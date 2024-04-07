https://crimea.ria.ru/20240407/pavodok-v-orenburgskoy-oblasti-obyavlen-chs-federalnogo-kharaktera-1136344798.html
Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера
Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера
Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера, заявил председатель комиссии,... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T12:17
2024-04-07T12:17
2024-04-07T12:21
орск
прорыв дамбы в орске
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
александр куренков
наводнение
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера, заявил председатель комиссии, глава МЧС России Александр Куренков.Это было поддержано всеми членами правительственной комиссии.Что происходит в Оренбургской области: такого не было более 100 лет >>В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.Все о прорыве дамбы и наводнении в Орске читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20240407/chetyre-cheloveka-skonchalis-v-podtoplennom-orske---meriya-1136343607.html
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орск, прорыв дамбы в орске, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков, наводнение, россия
Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера
Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера - глава МЧС России
12:17 07.04.2024 (обновлено: 12:21 07.04.2024)