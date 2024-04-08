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Пик паводка в Оренбургской области придется на 10 апреля

Пик паводка в Оренбургской области придется на 10 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Пик паводка в Оренбургской области придется на 10 апреля

Пик паводка в Оренбурге, по прогнозам специалистов, придется на среду 10 апреля. Ситуация на находящихся в поймах рек Урал и Сакмара территориях критическая,... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T11:08

2024-04-08T11:08

2024-04-08T11:18

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Пик паводка в Оренбурге, по прогнозам специалистов, придется на среду 10 апреля. Ситуация на находящихся в поймах рек Урал и Сакмара территориях критическая, сообщили в администрации города.Уточняется, что 9 утра понедельника уровень воды в реке Урал составляет 872 см, в реке Сакмара вода также продолжает прибывать - ее уровень достиг отметки 783 см. Из-за высокого подъема паводковых вод 45 садовых товариществ отключены от электроснабжения, также частично обесточены и улицы микрорайона "Кузнечный".Из зоны подтопления эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей. В пунктах временного размещения в ДК "Орбита" и в школе №11 находятся 30 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. В поселке Кузнечном и 20 садовых товариществах отключено газоснабжение, в 45-ти и частично в Кузнечном - электроэнергия.Оперативные службы несут круглосуточное дежурство. В аварийно-спасательных работах задействовано 205 человек, 89 единиц техники, 15 плавсредств регионального управления МЧС, администрации города, муниципальных и коммунальных предприятий. На местах работают полиция, медики и спасатели.При этом в других территориях паводок начал отступать. Так, в селе Краснохолм остаются подтопленными четыре дворовых территории. Пункт временного размещения покинули все жители. Затворы на Черновском водохранилище закрыты, добавили в ведомстве. В районе поселка Берды ситуация также стабилизируется. Продолжается откачка воды. Организовано круглосуточное дежурство полиции во избежание случаев мародерства.Что происходит в Оренбургской области: такого не было более 100 лет >>Паводки в Регионах РоссииВ МЧС России уточнили, что на территориях Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов прогнозируется повышение температуры воздуха, активное снеготаяние и вскрытие рек. В 39 регионах остаются подтопленными более 10,4 тысячи жилых домов.В Илекском районе сотрудники МЧС России и местные службы укрепляют насыпную дамбу, защищающую районный центр.В Самарской области освободились от воды 263 жилых дома и 191 приусадебный участок. Все еще подтоплены 50 жилых домов и 901 приусадебный участок, а также участок автодороги. В двух пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей.В Алтайском крае вода зашла в 142 жилых дома и на 453 приусадебных участка. В двух пункта временного размещения находятся 20 человек. На подтопленных территориях установлены водоналивные дамбы. В Михайловском районе, cеле Ракиты, городе Алейске и поселке Павловске углублен 101 километр водоотводных траншей, низменные участки отсыпаны почти 3,5 тысячами кубических метров грунта, возведено 18 временных дамб общей протяженностью 10 километров.В Курганской области МЧС России функционирует в режиме ЧС. В регионе подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автодорог. Эвакуирован 571 человек, из них 89 – в шесть пунктов временного размещения. На место уже прибыли 100 специалистов и 31 единица техники, в том числе семь плавсредств из уральских подразделений МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощьюПаводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характераВ Орске прорвало насыпную дамбу - Путин поручил главе МЧС вылететь в Орск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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