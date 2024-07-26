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Жителей трех сел эвакуируют из-за прорыва дамбы в Челябинской области

Жителей трех сел эвакуируют из-за прорыва дамбы в Челябинской области - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Жителей трех сел эвакуируют из-за прорыва дамбы в Челябинской области

о превентивной эвакуации жителей еще трех населенных пунктов после прорыва дамбы в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпредства в... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T21:29

2024-07-26T21:29

2024-07-26T21:29

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челябинская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Один поселок подтоплен, принято решение о превентивной эвакуации жителей еще трех населенных пунктов после прорыва дамбы в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпредства в Уральском федеральном округе, пишет РИА Новости.Плотину на Киалимском водохранилище в Челябинской области смыло из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта.Как отметили в МЧС России, из-за размыва насыпного участка дамбы уже эвакуированы 20 человек.При этом в трех населенных пунктах, которые расположены ниже по течению реки Киолим, принято решение о превентивной эвакуации. Развернуто два пункта временного размещения.

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челябинская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, челябинская область, происшествия, наводнение, подтопления, паводки, погода, стихия, новости, общество