https://crimea.ria.ru/20250130/kurortnyy-sezon-2025-v-krymu-posle-razliva-mazuta--kakim-on-budet-1143801146.html

Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет

Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет

Опасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Госсовета РК по... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T12:01

2025-01-30T12:01

2025-01-30T12:04

радио "спутник в крыму"

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Опасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.Пляжи чистые и ждут отдыхающих"На сегодняшний момент опасений точно нет относительно курортного сезона 2025 года", – сказал Тихончук.Он отметил, что мониторинговые группы вместе с волонтерами ежедневно обследуют крымское побережье и в течение нескольких недель новых выбросов нефтепродуктов не обнаружено. Отели готовятся к потоку туристовЭто доказывают и цифры, характеризующие глубину, а также продолжительность бронирования отелей и санаториев Крыма, подчеркнул Тихончук."Сегодня увеличилась и глубина бронирования, и количество дней, на которые приезжают к нам наши туристы – до 10 дней", – заметил он.Более того, бронь на майские праздники уже достигла 27%, что даже выше показателя 2024 года, отметил Тихончук.На днях председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что береговая линия полностью очищена от мазута и все крупные загрязнения устранены. А также выразил уверенность в том, что, "если больше крупных выбросов не произойдет, туристический сезон в 2025 году в Крыму состоится на хорошем уровне".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомКак идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и летоКогда пляжи Крыма и Анапы полностью очистятся от мазута

https://crimea.ria.ru/20250113/aksenov-otsenil-perspektivy-letnego-sezona-v-krymu-posle-razliva-mazuta-1143282190.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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