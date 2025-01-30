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Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет
Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет
Опасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Госсовета РК по... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T12:01
2025-01-30T12:04
радио "спутник в крыму"
крым
крым курортный
курортный сезон
туризм в крыму
туризм
мнения
роман тихончук
разлив мазута
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Опасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.Пляжи чистые и ждут отдыхающих"На сегодняшний момент опасений точно нет относительно курортного сезона 2025 года", – сказал Тихончук.Он отметил, что мониторинговые группы вместе с волонтерами ежедневно обследуют крымское побережье и в течение нескольких недель новых выбросов нефтепродуктов не обнаружено. Отели готовятся к потоку туристовЭто доказывают и цифры, характеризующие глубину, а также продолжительность бронирования отелей и санаториев Крыма, подчеркнул Тихончук."Сегодня увеличилась и глубина бронирования, и количество дней, на которые приезжают к нам наши туристы – до 10 дней", – заметил он.Более того, бронь на майские праздники уже достигла 27%, что даже выше показателя 2024 года, отметил Тихончук.На днях председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что береговая линия полностью очищена от мазута и все крупные загрязнения устранены. А также выразил уверенность в том, что, "если больше крупных выбросов не произойдет, туристический сезон в 2025 году в Крыму состоится на хорошем уровне".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомКак идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и летоКогда пляжи Крыма и Анапы полностью очистятся от мазута
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крым, крым курортный, курортный сезон, туризм в крыму, туризм, мнения, роман тихончук, разлив мазута, отдых в крыму, экология, новости крыма
Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет

В Крыму угроз для курортного сезона 2025 года из-за разлива мазута нет – власти

12:01 30.01.2025 (обновлено: 12:04 30.01.2025)
 
© РИА Новости КрымКрым, Кара-Даг
Крым, Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Опасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.

Пляжи чистые и ждут отдыхающих

"На сегодняшний момент опасений точно нет относительно курортного сезона 2025 года", – сказал Тихончук.
Он отметил, что мониторинговые группы вместе с волонтерами ежедневно обследуют крымское побережье и в течение нескольких недель новых выбросов нефтепродуктов не обнаружено.

"Отрадно заметить, что даже при условии волнения моря, мазута нет. И даже если будет какой-то вызов – мы очень оперативно реагируем, потому что мобилизован штаб. Поэтому, я уверен, что нашему сезону ничего не грозит", – добавил он.

Отели готовятся к потоку туристов

Это доказывают и цифры, характеризующие глубину, а также продолжительность бронирования отелей и санаториев Крыма, подчеркнул Тихончук.
"Сегодня увеличилась и глубина бронирования, и количество дней, на которые приезжают к нам наши туристы – до 10 дней", – заметил он.
Более того, бронь на майские праздники уже достигла 27%, что даже выше показателя 2024 года, отметил Тихончук.
"А на летний период бронь достигает 33%. И даже сентябрь уже забронирован во многих отелях больше, чем на июнь-июль. Это период свадеб и многие отели бронируются на сентябрь именно под свадебные торжества", – добавил он.
На днях председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что береговая линия полностью очищена от мазута и все крупные загрязнения устранены. А также выразил уверенность в том, что, "если больше крупных выбросов не произойдет, туристический сезон в 2025 году в Крыму состоится на хорошем уровне".
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