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Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера
Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера
Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера, заявил председатель комиссии,... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T12:17
2024-04-07T12:21
орск
прорыв дамбы в орске
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
александр куренков
наводнение
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера, заявил председатель комиссии, глава МЧС России Александр Куренков.Это было поддержано всеми членами правительственной комиссии.Что происходит в Оренбургской области: такого не было более 100 лет &gt;&gt;В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.Все о прорыве дамбы и наводнении в Орске читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20240407/chetyre-cheloveka-skonchalis-v-podtoplennom-orske---meriya-1136343607.html
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орск, прорыв дамбы в орске, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков, наводнение, россия
Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера

Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера - глава МЧС России

12:17 07.04.2024 (обновлено: 12:21 07.04.2024)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера, заявил председатель комиссии, глава МЧС России Александр Куренков.
"Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - сказал он.
Это было поддержано всеми членами правительственной комиссии.
Что происходит в Оренбургской области: такого не было более 100 лет >>
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
Все о прорыве дамбы и наводнении в Орске читайте по ссылке >>
Обстановка в Орске после прорыва дамбы
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ОрскПрорыв дамбы в ОрскеМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Александр КуренковНаводнениеРоссия
 
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