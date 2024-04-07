https://crimea.ria.ru/20240407/pavodok-v-orenburgskoy-oblasti-obyavlen-chs-federalnogo-kharaktera-1136344798.html

Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера

Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера

Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера, заявил председатель комиссии,... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T12:17

2024-04-07T12:17

2024-04-07T12:21

орск

прорыв дамбы в орске

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

александр куренков

наводнение

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера, заявил председатель комиссии, глава МЧС России Александр Куренков.Это было поддержано всеми членами правительственной комиссии.Что происходит в Оренбургской области: такого не было более 100 лет >>В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.Все о прорыве дамбы и наводнении в Орске читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240407/chetyre-cheloveka-skonchalis-v-podtoplennom-orske---meriya-1136343607.html

орск

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орск, прорыв дамбы в орске, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков, наводнение, россия