https://crimea.ria.ru/20250130/krym-poluchil-pochti-mlrd-na-realizatsiyu-natsproekta-molodezh-i-deti-1143796980.html

Крым получил почти три млрд на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"

Крым получил почти три млрд на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети" - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Крым получил почти три млрд на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"

Свыше 2,7 миллиарда рублей выделено в этом году Крыму на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети". Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T11:04

2025-01-30T11:04

2025-01-30T11:11

сергей аксенов

крым

финансирование

реализация нацпроектов в крыму

дети

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Свыше 2,7 миллиарда рублей выделено в этом году Крыму на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети". Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По информации главы региона, в рамках проекта планируется провести капремонт в 14 школах, также будут отремонтированы три общежития колледжей и куплено оборудование для уроков труда и ОБЖ в 480 школ.Кроме того, часть средств направят на ежемесячные денежные выплаты классным руководителям и советникам директоров по воспитательной работе, реализацию программы "Земский учитель" и развитие дополнительного образования, уточнил он."Очень важно, что в 2025 году будет создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого, инициативного бюджетирования", - сообщил о планах Аксенов.В числе главных направлений – патриотическое воспитание молодежи и добровольчество. К участию в проектах и программах в этой сфере планируется привлечь 190 тысяч и 18 тысяч человек соответственно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым благоустроят за восемь миллиардов рублейБолее 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жильяПочти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, финансирование, реализация нацпроектов в крыму, дети, образование в крыму и севастополе