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Жителей трех сел эвакуируют из-за прорыва дамбы в Челябинской области
Жителей трех сел эвакуируют из-за прорыва дамбы в Челябинской области - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Жителей трех сел эвакуируют из-за прорыва дамбы в Челябинской области
о превентивной эвакуации жителей еще трех населенных пунктов после прорыва дамбы в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпредства в... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T21:29
2024-07-26T21:29
2024-07-26T21:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Один поселок подтоплен, принято решение о превентивной эвакуации жителей еще трех населенных пунктов после прорыва дамбы в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпредства в Уральском федеральном округе, пишет РИА Новости.Плотину на Киалимском водохранилище в Челябинской области смыло из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта.Как отметили в МЧС России, из-за размыва насыпного участка дамбы уже эвакуированы 20 человек.При этом в трех населенных пунктах, которые расположены ниже по течению реки Киолим, принято решение о превентивной эвакуации. Развернуто два пункта временного размещения.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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челябинск, челябинская область, происшествия, наводнение, подтопления, паводки, погода, стихия, новости, общество
Жителей трех сел эвакуируют из-за прорыва дамбы в Челябинской области
В Челябинской области после прорыва дамбы эвакуируют жителей трех населенных пунктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Один поселок подтоплен, принято решение о превентивной эвакуации жителей еще трех населенных пунктов после прорыва дамбы в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпредства в Уральском федеральном округе, пишет РИА Новости.
Плотину на Киалимском водохранилище в Челябинской области смыло
из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта.
"По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке", - говорится в сообщении.
Как отметили в МЧС России, из-за размыва насыпного участка дамбы уже эвакуированы 20 человек.
"Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения", - сказано в сообщении спасателей.
При этом в трех населенных пунктах, которые расположены ниже по течению реки Киолим, принято решение о превентивной эвакуации. Развернуто два пункта временного размещения.