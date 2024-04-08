Рейтинг@Mail.ru
Пик паводка в Оренбургской области придется на 10 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240408/pik-pavodka-v-orenburgskoy-oblasti-pridetsya-na-10-aprelya-1136363164.html
Пик паводка в Оренбургской области придется на 10 апреля
Пик паводка в Оренбургской области придется на 10 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Пик паводка в Оренбургской области придется на 10 апреля
Пик паводка в Оренбурге, по прогнозам специалистов, придется на среду 10 апреля. Ситуация на находящихся в поймах рек Урал и Сакмара территориях критическая,... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T11:08
2024-04-08T11:18
оренбург
оренбургская область
наводнение
россия
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
режим чс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136363346_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_34d690010d86a4cadf8d4915e65dd46c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Пик паводка в Оренбурге, по прогнозам специалистов, придется на среду 10 апреля. Ситуация на находящихся в поймах рек Урал и Сакмара территориях критическая, сообщили в администрации города.Уточняется, что 9 утра понедельника уровень воды в реке Урал составляет 872 см, в реке Сакмара вода также продолжает прибывать - ее уровень достиг отметки 783 см. Из-за высокого подъема паводковых вод 45 садовых товариществ отключены от электроснабжения, также частично обесточены и улицы микрорайона "Кузнечный".Из зоны подтопления эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей. В пунктах временного размещения в ДК "Орбита" и в школе №11 находятся 30 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. В поселке Кузнечном и 20 садовых товариществах отключено газоснабжение, в 45-ти и частично в Кузнечном - электроэнергия.Оперативные службы несут круглосуточное дежурство. В аварийно-спасательных работах задействовано 205 человек, 89 единиц техники, 15 плавсредств регионального управления МЧС, администрации города, муниципальных и коммунальных предприятий. На местах работают полиция, медики и спасатели.При этом в других территориях паводок начал отступать. Так, в селе Краснохолм остаются подтопленными четыре дворовых территории. Пункт временного размещения покинули все жители. Затворы на Черновском водохранилище закрыты, добавили в ведомстве. В районе поселка Берды ситуация также стабилизируется. Продолжается откачка воды. Организовано круглосуточное дежурство полиции во избежание случаев мародерства.Что происходит в Оренбургской области: такого не было более 100 лет &gt;&gt;Паводки в Регионах РоссииВ МЧС России уточнили, что на территориях Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов прогнозируется повышение температуры воздуха, активное снеготаяние и вскрытие рек. В 39 регионах остаются подтопленными более 10,4 тысячи жилых домов.В Илекском районе сотрудники МЧС России и местные службы укрепляют насыпную дамбу, защищающую районный центр.В Самарской области освободились от воды 263 жилых дома и 191 приусадебный участок. Все еще подтоплены 50 жилых домов и 901 приусадебный участок, а также участок автодороги. В двух пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей.В Алтайском крае вода зашла в 142 жилых дома и на 453 приусадебных участка. В двух пункта временного размещения находятся 20 человек. На подтопленных территориях установлены водоналивные дамбы. В Михайловском районе, cеле Ракиты, городе Алейске и поселке Павловске углублен 101 километр водоотводных траншей, низменные участки отсыпаны почти 3,5 тысячами кубических метров грунта, возведено 18 временных дамб общей протяженностью 10 километров.В Курганской области МЧС России функционирует в режиме ЧС. В регионе подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автодорог. Эвакуирован 571 человек, из них 89 – в шесть пунктов временного размещения. На место уже прибыли 100 специалистов и 31 единица техники, в том числе семь плавсредств из уральских подразделений МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощьюПаводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характераВ Орске прорвало насыпную дамбу - Путин поручил главе МЧС вылететь в Орск
оренбург
оренбургская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136363346_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_7ad0ab5ad6419e4a76bb4ef20911a81d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оренбург, оренбургская область, наводнение, россия, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), режим чс
Пик паводка в Оренбургской области придется на 10 апреля

Пик паводка в Оренбургской области придется на 10 апреля – власти

11:08 08.04.2024 (обновлено: 11:18 08.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Никифоров / Перейти в фотобанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Пик паводка в Оренбурге, по прогнозам специалистов, придется на среду 10 апреля. Ситуация на находящихся в поймах рек Урал и Сакмара территориях критическая, сообщили в администрации города.
Уточняется, что 9 утра понедельника уровень воды в реке Урал составляет 872 см, в реке Сакмара вода также продолжает прибывать - ее уровень достиг отметки 783 см. Из-за высокого подъема паводковых вод 45 садовых товариществ отключены от электроснабжения, также частично обесточены и улицы микрорайона "Кузнечный".
"Пик паводка, по прогнозам специалистов, придется на 10 апреля. Ситуация во многих территориях, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критическая, – сказано в сообщении. – В настоящее время подтоплено 2015 приусадебных участков, 1535 домовладений - за сутки количество увеличилось на 231 и 188 соответственно".
Из зоны подтопления эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей. В пунктах временного размещения в ДК "Орбита" и в школе №11 находятся 30 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. В поселке Кузнечном и 20 садовых товариществах отключено газоснабжение, в 45-ти и частично в Кузнечном - электроэнергия.
Оперативные службы несут круглосуточное дежурство. В аварийно-спасательных работах задействовано 205 человек, 89 единиц техники, 15 плавсредств регионального управления МЧС, администрации города, муниципальных и коммунальных предприятий. На местах работают полиция, медики и спасатели.

"В Оренбургской области за сутки оказались подтопленными порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. Эвакуированы более 6,1 тысячи человек, из них 1 213 находятся в пунктах временного размещения. Всего развернуто 33 таких пункта на 33 тысячи человек", - сообщает МЧС РФ.

При этом в других территориях паводок начал отступать. Так, в селе Краснохолм остаются подтопленными четыре дворовых территории. Пункт временного размещения покинули все жители. Затворы на Черновском водохранилище закрыты, добавили в ведомстве. В районе поселка Берды ситуация также стабилизируется. Продолжается откачка воды. Организовано круглосуточное дежурство полиции во избежание случаев мародерства.
Что происходит в Оренбургской области: такого не было более 100 лет >>

Паводки в Регионах России

В МЧС России уточнили, что на территориях Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов прогнозируется повышение температуры воздуха, активное снеготаяние и вскрытие рек. В 39 регионах остаются подтопленными более 10,4 тысячи жилых домов.
В Илекском районе сотрудники МЧС России и местные службы укрепляют насыпную дамбу, защищающую районный центр.
В Самарской области освободились от воды 263 жилых дома и 191 приусадебный участок. Все еще подтоплены 50 жилых домов и 901 приусадебный участок, а также участок автодороги. В двух пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей.
В Алтайском крае вода зашла в 142 жилых дома и на 453 приусадебных участка. В двух пункта временного размещения находятся 20 человек. На подтопленных территориях установлены водоналивные дамбы. В Михайловском районе, cеле Ракиты, городе Алейске и поселке Павловске углублен 101 километр водоотводных траншей, низменные участки отсыпаны почти 3,5 тысячами кубических метров грунта, возведено 18 временных дамб общей протяженностью 10 километров.
В Курганской области МЧС России функционирует в режиме ЧС. В регионе подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автодорог. Эвакуирован 571 человек, из них 89 – в шесть пунктов временного размещения. На место уже прибыли 100 специалистов и 31 единица техники, в том числе семь плавсредств из уральских подразделений МЧС России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью
Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера
В Орске прорвало насыпную дамбу - Путин поручил главе МЧС вылететь в Орск
 
ОренбургОренбургская областьНаводнениеРоссияПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Режим ЧС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:27Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе
12:08Керчанин продал чужое топливо на 20 млн рублей - приговор суда
12:01Наводнение в Орске: что известно к этому часу
11:56Аграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин
11:40Детей эвакуировали из школы в Новороссийске из-за пожара
11:24Семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье – кого коснется
11:08Пик паводка в Оренбургской области придется на 10 апреля
10:52На нужды ВСУ у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ задержала мошенников 3:22
10:33На Крымском мосту иномарка врезалась в бетонный блок – двое пострадавших
10:24В Севастополе до вечера отключили воду: список улиц
10:15Взрывы на Украине: повреждены объекты критической инфраструктуры
10:06Двое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП в автобусом под Самарой
09:39Хроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы
09:28В отпуск – со страховкой жизни и здоровья: когда без нее не обойтись
09:23Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследование
09:11В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасы
08:47Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"
08:23Дух захватывает: художник из Эфиопии поделился впечатлениями о Херсонесе
07:55Власти Харьковской области планируют эвакуацию населения
07:31В Одессе поврежден объект транспортной инфраструктуры
Лента новостейМолния