимир путин (политик), александр куренков, происшествия, режим чс