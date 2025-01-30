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Крым получил почти три млрд на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"
Крым получил почти три млрд на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети" - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Крым получил почти три млрд на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"
Свыше 2,7 миллиарда рублей выделено в этом году Крыму на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети". Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T11:04
2025-01-30T11:04
2025-01-30T11:11
сергей аксенов
крым
финансирование
реализация нацпроектов в крыму
дети
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Свыше 2,7 миллиарда рублей выделено в этом году Крыму на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети". Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По информации главы региона, в рамках проекта планируется провести капремонт в 14 школах, также будут отремонтированы три общежития колледжей и куплено оборудование для уроков труда и ОБЖ в 480 школ.Кроме того, часть средств направят на ежемесячные денежные выплаты классным руководителям и советникам директоров по воспитательной работе, реализацию программы "Земский учитель" и развитие дополнительного образования, уточнил он."Очень важно, что в 2025 году будет создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого, инициативного бюджетирования", - сообщил о планах Аксенов.В числе главных направлений – патриотическое воспитание молодежи и добровольчество. К участию в проектах и программах в этой сфере планируется привлечь 190 тысяч и 18 тысяч человек соответственно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым благоустроят за восемь миллиардов рублейБолее 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жильяПочти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, крым, финансирование, реализация нацпроектов в крыму, дети, образование в крыму и севастополе
Крым получил почти три млрд на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"
Крым получил свыше 2,7 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети" - Аксенов
11:04 30.01.2025 (обновлено: 11:11 30.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Свыше 2,7 миллиарда рублей выделено в этом году Крыму на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети". Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Объединить весь позитивный опыт в сфере молодежной политики. Такова задача нового национального проекта "Молодежь и дети". На его реализацию в Республике Крым в этом году выделено более 2,7 миллиарда рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации главы региона, в рамках проекта планируется провести капремонт в 14 школах, также будут отремонтированы три общежития колледжей и куплено оборудование для уроков труда и ОБЖ в 480 школ.
Кроме того, часть средств направят на ежемесячные денежные выплаты классным руководителям и советникам директоров по воспитательной работе, реализацию программы "Земский учитель" и развитие дополнительного образования, уточнил он.
"Очень важно, что в 2025 году будет создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого, инициативного бюджетирования", - сообщил о планах Аксенов.
В числе главных направлений – патриотическое воспитание молодежи и добровольчество. К участию в проектах и программах в этой сфере планируется привлечь 190 тысяч и 18 тысяч человек соответственно.
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