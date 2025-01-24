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Крым готов к приему туристов этим летом – Константинов

Крым готов к приему туристов этим летом – Константинов - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Крым готов к приему туристов этим летом – Константинов

Санаторно-курортная сфера Крыма готова к приему туристов в предстоящий сезон, все последствия ЧС с разливом мазута будут преодолены. Об этом заявил председатель РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T20:07

2025-01-24T20:07

2025-01-24T20:12

крым

владимир константинов

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Санаторно-курортная сфера Крыма готова к приему туристов в предстоящий сезон, все последствия ЧС с разливом мазута будут преодолены. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."Недавно объездил все приморские регионы (Крыма – ред.). Все чисто, на взгляд неспециалиста. Мы готовы (к курортному сезону – ред.). Готовы операторы рынка, они тратят деньги, делают ремонты, покупают разное оборудование. Они ожидают (отдыхающих – ред.). У нас замечательное море, замечательный климат, которого нигде нет", - сказал спикер крымского парламента в эфире телеканала "Миллет".По словам политика, работа по ликвидации последствий ЧС отлажена, в нее вовлечена большая часть крымского сообщества, включая волонтеров и депутатский корпус.Константинов также отметил, что власти и оперативные службы Крыма имеют самый большой среди регионов России опыт по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера.Накануне министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что бронирование майских праздников 2025 года и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года и на данный период составляет на майские выходные 27%, на лето в среднем 33%. 15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя и западного побережья Крыма. На полуострове в прибрежных районах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Также режим ЧС федерального характера введен в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор проверил рыбу в Черном мореПосле ЧП с танкерами необходимо восстановить 280 гектаров пляжейПутин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном море

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черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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