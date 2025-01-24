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Крым готов к приему туристов этим летом – Константинов - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Крым готов к приему туристов этим летом – Константинов
Крым готов к приему туристов этим летом – Константинов - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Крым готов к приему туристов этим летом – Константинов
Санаторно-курортная сфера Крыма готова к приему туристов в предстоящий сезон, все последствия ЧС с разливом мазута будут преодолены. Об этом заявил председатель РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T20:07
2025-01-24T20:12
крым
владимир константинов
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
общество
черное море
экология
новости крыма
режим чс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Санаторно-курортная сфера Крыма готова к приему туристов в предстоящий сезон, все последствия ЧС с разливом мазута будут преодолены. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."Недавно объездил все приморские регионы (Крыма – ред.). Все чисто, на взгляд неспециалиста. Мы готовы (к курортному сезону – ред.). Готовы операторы рынка, они тратят деньги, делают ремонты, покупают разное оборудование. Они ожидают (отдыхающих – ред.). У нас замечательное море, замечательный климат, которого нигде нет", - сказал спикер крымского парламента в эфире телеканала "Миллет".По словам политика, работа по ликвидации последствий ЧС отлажена, в нее вовлечена большая часть крымского сообщества, включая волонтеров и депутатский корпус.Константинов также отметил, что власти и оперативные службы Крыма имеют самый большой среди регионов России опыт по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера.Накануне министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что бронирование майских праздников 2025 года и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года и на данный период составляет на майские выходные 27%, на лето в среднем 33%. 15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя и западного побережья Крыма. На полуострове в прибрежных районах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Также режим ЧС федерального характера введен в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор проверил рыбу в Черном мореПосле ЧП с танкерами необходимо восстановить 280 гектаров пляжейПутин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном море
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крым, владимир константинов, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, черное море, экология, новости крыма, режим чс, разлив мазута
Крым готов к приему туристов этим летом – Константинов

Крым справляется с ЧС в Черном море и готов принимать туристов летом – Константинов

20:07 24.01.2025 (обновлено: 20:12 24.01.2025)
 
© РИА Новости КрымСудак
Судак - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Санаторно-курортная сфера Крыма готова к приему туристов в предстоящий сезон, все последствия ЧС с разливом мазута будут преодолены. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Недавно объездил все приморские регионы (Крыма – ред.). Все чисто, на взгляд неспециалиста. Мы готовы (к курортному сезону – ред.). Готовы операторы рынка, они тратят деньги, делают ремонты, покупают разное оборудование. Они ожидают (отдыхающих – ред.). У нас замечательное море, замечательный климат, которого нигде нет", - сказал спикер крымского парламента в эфире телеканала "Миллет".
По словам политика, работа по ликвидации последствий ЧС отлажена, в нее вовлечена большая часть крымского сообщества, включая волонтеров и депутатский корпус.
Константинов также отметил, что власти и оперативные службы Крыма имеют самый большой среди регионов России опыт по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера.
"Мы насчитали с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, главой республики – ред.) – 88 ЧС было за десять лет российского Крыма", - сказал он.
Накануне министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что бронирование майских праздников 2025 года и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года и на данный период составляет на майские выходные 27%, на лето в среднем 33%.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя и западного побережья Крыма. На полуострове в прибрежных районах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Также режим ЧС федерального характера введен в Севастополе.
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КрымВладимир КонстантиновТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмОбществоЧерное мореЭкологияНовости КрымаРежим ЧСРазлив мазута
 
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